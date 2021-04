Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kilencvenéves volt a zeneszerző-zenepedagógus. ","shortLead":"Kilencvenéves volt a zeneszerző-zenepedagógus. ","id":"20210424_Elhunyt_Soproni_Jozsef_a_Zeneakademia_volt_rektora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f7c2ca-e597-4205-aeef-60452d18558f","keywords":null,"link":"/kultura/20210424_Elhunyt_Soproni_Jozsef_a_Zeneakademia_volt_rektora","timestamp":"2021. április. 24. 21:50","title":"Elhunyt Soproni József, a Zeneakadémia volt rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csúcstalálkozóról meghozandó végső döntés még sok tényezőtől függ az oroszok szerint.","shortLead":"A csúcstalálkozóról meghozandó végső döntés még sok tényezőtől függ az oroszok szerint.","id":"20210425_Lehet_hogy_juniusban_talalkozik_egymassal_Putyin_es_Biden_de_nem_biztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28388c4-337c-4827-ba7f-946939b67a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Lehet_hogy_juniusban_talalkozik_egymassal_Putyin_es_Biden_de_nem_biztos","timestamp":"2021. április. 25. 15:38","title":"Lehet, hogy júniusban találkozik egymással Putyin és Biden, de nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétoldali tüdőgyulladása volt, húsvét környékén hagyhatta el a kórházat.","shortLead":"Kétoldali tüdőgyulladása volt, húsvét környékén hagyhatta el a kórházat.","id":"20210425_A_memkent_vilaghiruve_valt_Arato_Andras_is_korhazban_volt_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2993a6-a771-40c5-8e2a-7511514100a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_A_memkent_vilaghiruve_valt_Arato_Andras_is_korhazban_volt_koronavirus_miatt","timestamp":"2021. április. 25. 08:37","title":"A mémként világhírűvé vált Arató András is kórházban volt koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek maximális merülési mélysége 500 méter. ","shortLead":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek...","id":"20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e435d7-0a49-4f9b-a372-9d8ff8e57496","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","timestamp":"2021. április. 25. 09:57","title":"Megtalálták az indonéz hadsereg eltűnt tengeralattjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718","c_author":"HVG","category":"360","description":"Míg az izoláció hatásait már széles körben tanulmányozták más emlősöknél is, arról nem lehetett tudni, hogyan reagálnak a rovarok hasonló helyzetben. \r

","shortLead":"Míg az izoláció hatásait már széles körben tanulmányozták más emlősöknél is, arról nem lehetett tudni, hogyan reagálnak...","id":"202116_hangyanyi_magany_lelombozodva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7e2f2d-7090-49d9-9e29-cdd56ea1f5ec","keywords":null,"link":"/360/202116_hangyanyi_magany_lelombozodva","timestamp":"2021. április. 25. 13:40","title":"28 napra karanténba zártak hangyákat, kiderült, hogy elég nehezen viselik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac40aa0-b554-45bf-aa74-f5bb974c8eaa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök szombaton hivatalosan népirtásnak minősítette az Oszmán Birodalom által az örmények ellen 1915-ben elkövetett atrocitásokat, válaszul bekérették az amerikai nagykövetet. ","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök szombaton hivatalosan népirtásnak minősítette az Oszmán Birodalom által az örmények ellen...","id":"20210425_Az_Egyesult_Allamok_nem_ismeri_a_tortenelmet_mert_nincs_tortenelme__vagott_vissza_a_torok_belugyminiszter_Bidennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ac40aa0-b554-45bf-aa74-f5bb974c8eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24591ad1-0420-4f1b-a441-1258aaaa5781","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Az_Egyesult_Allamok_nem_ismeri_a_tortenelmet_mert_nincs_tortenelme__vagott_vissza_a_torok_belugyminiszter_Bidennek","timestamp":"2021. április. 25. 13:31","title":"\"Az Egyesült Államok nem ismeri a történelmet, mert nincs történelme\" - vágott vissza a török belügyminiszter Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hat senkinek sem ment. ","shortLead":"A hat senkinek sem ment. ","id":"20210425_Negyedmilliot_nyert_aki_ot_szamot_eltalalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba178662-b956-4d7f-9c8d-654b4492d2d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Negyedmilliot_nyert_aki_ot_szamot_eltalalt","timestamp":"2021. április. 25. 16:55","title":"Negyedmilliót nyert, aki öt számot eltalált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4868260-b4dd-468e-a929-e097fc783f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban majdnem 5 milliárd forintot adott a kormány egy új, pécsi sporttelepre.","shortLead":"Korábban majdnem 5 milliárd forintot adott a kormány egy új, pécsi sporttelepre.","id":"20210424_Tobb_mint_2_milliardbol_epul_harom_palya_es_egy_csarnok_a_pecsi_stadion_helyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4868260-b4dd-468e-a929-e097fc783f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8241a309-4432-450d-9dfd-b7b5abfc5655","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Tobb_mint_2_milliardbol_epul_harom_palya_es_egy_csarnok_a_pecsi_stadion_helyen","timestamp":"2021. április. 24. 18:05","title":"Több, mint 2 milliárdból épül három pálya és egy csarnok a pécsi stadion helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]