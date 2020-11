Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6d8f2ed-f2d1-436b-a782-e83584e87a11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel az angol Magyarországon nem nemzetiségi nyelv, ezért az angolul nevelő óvodák nem működhetnek.","shortLead":"Mivel az angol Magyarországon nem nemzetiségi nyelv, ezért az angolul nevelő óvodák nem működhetnek.","id":"20201116_ovoda_emmi_angol_nyelv_neveles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d8f2ed-f2d1-436b-a782-e83584e87a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3b52d1-aee6-4e3b-8cdc-54cffff7722c","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_ovoda_emmi_angol_nyelv_neveles","timestamp":"2020. november. 16. 16:41","title":"24.hu: Ellehetetleníti az angol nyelvű óvodákat az Emmi, a németre váltást javasolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0123fbdf-6f23-42b7-b3e9-7e1722f72042","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Ahogy arra számítani lehetett, nem közeledtek az álláspontok jogállamiság és költségvetés ügyében a tagállamok között az EU úgynevezett Általános Ügyek Tanácsában, amelyen az európaügyi miniszterek vettek részt. A vitában a jogállamisági feltételrendszer alkalmazása mellett 13, ellene pedig 2 tagállam érvelt. ","shortLead":"A támogatással az elvált szülők is élhetnek, nekik meg kell osztaniuk egymást között azt. ","id":"20201118_novak_otthonfelujitas_tb_szegenyek_nem_kapnak_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff2e7a1d-dd37-4fee-b827-8ea5c1afa445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6922cd-6bdb-4667-ba22-4f8aa80d3027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_novak_otthonfelujitas_tb_szegenyek_nem_kapnak_penzt","timestamp":"2020. november. 18. 13:20","title":"Novák: Csak annak jár támogatás lakásfelújításra, akinek folyamatos tb-jogviszonya van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec2308f-ff07-485a-9116-bab375e5c4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezer darab közel laboratóriumi pontosságú, telemedicinás rendszerrel összekapcsolható vércukormérő készülékkel gazdagodik a hazai háziorvosi ellátás – közölte az adományozó 77 Elektronika Kft. A magyar orvostechnikai vállalat emellett edukációs és információs anyagokkal, valamint a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékével együttműködésben online szakmai továbbképzéssel is segíti a háziorvosokat. Az ügyészség fegyházba zárná, ha nem ismeri be bűnösségét.","shortLead":"Januárban és júliusban is elfogták a megvádolt férfit. Az ügyészség fegyházba zárná, ha nem ismeri be bűnösségét.","id":"20201118_magyar_terroristat_talalt_az_ugyeszseg_es_a_tek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd352ec5-9c4a-4f8f-9180-433137ad77b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_magyar_terroristat_talalt_az_ugyeszseg_es_a_tek","timestamp":"2020. november. 18. 11:08","title":"Terrorizmus miatt áll bíróság elé egy férfi, aki a TEK-nek írta meg, hogy rendőröket akar ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbb7ad7-2e8a-4d33-b8e3-494fc58cc6f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kéttonnás autó után például 2000 euró (717 ezer forint) pluszadót kell majd fizetni. ","shortLead":"Egy kéttonnás autó után például 2000 euró (717 ezer forint) pluszadót kell majd fizetni. ","id":"20201116_Komoly_birsagok_a_nehez_autokra_a_franciak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efbb7ad7-2e8a-4d33-b8e3-494fc58cc6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9b3142-559c-40da-90e6-e234fd59b6ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_Komoly_birsagok_a_nehez_autokra_a_franciak","timestamp":"2020. november. 16. 18:09","title":"Extra adóval büntetik a nehéz autókat a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A két órán belül lefutott maratoni, vagyis 42,195 kilométeres táv élettani feltételeit tárta fel az Exeteri Egyetem új kutatása.","shortLead":"A két órán belül lefutott maratoni, vagyis 42,195 kilométeres táv élettani feltételeit tárta fel az Exeteri Egyetem új...","id":"20201118_maraton_ket_oran_belul_hogyan_elettani_feltetelek_vo2_max_oxigenfelvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f720c80-0301-4931-b7eb-c96561e8f5be","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_maraton_ket_oran_belul_hogyan_elettani_feltetelek_vo2_max_oxigenfelvetel","timestamp":"2020. november. 18. 11:33","title":"Hogyan lehet 2 órán belül lefutni a maratont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint indokolatlanul vártak az Aurórához kiérkező rendőrök húsz percen át, miközben Budaházy Györgyék odabenn meghiúsították egy LMBT-rendezvény megtartását.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint indokolatlanul vártak az Aurórához kiérkező rendőrök húsz percen át, miközben Budaházy...","id":"20201117_budahazy_gyorgy_homofob_tamadas_lmbt_rendezveny_aurora_rendorseg_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902a5e64-5519-47fa-b503-3c82fc1e2924","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_budahazy_gyorgy_homofob_tamadas_lmbt_rendezveny_aurora_rendorseg_birosag","timestamp":"2020. november. 17. 14:10","title":"Elmarasztalta a bíróság a rendőrséget, mert nem lépett fel a homofób randalírozók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]