[{"available":true,"c_guid":"b1be0f6b-6ebb-4c93-84d7-bc3f302f436a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az állami kukaholding által megbízott cég nem tud minden zöldhulladékot elvinni Budaörsről, a helyi hulladékkezelő vállalat pedig képes volna rá, de a jogszabályok miatt nem teheti.","shortLead":"Az állami kukaholding által megbízott cég nem tud minden zöldhulladékot elvinni Budaörsről, a helyi hulladékkezelő...","id":"20210608_budaors_zoldhulladek_kuka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1be0f6b-6ebb-4c93-84d7-bc3f302f436a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94457990-f944-480d-b7fa-68810f0a8d99","keywords":null,"link":"/zhvg/20210608_budaors_zoldhulladek_kuka","timestamp":"2021. június. 08. 19:50","title":"A központosítás mellékhatásaként hetek óta rohad az utcán a budaörsi zöldhulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f2542c-23c4-4837-bf23-a2bef6c85790","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katonáink úgy fel vannak szerelve, hogy a köztársasági elnök is nyugodtan alhat.","shortLead":"Katonáink úgy fel vannak szerelve, hogy a köztársasági elnök is nyugodtan alhat.","id":"20210608_ader_janos_magyar_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f2542c-23c4-4837-bf23-a2bef6c85790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9395a0-7020-41ae-a8be-4f6026aaab84","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_ader_janos_magyar_honvedseg","timestamp":"2021. június. 08. 15:17","title":"Áder János megtekintette a honvédeket, és megállapította, hogy minden magyar nyugodtan alhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d79700-0f93-4934-a5e0-b2ac7cfef015","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Londonhoz vagy épp Münchenhez hasonlóan Budapesten is lesz hivatalos szurkolói zóna a 16. labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzései alatt. 