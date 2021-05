Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikerült működő immunrendszert létrehozni olyan gyermekeknél, akik anélkül születtek.","shortLead":"Sikerült működő immunrendszert létrehozni olyan gyermekeknél, akik anélkül születtek.","id":"20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b636f427-edf8-429e-b992-3480d65b0d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","timestamp":"2021. május. 11. 21:08","title":"HIV-vírust használtak immunhiánnyal született gyerekek génterápiájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar fél szerint nincs gond a Szputnyik V-vel, az illetékes szlovák szervezetek azonban további válaszokat várnak az oroszoktól.","shortLead":"A magyar fél szerint nincs gond a Szputnyik V-vel, az illetékes szlovák szervezetek azonban további válaszokat várnak...","id":"20210510_magyarorszag_laboratorium_szlovakia_oroszorszag_szputnyik_v_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5f06c3-002b-4624-84d1-e855a3a265c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_magyarorszag_laboratorium_szlovakia_oroszorszag_szputnyik_v_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. május. 10. 15:13","title":"Rendben találta a Szlovákiának küldött orosz vakcinaszállítmányt egy magyar labor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8db5f3-e865-4528-a910-987f04fe984d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Hogyan lett a liberalizmus önnön üdvözült sikereinek áldozata? Ezt firtatja új, A fény kialszik című könyvében két híres politikatudós, akik Orbán Viktor hatalmi rendszerét is részletesen elemzik.","shortLead":"Hogyan lett a liberalizmus önnön üdvözült sikereinek áldozata? Ezt firtatja új, A fény kialszik című könyvében két...","id":"202118__antiliberalis_lazadas__serelmi_politika__migracio__utanzok_kora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a8db5f3-e865-4528-a910-987f04fe984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9fcb79-6aa0-405d-988b-fdd0259e37d5","keywords":null,"link":"/360/202118__antiliberalis_lazadas__serelmi_politika__migracio__utanzok_kora","timestamp":"2021. május. 10. 19:00","title":"\"A fény kialszik\": Kevés esélye maradt a liberalizmusnak a Frankenstein-koalíció ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A ferencvárosi polgármester elmegy a beszélgetésre, de \"sok jóra nem számít\".","shortLead":"A ferencvárosi polgármester elmegy a beszélgetésre, de \"sok jóra nem számít\".","id":"20210510_Palkovics_Laszlo_Karacsony_Gergely_Baranyi_Krisztina_Fudan_egyeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09376a0-b4c5-4429-b4cf-e2c973b2f014","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_Palkovics_Laszlo_Karacsony_Gergely_Baranyi_Krisztina_Fudan_egyeztetes","timestamp":"2021. május. 10. 11:09","title":"Palkovics meghívta Karácsonyt és Baranyit a Fudan Egyetemről szóló egyeztetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83d1516-5dce-4b0f-8087-939c660d1fa3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Wrath of Man című, Jason Statham főszereplésével forgatott akcióthriller nyerte 8,1 millió dollárral a hétvégi bevételi versenyt az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"A Wrath of Man című, Jason Statham főszereplésével forgatott akcióthriller nyerte 8,1 millió dollárral a hétvégi...","id":"20210510_Guy_Ritchie_Jason_Stathamakciothrilleret_neztek_a_legtobben_a_tengerentulon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83d1516-5dce-4b0f-8087-939c660d1fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10eb9163-0c64-4cdf-8020-ebecbe277e2b","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Guy_Ritchie_Jason_Stathamakciothrilleret_neztek_a_legtobben_a_tengerentulon","timestamp":"2021. május. 10. 09:03","title":"Guy Ritchie Jason Statham-akcióthrillerét nézték a legtöbben a tengerentúlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa2d6-5b34-4f61-a14b-135e6c836263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme az első hivatalos kedvcsináló felvétel a típus legsportosabb új változatáról.","shortLead":"Íme az első hivatalos kedvcsináló felvétel a típus legsportosabb új változatáról.","id":"20210511_a_volkswagen_megmutatta_a_legujabb_polo_gtit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747fa2d6-5b34-4f61-a14b-135e6c836263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5d99a3-eb5e-4ed1-82ef-8a7567f28a9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_a_volkswagen_megmutatta_a_legujabb_polo_gtit","timestamp":"2021. május. 11. 11:21","title":"A Volkswagen megmutatta a 200 lóerőnél erősebb új Polo GTI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hetven százalék körüli volt a visszaesés a kereskedelmi szálláshelyek forgalmában márciusban.","shortLead":"Hetven százalék körüli volt a visszaesés a kereskedelmi szálláshelyek forgalmában márciusban.","id":"20210511_Budapest_es_a_Balaton_a_jarvany_harmadik_hullamanak_nagy_vesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc7ad79-4b03-43fb-be52-80d85223b5fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Budapest_es_a_Balaton_a_jarvany_harmadik_hullamanak_nagy_vesztese","timestamp":"2021. május. 11. 09:52","title":"Budapest és a Balaton a járvány harmadik hullámának nagy vesztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dinamikus forgalomirányítási berendezéseket kap a gyorsforgalmi út fővároshoz közeli szakasza.","shortLead":"Dinamikus forgalomirányítási berendezéseket kap a gyorsforgalmi út fővároshoz közeli szakasza.","id":"20210511_okosut_m2_dunakeszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0100cf-9459-44b8-abce-27e940e6938a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_okosut_m2_dunakeszi","timestamp":"2021. május. 11. 06:01","title":"Okosút lesz az M2-es Dunakeszinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]