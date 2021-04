Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f499308c-d1d5-424a-9cb6-a504d5366a89","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Időtlen zenéje és azon túli összefüggései miatt is újra és újra megkerülhetetlen a Rolling Stones fél évszázada megjelent albuma, a Sticky Fingers.","shortLead":"Időtlen zenéje és azon túli összefüggései miatt is újra és újra megkerülhetetlen a Rolling Stones fél évszázada...","id":"20210423_Rolling_Stones_Sticky_Fingers_50","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f499308c-d1d5-424a-9cb6-a504d5366a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d73da1-0e4b-4406-8746-01969e89299d","keywords":null,"link":"/360/20210423_Rolling_Stones_Sticky_Fingers_50","timestamp":"2021. április. 23. 17:00","title":"50 éves a Rolling Stones életművének koronaékszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 2021/2022-es szezon végéig biztosan az AC Milanban focizik Zlatan Ibrahimovic.","shortLead":"A 2021/2022-es szezon végéig biztosan az AC Milanban focizik Zlatan Ibrahimovic.","id":"20210422_Ibrahimovic_szerzodest_hosszabbitott_a_Milannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4034c1-9002-44af-a489-3d2dcd5ff13d","keywords":null,"link":"/sport/20210422_Ibrahimovic_szerzodest_hosszabbitott_a_Milannal","timestamp":"2021. április. 22. 21:56","title":"Ibrahimovic szerződést hosszabbított a Milannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Greenpeace és egy civil szervezet egy fél kilométeres partszakaszt tisztított meg. Olyan flakont is találtak szinte sértetlenül, amelyet már tíz éve kivontak a forgalomból.","shortLead":"A Greenpeace és egy civil szervezet egy fél kilométeres partszakaszt tisztított meg. Olyan flakont is találtak szinte...","id":"20210423_greenpeace_szennyezes_muanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5694b8ab-4876-4e6b-954d-15f7e5abb48b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210423_greenpeace_szennyezes_muanyag","timestamp":"2021. április. 23. 10:39","title":"Nyolcvan zsáknyi műanyaghulladékot gyűjtöttek össze a Szentendrei-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan a 3,5 millió beoltott, nyitnak a teraszok – a jövő héten nyithatnak a mozik, színházak, éttermek. Vizsgálják a Szputnyik V-t. Visszavonták az orosz csapatokat az ukrán határról. Továbbra is látogatási tilalom az idősotthonokban, hiányzó protokollok a kórházakban. Navalnijt orvosai kérik: fejezze be az éhségsztrájkot. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megvan a 3,5 millió beoltott, nyitnak a teraszok – a jövő héten nyithatnak a mozik, színházak, éttermek. Vizsgálják...","id":"20210423_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a730fd-a246-4f10-8436-9657d265d1d0","keywords":null,"link":"/360/20210423_Radar360","timestamp":"2021. április. 23. 08:12","title":"Radar360: Újraindításról üzent a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bb04dd-0034-40f9-9e86-258a240d3d42","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Aki kétes forrásból származó programokat, illetve operációs rendszert használ, többféle veszélynek is kiteszi magát.","shortLead":"Aki kétes forrásból származó programokat, illetve operációs rendszert használ, többféle veszélynek is kiteszi magát.","id":"20210326_Negy_fontos_kerdes_a_jogtiszta_szoftverhasznalatrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3bb04dd-0034-40f9-9e86-258a240d3d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060cbdf1-aba6-47ff-b3d4-29637f38a911","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210326_Negy_fontos_kerdes_a_jogtiszta_szoftverhasznalatrol","timestamp":"2021. április. 22. 15:30","title":"Négy fontos kérdés a jogtiszta szoftverhasználatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszra már nem kell átszállni a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon, de 10-15 perccel növekedhet a menetidő.","shortLead":"Pótlóbuszra már nem kell átszállni a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon, de 10-15 perccel növekedhet a menetidő.","id":"20210423_Egy_vaganyon_ujraindult_a_forgalom_Ujfehertonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b611087-d925-47a7-b7de-b032a890359b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Egy_vaganyon_ujraindult_a_forgalom_Ujfehertonal","timestamp":"2021. április. 23. 06:51","title":"Egy vágányon újraindult a forgalom Újfehértónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833f9ac0-4730-4e4b-843d-d6bb35291c2b","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ és szakmai partnere, a MÚOSZ Fotóriporteri Szakosztálya 2018 márciusában alapította a fotóriporteri életműdíjat, amelyet idén Benkő Imre kapott. A képeit Kecskeméttől Lausanne-on és Párizson át New Yorkig őrzik közgyűjtemények, itthon talán az ózdi sorozata a legismertebb. „Hosszú távú sorozatokban, fotóesszékben gondolkodom, a fekete-fehér vizuális álomvilág foglalja egységbe szubjektív korlenyomataimat. Mindig csak szórt fényekben találok rá jelentéssel bíró arcaimra, sajátos hangulatokra. Alkotóként fontos számomra: a folyamatosan változó látványvilágból kiszakított képkonstrukcióim filmre készüljenek, amik egyben hiteles bizonyítványai a kézműves analóg nagyításaimnak” – mondta magáról és munkájáról. ","shortLead":"A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ és szakmai partnere, a MÚOSZ Fotóriporteri Szakosztálya 2018 márciusában...","id":"20210423_Benko_Imre_eletmu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=833f9ac0-4730-4e4b-843d-d6bb35291c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989cb55d-b267-4c07-b45f-2c47b40eac93","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210423_Benko_Imre_eletmu","timestamp":"2021. április. 23. 15:57","title":"Benkő Imre és a fekete-fehér álomvilág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ több nagy szennyező országának vezetői is ígéretet tettek a felmelegedést okozó anyagok kibocsátásának csökkentésére.","shortLead":"A világ több nagy szennyező országának vezetői is ígéretet tettek a felmelegedést okozó anyagok kibocsátásának...","id":"20210422_Biden_usa_klima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ec4ee-4d19-47eb-922a-ef2725d25824","keywords":null,"link":"/zhvg/20210422_Biden_usa_klima","timestamp":"2021. április. 22. 17:24","title":"Biden azt ígérte, 2030-ra megfelezik az USA károsanyag-kibocsátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]