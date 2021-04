Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előválasztási etikai kódexet fogadtak el az ellenzéki pártok. ","shortLead":"Előválasztási etikai kódexet fogadtak el az ellenzéki pártok. ","id":"20210414_Elovalasztas_etikai_kodex_ellenzeki_partok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fed0a6-b376-4142-85ec-ca7182e9007f","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Elovalasztas_etikai_kodex_ellenzeki_partok","timestamp":"2021. április. 14. 19:08","title":"Írásba adták az ellenzéki pártok, hogy nem járatják le egymást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Welt című német lap információi szerint a kancellár ezen a héten kaphatja meg a koronavírus elleni védőoltást.","shortLead":"A Welt című német lap információi szerint a kancellár ezen a héten kaphatja meg a koronavírus elleni védőoltást.","id":"20210415_AstraZenecaval_oltjak_penteken_Angela_Merkelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c4d123-819f-448e-b475-16fda46533be","keywords":null,"link":"/elet/20210415_AstraZenecaval_oltjak_penteken_Angela_Merkelt","timestamp":"2021. április. 15. 15:52","title":"AstraZenecával oltják pénteken Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 18–59 éves helyett új korosztályi meghatározás került a listára: 16–18–59 éves.","shortLead":"A 18–59 éves helyett új korosztályi meghatározás került a listára: 16–18–59 éves.","id":"20210414_oltasi_rend_valtozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e69b9f-eb7c-4e5f-8bc4-8fdd61128988","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_oltasi_rend_valtozas","timestamp":"2021. április. 14. 21:07","title":"Megváltoztatták az oltási rendet, már 16–18 éveseket is felvesznek a listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b3f382-9299-4a0a-ae69-5c000ee87a85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mohácsi férfi ellen lopás és rongálás miatt indult nyomozás.\r

","shortLead":"A mohácsi férfi ellen lopás és rongálás miatt indult nyomozás.\r

","id":"20210415_lopott_teherauto_kerites_baleset_rendorseg_mohacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2b3f382-9299-4a0a-ae69-5c000ee87a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9681600c-0d90-494d-b81c-c638dd1bd316","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_lopott_teherauto_kerites_baleset_rendorseg_mohacs","timestamp":"2021. április. 15. 13:16","title":"Ellopta a kertben álló teherautót, áttört a kerítésen, aztán nekicsapta egy ház falának – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59639fd-6ea5-4614-acf2-e1b0eaa629fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két állat kicsit a kajakot is megkarcolta.","shortLead":"A két állat kicsit a kajakot is megkarcolta.","id":"20210413_Magyar_kajakosok_sas_Duna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b59639fd-6ea5-4614-acf2-e1b0eaa629fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9042d40-84b7-4a89-9102-4b841371a2b6","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Magyar_kajakosok_sas_Duna","timestamp":"2021. április. 13. 17:55","title":"Vergődő sasokat mentett ki a Dunából két magyar kajakos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580","c_author":"Fekő Ádám","category":"gazdasag","description":"Matolcsy György Tehetség Minisztériumot szeretne látni Magyarországon, példaként pedig két olyan külföldi intézményt hozott fel, amelyekből a legkevésbé sem lehet következtetni, mire gondolt: az Emirátusok Boldogság Minisztériuma az ország elégedettségével foglalkozik, az indiai jógaminisztérium viszont homeopátiás gyógyszereket javasolt koronavírus ellen.","shortLead":"Matolcsy György Tehetség Minisztériumot szeretne látni Magyarországon, példaként pedig két olyan külföldi intézményt...","id":"20210414_matolcsy_gyorgy_joga_boldogsag_miniszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5fa1fc-c967-4ce5-860e-8b076c486ec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_matolcsy_gyorgy_joga_boldogsag_miniszterium","timestamp":"2021. április. 14. 07:00","title":"De mit csinálnak egy boldogság- és egy jógaminisztériumban, amit Matolcsy felvetett követendő példaként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5f08ed-22fd-4e58-8410-b270968b5f8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lélegeztetni 1156 koronavírusos beteget kell.","shortLead":"Lélegeztetni 1156 koronavírusos beteget kell.","id":"20210415_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5f08ed-22fd-4e58-8410-b270968b5f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21355344-0181-413c-b82e-7b622835e3af","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2021. április. 15. 08:57","title":"256 újabb áldozata van a járványnak, 5300 fölött az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dce885d-5c99-46bd-a3aa-4df273ed3726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy biztonsági őrnek tűnt fel, hogy kutyaugatást hall az utánfutóról.","shortLead":"Egy biztonsági őrnek tűnt fel, hogy kutyaugatást hall az utánfutóról.","id":"20210414_allatkinzas_kutya_kecske_szallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dce885d-5c99-46bd-a3aa-4df273ed3726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb9f012-2499-41c0-94b4-2d4782d7e8a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_allatkinzas_kutya_kecske_szallitas","timestamp":"2021. április. 14. 11:25","title":"Liszteszsákokban szállított egy férfi kutyakölyköket és egy kecskét, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]