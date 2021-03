Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","shortLead":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","id":"20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9065f524-8c15-458b-b594-601194b28165","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","timestamp":"2021. március. 28. 21:42","title":"Magyarország vezeti az uniós oltási ranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b77b87e-b71c-47f6-afe7-ee975c74ef70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sonkák után az üveges tormákat is ellenőrizte a Nébih.","shortLead":"A sonkák után az üveges tormákat is ellenőrizte a Nébih.","id":"20210330_nebih_torma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b77b87e-b71c-47f6-afe7-ee975c74ef70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f538122f-44b4-473c-8886-d49726edba49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_nebih_torma","timestamp":"2021. március. 30. 13:18","title":"A 26 ellenőrzött tormából 15-nél problémát talált a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ever Given balesete hivatalosan nem került be a játékba, egy kiegészítőnek köszönhetően azonban bárki megnézheti, ha a Szuezi-csatorna felé repül.","shortLead":"Az Ever Given balesete hivatalosan nem került be a játékba, egy kiegészítőnek köszönhetően azonban bárki megnézheti, ha...","id":"20210329_microsoft_flight_simulator_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60300811-3740-4ffe-b2de-5838fbc5d670","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_microsoft_flight_simulator_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","timestamp":"2021. március. 29. 11:33","title":"Valaki betette a Microsoft repülős játékába a Szuezi-csatornában keresztbe fordult teherhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ravasz módszerrel igyekszik megfertőzni a mobiltelefonokat egy új androidos kártevő.","shortLead":"Ravasz módszerrel igyekszik megfertőzni a mobiltelefonokat egy új androidos kártevő.","id":"20210329_android_malware_kartevo_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e5682e-81b1-4bf6-b028-59752212cf58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_android_malware_kartevo_frissites","timestamp":"2021. március. 29. 16:03","title":"Vigyázat, fontos rendszerfrissítésnek álcázza magát a legújabb androidos vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai közbeszerzéseket sorra nyerő cég szerint a Digi megszerzése “jól illeszkedne a 4iG telekommunikációs piacon bejelentett növekedési terveibe”.","shortLead":"Az informatikai közbeszerzéseket sorra nyerő cég szerint a Digi megszerzése “jól illeszkedne a 4iG telekommunikációs...","id":"20210329_4ig_digi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee87175-5092-4480-b6aa-38bc2e4385c8","keywords":null,"link":"/kkv/20210329_4ig_digi","timestamp":"2021. március. 29. 17:49","title":"A 4iG megveheti a Digit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a jelöltek ajánlóívein olyanok adatai és aláírásai szerepeltek, akik nem adtak ajánlást a jelölteknek vagy már elhunytak.","shortLead":"A vádirat szerint a jelöltek ajánlóívein olyanok adatai és aláírásai szerepeltek, akik nem adtak ajánlást a jelölteknek...","id":"20210329_valasztasi_csalas_vademeles_orszaggyulesi_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2139b9e-ba31-4ce4-bb25-b44eb2f506ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_valasztasi_csalas_vademeles_orszaggyulesi_valasztas","timestamp":"2021. március. 29. 10:47","title":"Választási csalás miatt emeltek vádat 20 ember ellen, „sokféle párt érintett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy halad előre az oltási program, teszik fel egyre többen a kérdést: mit tehetnek akkor egy cég vezetői, ha szeretnék, hogy a dolgozóik beoltassák magukat, de van, aki erre nem hajlandó? Mire van joguk a cégvezetőknek, és mit tehet meg a dolgozó? Az Adózóna most összefoglalta a tudnivalókat.","shortLead":"Ahogy halad előre az oltási program, teszik fel egyre többen a kérdést: mit tehetnek akkor egy cég vezetői, ha...","id":"20210329_adozona_munka_covid_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef9d03e-6bfc-4441-a0ac-d94b9c40cad6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_adozona_munka_covid_oltas_vakcina","timestamp":"2021. március. 29. 14:45","title":"Ki lehet-e rúgni egy dolgozót azért, mert nem akarja beoltatni magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","shortLead":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","id":"20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845d598c-e33c-469c-b5d2-fccb4be8a782","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","timestamp":"2021. március. 29. 11:59","title":"Harminc százalékkal több áramot töltenek az elektromos autókba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]