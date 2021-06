Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalon, a Weibón megjelent információk szerint a Xiaomi Mi CC 11, a Mi Mix 4, valamint a hajlítható kijelzős Mi Mix Fold 2 kapja majd meg a kijelző alá rejtett szelfikamerát.","shortLead":"A kínai közösségi oldalon, a Weibón megjelent információk szerint a Xiaomi Mi CC 11, a Mi Mix 4, valamint a hajlítható...","id":"20210621_xiaomi_kijelzo_ala_rejtett_szelfikmaera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ce5a91-d9fb-4df7-a139-b8758c964057","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_xiaomi_kijelzo_ala_rejtett_szelfikmaera","timestamp":"2021. június. 21. 13:05","title":"Három új mobillal állhat elő a Xiaomi, különleges lesz a szelfikamerájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd932b1a-955e-421a-9114-d8c6a66da549","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Stefan Löfven vagy lemond, vagy kiír egy előrehozott választást.","shortLead":"Stefan Löfven vagy lemond, vagy kiír egy előrehozott választást.","id":"20210621_bizalmatlansagi_inditvany_stefan_lofven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd932b1a-955e-421a-9114-d8c6a66da549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d896ca-a903-4986-ad88-f2d225a30a81","keywords":null,"link":"/vilag/20210621_bizalmatlansagi_inditvany_stefan_lofven","timestamp":"2021. június. 21. 12:57","title":"Megbuktatta a parlament a svéd miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A használtautó-vásárlás egyik varázsszava a sérülésmentes jármű, pedig egy friss kimutatás alapján egyes típusokból igencsak nehéz valóban érintetlen példányt találni. ","shortLead":"A használtautó-vásárlás egyik varázsszava a sérülésmentes jármű, pedig egy friss kimutatás alapján egyes típusokból...","id":"20210621_autok_serules_Europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca434b-8bfd-4b7f-9b9a-c879f727dbbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_autok_serules_Europa","timestamp":"2021. június. 21. 14:43","title":"Itt egy lista, mely autók sérülnek a legritkábban és a leggyakrabban Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","shortLead":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","id":"20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fb5f15-cc4d-40df-be47-beb1944c43d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","timestamp":"2021. június. 21. 06:41","title":"A rendszerváltás korába repít vissza ez az alig használt békéscsabai VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1f7bf4-091c-412d-a801-e29d7adf3c43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vidám perceket szerezhet az alábbi okostelefonos alkalmazás, amellyel „megszólaltathatjuk” fotóinkat.","shortLead":"Vidám perceket szerezhet az alábbi okostelefonos alkalmazás, amellyel „megszólaltathatjuk” fotóinkat.","id":"20210621_chatterpix_fenykepen_levo_szemely_megszolaltatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1f7bf4-091c-412d-a801-e29d7adf3c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc5ecaa-5011-4a4f-8015-f4a75b0a19e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_chatterpix_fenykepen_levo_szemely_megszolaltatasa","timestamp":"2021. június. 21. 12:03","title":"Így szólaltathat meg bárkit egy fényképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha a kormány belemegy, 20-25 ezer olyan fiatal juthat diplomához, akik már záróvizsgáztak.","shortLead":"Ha a kormány belemegy, 20-25 ezer olyan fiatal juthat diplomához, akik már záróvizsgáztak.","id":"20210621_hook_nyelvvizsga_diploma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306b37e9-0e6a-4c0f-9916-2a3f40545c6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_hook_nyelvvizsga_diploma","timestamp":"2021. június. 21. 16:55","title":"A HÖOK azt kéri a kormánytól, hogy megint adják ki nyelvvizsga nélkül a diplomákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarokkal érkezik majd a lehűlés.","shortLead":"Zivatarokkal érkezik majd a lehűlés.","id":"20210621_kanikula_hidegfront","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bce121-00d3-49aa-97b5-b37771230d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_kanikula_hidegfront","timestamp":"2021. június. 21. 21:51","title":"Pénteken érhet véget a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87b168c-5c82-44d5-830f-ae6d37ac02ff","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt a kérdést feszegeti a brüsszeli Politico, amely arra mutat rá, hogy Európában nőtt meg igazán az oroszok aktivitása a hírszerzés terén. Ráadásul az orosz kémek már nem is nagyon fárasztják magukat azzal, hogy eltüntessék a nyomokat.","shortLead":"Ezt a kérdést feszegeti a brüsszeli Politico, amely arra mutat rá, hogy Európában nőtt meg igazán az oroszok aktivitása...","id":"20210621_Visszahuzodnake_az_orosz_kemek_a_BidenPutyin_talalkozo_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a87b168c-5c82-44d5-830f-ae6d37ac02ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33958c48-62dd-40ee-b233-f9309374a2e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Visszahuzodnake_az_orosz_kemek_a_BidenPutyin_talalkozo_utan","timestamp":"2021. június. 21. 18:56","title":"Visszahúzódnak-e az orosz kémek a Biden–Putyin-találkozó után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]