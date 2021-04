Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27ded561-33ae-44f8-b35d-8371d2ae955b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öröm ilyesmit hallani a jövő sportautóiról. ","shortLead":"Öröm ilyesmit hallani a jövő sportautóiról. ","id":"20210413_A_drifteles_is_tolti_majd_az_AMG_Mercedesek_akkumulatorait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27ded561-33ae-44f8-b35d-8371d2ae955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96977953-9618-4adf-8032-314e6f1ee62f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_A_drifteles_is_tolti_majd_az_AMG_Mercedesek_akkumulatorait","timestamp":"2021. április. 13. 12:24","title":"A driftelés is tölti majd az AMG Mercedesek akkumulátorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középiskolák 5-8. évfolyamainak is kezdődik a jelenléti oktatás április 19-én.","shortLead":"A középiskolák 5-8. évfolyamainak is kezdődik a jelenléti oktatás április 19-én.","id":"20210412_hat_nyolcosztalyos_gimnaziumok_felso_tagozatai_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e0b76b-f182-4900-9ac0-503a27c3e7f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_hat_nyolcosztalyos_gimnaziumok_felso_tagozatai_nyitas","timestamp":"2021. április. 12. 17:37","title":"A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok felső tagozatai is nyitnak egy hét múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint ötszáz év után már nem tőke a legfontosabb a fejlődéshez, hanem a tehetség.","shortLead":"A jegybankelnök szerint ötszáz év után már nem tőke a legfontosabb a fejlődéshez, hanem a tehetség.","id":"20210412_matolcsy_gyorgy_tehetseg_tudas_technologia_toke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ff627f-d422-4ce6-af4c-608e320f88ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_matolcsy_gyorgy_tehetseg_tudas_technologia_toke","timestamp":"2021. április. 12. 17:51","title":"Matolcsy: Az indiai Jóga Minisztérium mintájára Tehetség Minisztériumra lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","shortLead":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","id":"20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb88698-4cb4-4aab-9941-8a190e89a96c","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","timestamp":"2021. április. 13. 08:46","title":"272 újabb áldozata van a járványnak, 1209-en vannak lélegezgetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9400dc6e-4750-482c-a3e0-3a8e56141ef4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy szabálytalanul feltett légfrissítő miatt állítottak meg egy autóst, majd a rendőrök állítása szerint az igazoltatásnál kiderült, hogy körözik, ő menekülni kezdett, ezért lelőtték. Vizsgálat indult, hogy valójában mi történt. Minneapolisban zavargás tört ki.","shortLead":"Egy szabálytalanul feltett légfrissítő miatt állítottak meg egy autóst, majd a rendőrök állítása szerint...","id":"20210412_minneapolis_rendorok_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9400dc6e-4750-482c-a3e0-3a8e56141ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4990acf6-ca1f-42bd-b5a9-1c1ac1163253","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_minneapolis_rendorok_usa","timestamp":"2021. április. 12. 11:04","title":"Rendőrök lőttek le Minneapolisban egy fekete férfit igazoltatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben – legalábbis Angliában – megduplázódtak az eladásai. ","shortLead":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben –...","id":"202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c60001f-68ba-4295-9fd8-150f520bd96f","keywords":null,"link":"/360/202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","timestamp":"2021. április. 12. 14:00","title":"Kézzel fogható zene: újra divatban a kazetta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Logikusnak tűnő magyarázattal állt elő a magyar kormánysajtóban kérdéseiért megtámadott Franziska Tschinderle szerzőtársa, miért kreált ekkora botrányt a Fidesz egy újságírói megkeresésből. A néppárti kiválás miatt ideges a magyar kormánypárt – állítja Siobhan Geets.","shortLead":"Logikusnak tűnő magyarázattal állt elő a magyar kormánysajtóban kérdéseiért megtámadott Franziska Tschinderle...","id":"20210413_Profil_A_Fidesz_stresszel_es_a_szelsojobbnak_udvarol_a_sajtotamadasokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6383462-8eb7-442c-bc34-1875d3fb0681","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Profil_A_Fidesz_stresszel_es_a_szelsojobbnak_udvarol_a_sajtotamadasokkal","timestamp":"2021. április. 13. 11:25","title":"\"Csak Magyarországon uszítanak egy egész armadát a hatalom ellenségeire\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mohammed Dzsavád Zaríf külügyminiszter az iráni állami televízióban üzente meg, hogy bosszút fognak állni.","shortLead":"Mohammed Dzsavád Zaríf külügyminiszter az iráni állami televízióban üzente meg, hogy bosszút fognak állni.","id":"20210412_iran_izrael_natanz_urandusito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4322a3-9350-4da5-a132-29cee88c18cc","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_iran_izrael_natanz_urandusito","timestamp":"2021. április. 12. 17:28","title":"Irán szerint Izrael a felelős a natanzi urándúsítóban bekövetkezett üzemzavarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]