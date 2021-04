Szinte szilveszteri hangulat uralkodott szombat este Budapesten, Pécsen és Debrecenben is, a vendéglátóhelyeken szabad asztalt szinte lehetetlen volt találni. A vírus miatt kevesen aggódtak.

Mintha nem is lenne világjárvány, óriási tömeg bulizott tegnap országszerte az újranyitó vendéglátóhelyeken és az utcákon. A pultok előtt hatalmas sorok kígyóztak – számolt be az RTL híradója. Pécsen egymásba kapaszkodva még vonatoztak is a nyitást ünneplő fiatalok.

A járványügyi szabályokat alig valaki tartotta be, egymás hegyén hátán mulattak a lazítást ünneplők. Nemcsak a teraszokon, az utcán sem viselt maszkot a bulizók többsége. A rendőrség elnéző volt velük, és arról sem adott tájékoztatást, hogy hány büntetőintézkedést indítottak a szabályok megsértése miatt.