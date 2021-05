Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360...","id":"20210518_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07855208-8121-4f72-a8c3-9adf456b7597","keywords":null,"link":"/360/20210518_Radar360","timestamp":"2021. május. 18. 08:00","title":"Radar360: Karácsony bízik magában, úttörő magyar kutatás űrhajósokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","id":"20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f8530a-c8fb-4b1a-a761-84854a28cf6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","timestamp":"2021. május. 17. 15:03","title":"Heti 55 óra munka felett jelentősen megnő a stroke esélye a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de243214-d374-4c68-ad93-f0dea62bff65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Solar Orbiter űrszonda úgynevezett koronakidobódásokat rögzített. A jelenséget még februárban vették fel, de a videó csak most érkezett meg.","shortLead":"A Solar Orbiter űrszonda úgynevezett koronakidobódásokat rögzített. A jelenséget még februárban vették fel, de a videó...","id":"20210518_nap_koronakidobodas_esa_solar_orbiter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de243214-d374-4c68-ad93-f0dea62bff65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7c5cdd-5de8-4970-9a65-fa4874cfc0f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_nap_koronakidobodas_esa_solar_orbiter","timestamp":"2021. május. 18. 12:16","title":"Különleges felvétel érkezett a Napról, hatalmas kitöréseket látni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd49b64-51ee-4032-a167-ba8ed45a24f5","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Olykor nem is olyan könnyű megállapítani egy hosszú élettársi kapcsolatban vagy házasságban, hogy mi az oka annak, ha olykor a férfiaknál merevedési zavar fordul elő. Vajon az elmúlt évek kissé unalmassá váló rutinja, vagy esetleg valamilyen szervi ok, mint például a prosztatagyulladás állhat a háttérben?","shortLead":"Olykor nem is olyan könnyű megállapítani egy hosszú élettársi kapcsolatban vagy házasságban, hogy mi az oka annak, ha...","id":"proxelan_20210518_Segitseg_a_paromnak_merevedesi_zavara_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd49b64-51ee-4032-a167-ba8ed45a24f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a2fffd-60cd-4332-bff1-dd16cc91ba1b","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20210518_Segitseg_a_paromnak_merevedesi_zavara_van","timestamp":"2021. május. 18. 07:30","title":"Segítség, a páromnak merevedési zavara van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"ebf42d84-5d45-4c25-aebc-3f27f78d8374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen az olasz sportkocsin garantáltan nem csillan meg a napfény. ","shortLead":"Ezen az olasz sportkocsin garantáltan nem csillan meg a napfény. ","id":"20210517_nagyon_fekete_videon_a_vilag_legsotetebb_ferrarija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebf42d84-5d45-4c25-aebc-3f27f78d8374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6008d12-9bf2-4795-8ce2-781946cec45b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_nagyon_fekete_videon_a_vilag_legsotetebb_ferrarija","timestamp":"2021. május. 17. 11:21","title":"A feketénél is feketébb: videón a világ legsötétebb Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e69100-ad51-4880-8427-63fcbb0e4747","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint a jövőben elérhető Mac Prót minden eddiginél erősebb processzorral szerelheti fel az Apple.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint a jövőben elérhető Mac Prót minden eddiginél erősebb processzorral szerelheti fel...","id":"20210518_apple_silicon_processzor_mac_pro_40_magos_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8e69100-ad51-4880-8427-63fcbb0e4747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5306a23-f972-403f-a16f-7c24d9e7d7fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_apple_silicon_processzor_mac_pro_40_magos_processzor","timestamp":"2021. május. 18. 17:03","title":"40 magos processzoron dolgozhat az Apple, a legerősebb Mac Pro kaphatja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy felmérés szerint még lenne is esélye a győzelemre. ","shortLead":"Egy felmérés szerint még lenne is esélye a győzelemre. ","id":"20210517_Matthew_McConaughey_komolyan_fontolgatja_hogy_indul_Texas_kormanyzoi_cimeert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de8a0fa-6d83-4690-be60-ecb5025f3767","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Matthew_McConaughey_komolyan_fontolgatja_hogy_indul_Texas_kormanyzoi_cimeert","timestamp":"2021. május. 17. 11:45","title":"Matthew McConaughey komolyan fontolgatja, hogy indul Texas kormányzói címéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó váltotta ki az államtitkárból az ideges reakciót.","shortLead":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó váltotta ki az államtitkárból az ideges reakciót.","id":"20210518_parlament_retvari_bence_bangone_borbely_ildiko_erettsegi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e430bf88-721c-4ac3-8e70-fbaceec8a514","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_parlament_retvari_bence_bangone_borbely_ildiko_erettsegi","timestamp":"2021. május. 18. 10:25","title":"Rétvári Bencéből kibújt a poroszos pedagógus a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]