Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5cfda095-bca1-4afd-8d5e-7bf3378286c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó ötletnek tűnt, hogy az Apple egy olyan telefont is készít, amelyik a specifikációit tekintve a topon van, viszont kisméretű, így könnyen kezelhető. A felhasználók azonban nem voltak elragadtatva.","shortLead":"Jó ötletnek tűnt, hogy az Apple egy olyan telefont is készít, amelyik a specifikációit tekintve a topon van, viszont...","id":"20210627_apple_iphone12_mini_eletciklus_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cfda095-bca1-4afd-8d5e-7bf3378286c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b073ee27-423d-4ead-b98a-77a0a555a975","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_apple_iphone12_mini_eletciklus_vege","timestamp":"2021. június. 27. 15:03","title":"Úgy hírlik, most már tényleg vége az iPhone 12 mininek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak öt számot találtak el.","shortLead":"Csak öt számot találtak el.","id":"20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e09fdc-4aac-4eb5-8a51-f505cfbd8441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","timestamp":"2021. június. 27. 18:17","title":"A hatos lottó senkit sem tett milliomossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A phenjani utca emberét mélységesen megrázta a vezér \"soványsága\" - ez derült ki az észak-koreai közmédia tudósításából. ","shortLead":"A phenjani utca emberét mélységesen megrázta a vezér \"soványsága\" - ez derült ki az észak-koreai közmédia...","id":"20210628_Furcsa_interjut_kozolt_az_eszakkoreai_kozteve_Kim_Dzsong_Un_hirtelen_fogyasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e28b59-b770-49e4-8f6e-210a2b57834b","keywords":null,"link":"/elet/20210628_Furcsa_interjut_kozolt_az_eszakkoreai_kozteve_Kim_Dzsong_Un_hirtelen_fogyasarol","timestamp":"2021. június. 28. 15:42","title":"Furcsa interjút közölt az észak-koreai köztévé Kim Dzsong Un hirtelen fogyásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"„Tiszta fejjel és civilben” menjen a meccsre – kéri tagjaitól a Carpathian Brigade.","shortLead":"„Tiszta fejjel és civilben” menjen a meccsre – kéri tagjaitól a Carpathian Brigade.","id":"20210627_szurkoloi_csoport_nem_megy_a_meccsre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85c2709-aa8e-4817-822b-cd2e80491574","keywords":null,"link":"/sport/20210627_szurkoloi_csoport_nem_megy_a_meccsre","timestamp":"2021. június. 27. 15:05","title":"Véget ért az Eb a magyar ultráknak, a cseh–holland meccsre sem mennek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008ed43e-a4e8-4280-aedc-488065b00f2c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány évtizedekre koncesszióba adja a teljes hazai gyorsforgalmiút-hálózat kezelését és a belátható jövő összes nagy útfejlesztését. Ezeket pár ezermilliárd forintért a nyertesnek kell előfinanszíroznia. Az árfolyamkockázat miatt hazai befutó valószínű: Mészáros Lőrinc vagy Szíjj László.","shortLead":"A kormány évtizedekre koncesszióba adja a teljes hazai gyorsforgalmiút-hálózat kezelését és a belátható jövő összes...","id":"202125__autopalyak_kiszervezese__rogan_bonyolit__epitoipari_nagykutyak__utkereso_kiskodmon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=008ed43e-a4e8-4280-aedc-488065b00f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e3d1ac-b749-484b-90c8-1ba457f1b7b0","keywords":null,"link":"/360/202125__autopalyak_kiszervezese__rogan_bonyolit__epitoipari_nagykutyak__utkereso_kiskodmon","timestamp":"2021. június. 27. 11:00","title":"Úgy tűnik, valamelyik kormánykedvenc oligarcha viheti az autópálya-koncessziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"43 embernek kellett elhagynia a szállását két balatonfüredi apartmanban, amíg a tűzoltók a szomszédos szálloda mélygarázsában lángoló tüzet eloltották.","shortLead":"43 embernek kellett elhagynia a szállását két balatonfüredi apartmanban, amíg a tűzoltók a szomszédos szálloda...","id":"20210628_balatonfured_szalloda_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa268169-ffdd-456c-9ce5-e680ba14ff0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_balatonfured_szalloda_tuz","timestamp":"2021. június. 28. 05:19","title":"Autók égtek egy balatonfüredi szálloda mélygarázsában, két apartmant kellett kiüríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f85b24b-7a97-4e13-94b7-0d50a64571c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 éves fiú egy I. kerületi lakás ablakából ugrott ki tavaly májusban.","shortLead":"Egy 17 éves fiú egy I. kerületi lakás ablakából ugrott ki tavaly májusban.","id":"20210627_A_Kabitoszerellenes_Vilagnapon_fiatalok_megrazo_riportban_meselnek_baratjuk_elveszteserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f85b24b-7a97-4e13-94b7-0d50a64571c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf3a2f0-4dee-444f-a9c5-a2ad55b523be","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_A_Kabitoszerellenes_Vilagnapon_fiatalok_megrazo_riportban_meselnek_baratjuk_elveszteserol","timestamp":"2021. június. 27. 15:44","title":"A Kábítószer-ellenes Világnapon fiatalok megrázó riportban mesélnek barátjuk elvesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2889ee3-7e6e-441e-8ea2-1d740c88088f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Benkő Tibor honvédelmi minisztertől. ","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi minisztertől. ","id":"20210626_Pisztolyt_kapott_ajandekba_L_Simon_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2889ee3-7e6e-441e-8ea2-1d740c88088f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adcad23-1f4c-4be0-85c3-db3861caa7aa","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Pisztolyt_kapott_ajandekba_L_Simon_Laszlo","timestamp":"2021. június. 26. 16:23","title":"Pisztolyt kapott ajándékba L. Simon László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]