Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3aa41882-d038-4128-ab6b-a054cc75cde8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hivatalosan már nem lehetne megtartani a jülini kutyahúsfesztivált Kínában, mégis várhatóan több ezer állatot fognak lemészárolni a napokban az árusok. A cikk a nyugalom megzavarására alkalmas képeket tartalmaz.\r

","shortLead":"Hivatalosan már nem lehetne megtartani a jülini kutyahúsfesztivált Kínában, mégis várhatóan több ezer állatot fognak...","id":"20210622_Elkezdodott_a_kutyahus_fesztival_Kinaban__dacara_a_koronavirusnak_es_a_tiltasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aa41882-d038-4128-ab6b-a054cc75cde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fb6117-6b1b-4f0a-86d4-cec52e122dce","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Elkezdodott_a_kutyahus_fesztival_Kinaban__dacara_a_koronavirusnak_es_a_tiltasnak","timestamp":"2021. június. 22. 10:25","title":"Elkezdődött a kutyahúsfesztivál Kínában – dacára a koronavírusnak és a tiltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Warren Higgs nagyon várja már a műtétet.","shortLead":"Warren Higgs nagyon várja már a műtétet.","id":"20210621_40_kilosra_nottek_egy_brit_ferfi_vesei_mar_lelegezni_is_alig_tud_miattuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e83c7c5-4c49-4e5a-a9e3-49d9655b9beb","keywords":null,"link":"/elet/20210621_40_kilosra_nottek_egy_brit_ferfi_vesei_mar_lelegezni_is_alig_tud_miattuk","timestamp":"2021. június. 21. 11:34","title":"40 kilósra nőttek egy brit férfi veséi, már lélegezni is alig tud miattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e035959-86e6-4832-911e-bce315717334","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ugyanakkor büszke rá, hogy a közönség szereti és milliók nézik a filmjeit.","shortLead":"A színész ugyanakkor büszke rá, hogy a közönség szereti és milliók nézik a filmjeit.","id":"20210621_Koltai_Robert_Kossuth_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e035959-86e6-4832-911e-bce315717334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4e31a5-5685-41d1-acd3-d2d1d1e11e6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Koltai_Robert_Kossuth_dij","timestamp":"2021. június. 21. 07:44","title":"Koltai Róbert: A kaposvári színházból már a portás is Kossuth-díjas, csak én nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarokkal érkezik majd a lehűlés.","shortLead":"Zivatarokkal érkezik majd a lehűlés.","id":"20210621_kanikula_hidegfront","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bce121-00d3-49aa-97b5-b37771230d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_kanikula_hidegfront","timestamp":"2021. június. 21. 21:51","title":"Pénteken érhet véget a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d1bcd8-e025-474b-9fbe-4907599ad9e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamatdöntés még gyengítette a forintot, amikor viszont az MNB kiadta a döntés indoklását is, jött a nagy erősödés.","shortLead":"A kamatdöntés még gyengítette a forintot, amikor viszont az MNB kiadta a döntés indoklását is, jött a nagy erősödés.","id":"20210622_Matolcsy_megnyugtatta_a_piacokat_egy_gyors_zuhanas_utan_ujra_erosodik_a_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d1bcd8-e025-474b-9fbe-4907599ad9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a6ed7d-434f-405c-81e3-6248fca47bf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Matolcsy_megnyugtatta_a_piacokat_egy_gyors_zuhanas_utan_ujra_erosodik_a_forint","timestamp":"2021. június. 22. 15:30","title":"Matolcsy megnyugtatta a piacokat, egy gyors zuhanás után újra erősödik a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c314c1-1d70-4225-a68c-bcd2a8422ea0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi önkezével vetett véget életének, holttestét és az elkövetés eszközét a Békés megyei Szanazugban találták meg.","shortLead":"A férfi önkezével vetett véget életének, holttestét és az elkövetés eszközét a Békés megyei Szanazugban találták meg.","id":"20210621_Blikk_Ongyilkos_lett_az_szegedi_kettos_emberoles_gyanusitottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65c314c1-1d70-4225-a68c-bcd2a8422ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c48036f-4553-4a9b-82e6-0be28b1cb2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_Blikk_Ongyilkos_lett_az_szegedi_kettos_emberoles_gyanusitottja","timestamp":"2021. június. 21. 12:37","title":"Holtan találták a szegedi kettős emberölés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6300db35-aca9-49bc-aaf8-e149be91ea23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmtörténet legvagányabb női karaktereit alakító színészek 30 év után ismét együtt pózoltak a filmből ismert kocsiban. ","shortLead":"A filmtörténet legvagányabb női karaktereit alakító színészek 30 év után ismét együtt pózoltak a filmből ismert...","id":"20210621_30_eves_a_Thelma_es_Louise__csokkal_unnepelt_a_ket_foszereplo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6300db35-aca9-49bc-aaf8-e149be91ea23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725f28c7-3c46-43f2-92ad-06d919ca3e76","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_30_eves_a_Thelma_es_Louise__csokkal_unnepelt_a_ket_foszereplo","timestamp":"2021. június. 21. 11:16","title":"30 éves a Thelma és Louise – csókkal ünnepelt a két főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcb09ed-1653-4f0f-abd4-890e5c81c8e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Volocopter egy franciaországi repülőtéren hajtott végre sikeres repülést, így lassan tényleg zöld utat kap, hogy a párizsi olimpián már utasokat is szállíthasson.","shortLead":"A német Volocopter egy franciaországi repülőtéren hajtott végre sikeres repülést, így lassan tényleg zöld utat kap...","id":"20210622_volocopter_repulo_taxi_parizsi_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fcb09ed-1653-4f0f-abd4-890e5c81c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a229bc89-cea6-48ad-9b02-23f642efdc40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_volocopter_repulo_taxi_parizsi_olimpia","timestamp":"2021. június. 22. 13:03","title":"Sikeres repülésen van túl a légi taxi, amely a 2024-es párizsi olimpián szállíthat majd utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]