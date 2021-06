Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3c1e9a3c-e447-47e3-a055-0e795356662a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"60 ezer néző megy egyszerre vagy haza vagy ünnepelni, érdemes figyelni a közlekedésre.","shortLead":"60 ezer néző megy egyszerre vagy haza vagy ünnepelni, érdemes figyelni a közlekedésre.","id":"20210619_budapest_bkk_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c1e9a3c-e447-47e3-a055-0e795356662a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963032f3-c7ce-4d8f-8a6a-8af284d05ade","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_budapest_bkk_kozlekedes","timestamp":"2021. június. 19. 18:03","title":"Így lehet közlekedni Budapesten a magyar-francia meccs vége után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962124e7-b48f-455e-9277-a7e6ee3f4d8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az A csoport összecsapásaival kezdődik a harmadik csoportkör az Európa-bajnokságon, Olaszország Walest fogadja Rómában, míg Svájc Törökországgal játszik Bakuban. Az eddig látottak alapján szinte biztos, melyik meccset lesz érdemes nagy képernyőn nézni.","shortLead":"Az A csoport összecsapásaival kezdődik a harmadik csoportkör az Európa-bajnokságon, Olaszország Walest fogadja Rómában...","id":"20210620_Indulnak_a_parhuzamos_meccsek_az_Ebn_olasz_hengereles_es_svajcitorok_szenvedes_varhato_egyidoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=962124e7-b48f-455e-9277-a7e6ee3f4d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71abc68e-1581-464b-928c-6c8e23be6857","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Indulnak_a_parhuzamos_meccsek_az_Ebn_olasz_hengereles_es_svajcitorok_szenvedes_varhato_egyidoben","timestamp":"2021. június. 20. 15:50","title":"Indulnak a párhuzamos meccsek az Eb-n: olasz hengerelés és svájci-török szenvedés várható egyidőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wendy Morton külügyi államtitkár szerint a múlt héten elfogadott törvény az LMBTQ-közösséget diszkrimináló intézkedéseket tartalmaz.","shortLead":"Wendy Morton külügyi államtitkár szerint a múlt héten elfogadott törvény az LMBTQ-közösséget diszkrimináló...","id":"20210621_homofobia_melegellenes_torveny_britek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ca14f0-23cf-4317-b9de-ba8bea4c6a09","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_homofobia_melegellenes_torveny_britek","timestamp":"2021. június. 21. 15:39","title":"Már a britek is aggódnak a magyar melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad95fc6-0f2b-4602-8fb7-cf0bab5db3e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vészhelyzeti leállás miatt ideiglenesen nem termel áramot Irán egyetlen nukleáris erőműve - közölte az iráni állami televízió.","shortLead":"Vészhelyzeti leállás miatt ideiglenesen nem termel áramot Irán egyetlen nukleáris erőműve - közölte az iráni állami...","id":"20210620_Leall_Iran_egyetlen_atomeromuve_baleset_tortenhetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad95fc6-0f2b-4602-8fb7-cf0bab5db3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916c769e-9e26-40b1-9a49-2aeebf9cb665","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Leall_Iran_egyetlen_atomeromuve_baleset_tortenhetett","timestamp":"2021. június. 20. 22:06","title":"Leáll Irán egyetlen atomerőműve, baleset történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb58fcb-078c-4e8f-9f67-995f1206db59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megnéztük: a Széchenyi a legdrágább, Pünkösdfürdő a legolcsóbb Budapesten.","shortLead":"Megnéztük: a Széchenyi a legdrágább, Pünkösdfürdő a legolcsóbb Budapesten.","id":"20210621_Akar_negyezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_fovarosi_strandok_belepoarai_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fb58fcb-078c-4e8f-9f67-995f1206db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688a0f0a-913f-449a-afbd-99761ea16c53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Akar_negyezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_fovarosi_strandok_belepoarai_kozott","timestamp":"2021. június. 21. 15:23","title":"Akár négyezer forint különbség is lehet a fővárosi strandok belépőárai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","shortLead":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","id":"20210621_idojaras_hetfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23af578e-be3f-43cc-bb1c-c95a6839626d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. június. 21. 05:19","title":"37 fokos hőség is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, és beismerte tettét.","shortLead":"A férfi lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, és beismerte tettét.","id":"20210621_sz_balazs_itelet_pedofil_gyor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcfab40-919e-48f9-8d22-fcbc5fd0441d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_sz_balazs_itelet_pedofil_gyor","timestamp":"2021. június. 21. 16:09","title":"Két és fél év börtönre ítélték a Fidesz volt alkalmazottját, aki kislányokról készített felvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha a márciusban felbocsátott SMOG-1 műhold gammasugárzás-mérője jól vizsgázik, az egész Földet körülvevő hálózatot hozhatnak létre a mérnökök.","shortLead":"Ha a márciusban felbocsátott SMOG-1 műhold gammasugárzás-mérője jól vizsgázik, az egész Földet körülvevő hálózatot...","id":"20210621_smog_1_muhold_asztrofizikai_muhold_gamma_sugarzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e865be-e051-4846-8964-942840b9ee4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_smog_1_muhold_asztrofizikai_muhold_gamma_sugarzas","timestamp":"2021. június. 21. 10:33","title":"Magyar siker a világűrben: jól dolgozik az asztrofizikai kisműhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]