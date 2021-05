Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ce0587d9-917b-4ca7-bcb7-62aa2a301d61","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Idén márciustól a motorosok biztonságosabb közlekedése érdekében megújították a képzési és vizsgakövetelményeket - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a közösségi oldalára feltöltött videójában.","shortLead":"Idén márciustól a motorosok biztonságosabb közlekedése érdekében megújították a képzési és vizsgakövetelményeket...","id":"20210515_Megujitottak_a_motorosok_szamara_a_kepzesi_es_vizsgakovetelmenyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce0587d9-917b-4ca7-bcb7-62aa2a301d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95eda725-089c-42ee-adf0-7b66d046dddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Megujitottak_a_motorosok_szamara_a_kepzesi_es_vizsgakovetelmenyeket","timestamp":"2021. május. 15. 09:59","title":"Megújították a motorosok számára a képzési és vizsgakövetelményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862ecfac-d92b-468b-b05b-0341a33fd3fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő korábban már mindent bevetett, hogy beinduljon nála a szülés. ","shortLead":"Az énekesnő korábban már mindent bevetett, hogy beinduljon nála a szülés. ","id":"20210513_Rendori_felvezetessel_ment_korhazba_egy_vajudo_enekesno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=862ecfac-d92b-468b-b05b-0341a33fd3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c748b8-3ffd-4d68-892e-016ddbce0903","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Rendori_felvezetessel_ment_korhazba_egy_vajudo_enekesno","timestamp":"2021. május. 13. 13:40","title":"Rendőri felvezetéssel ment kórházba egy vajúdó énekesnő, valószínűleg Dér Heni volt az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b26d54-4f97-47e1-a879-38c5b5c9adf1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár sok hír szól arról, hogy már folynak tűzszüneti tárgyalások Izrael és a Gázai övezetből támadásokat indító Hamász között, én nem tudok ilyen egyeztetésekről; az események logikájából az következik, hogy az izraeli kormány aligha fogadna el egy olyan fegyverszüneti egyezményt, amely nem változtatná meg jelentősen a térségben kialakult helyzetet – mondta Jakov Hadas-Handelsman Izrael budapesti nagykövete, aki szerint nem lehet kizárni, hogy az izraeli hadsereg szárazföldi támadást intéz a Gázai övezet ellen.\r

","shortLead":"Bár sok hír szól arról, hogy már folynak tűzszüneti tárgyalások Izrael és a Gázai övezetből támadásokat indító Hamász...","id":"20210513_Az_izraeli_nagykovet_szerint_keves_az_esely_a_gyors_tuzszunetre_Gazaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8b26d54-4f97-47e1-a879-38c5b5c9adf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ecd4e3-6bc6-45ac-9500-8b494cab3a8e","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_Az_izraeli_nagykovet_szerint_keves_az_esely_a_gyors_tuzszunetre_Gazaban","timestamp":"2021. május. 13. 18:32","title":"Budapest izraeli nagykövete követendő példának állította Szijjártó Péter kiállását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták Karácsony Gergelyt támogatják miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"A szocialisták Karácsony Gergelyt támogatják miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210515_Az_MSZP_maris_beallt_Karacsony_moge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8005f1fd-8964-4ae3-afb1-6333450574c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Az_MSZP_maris_beallt_Karacsony_moge","timestamp":"2021. május. 15. 13:14","title":"Az MSZP máris beállt Karácsony mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31871126-5e5e-473b-bc48-27f923fbc8ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hány élete is van a macskáknak?","shortLead":"Hány élete is van a macskáknak?","id":"20210514_Macska_ugras_langolo_epulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31871126-5e5e-473b-bc48-27f923fbc8ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb07e529-4a2c-4bf2-85e4-95ce4dfb869b","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Macska_ugras_langolo_epulet","timestamp":"2021. május. 14. 11:57","title":"Kiugrott egy macska egy lángoló épület ötödik emeletéről, pattant egyet, majd elszaladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6622c21f-f484-4c92-8a24-fc5a3385fdc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eeszt.gov.hu oldalán csütörtökön megjelent alkalmazást mobilra kell letölteni, és kiválthatja a plasztikkártyát.","shortLead":"Az eeszt.gov.hu oldalán csütörtökön megjelent alkalmazást mobilra kell letölteni, és kiválthatja a plasztikkártyát.","id":"20210513_Mar_letoltheto_a_koronavirus_vedettseget_igazolo_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6622c21f-f484-4c92-8a24-fc5a3385fdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05697b8-2950-48e3-8815-def46592b625","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Mar_letoltheto_a_koronavirus_vedettseget_igazolo_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 13. 21:41","title":"Már letölthető a koronavírus-védettséget igazoló alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ec4fc-3383-4ba1-92c3-cbe63328fd52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az év elején ígérte meg a Samsung, hogy még kényelmesebbé teszi az otthon okoseszközeinek elérését és vezérlését. Ennek egyik módja lett, hogy immár Windows 10-es számítógépen is futtatható kapcsolódó alkalmazása.","shortLead":"Még az év elején ígérte meg a Samsung, hogy még kényelmesebbé teszi az otthon okoseszközeinek elérését és vezérlését...","id":"20210514_samsung_smartthings_alkalmazas_windows10_letoltes_microsoft_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=829ec4fc-3383-4ba1-92c3-cbe63328fd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc49ac0-f88a-4116-b099-e7fef76e7dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_samsung_smartthings_alkalmazas_windows10_letoltes_microsoft_store","timestamp":"2021. május. 14. 10:03","title":"Windowson is elérheti a Samsung otthonvezérlő alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62150f11-b13b-423e-b8e7-f55da04c8168","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A pártokkal ellentétben nekem nem célom, hogy a mai ellenzékiek lophassanak – mondja Márki-Zay Péter. A Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje szerint az ilyen elemektől és az árulóktól az előválasztáson lehet megszabadítani az ellenzéket. Úgy látja, Orbán Viktor ellen egy olyan karakterű embernek lenne a legtöbb esélye, mint ő, aki meg tudja szólítani a bizonytalanokat. ","shortLead":"A pártokkal ellentétben nekem nem célom, hogy a mai ellenzékiek lophassanak – mondja Márki-Zay Péter. A Mindenki...","id":"20210514_Elesben_MarkiZay_Peterrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62150f11-b13b-423e-b8e7-f55da04c8168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d828ac-6f9f-46aa-947a-4d5b82d042ba","keywords":null,"link":"/360/20210514_Elesben_MarkiZay_Peterrel","timestamp":"2021. május. 14. 13:00","title":"Élesben Márki-Zay Péterrel: A Fidesznél még az ellenzéki kartellek is jobbak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]