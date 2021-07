Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ceb73460-c360-4a68-9046-3b859ca4054d","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A család olyan emberek közössége, akiket vérségi vagy szerelmi kapcsolat tart össze. Egy része tehát sorsszerű, egy része pedig szabadon megválasztható – és megköveteli tőlünk, hogy azokat is elfogadjuk, akiket nem mi választottunk, akiket mi nem választottunk volna. Hogy egy kormány a családokat állítja középpontba, helyes döntés. Hogy kiszemezgeti közülük azokat, akiket családnak tekint, és azokat, akiktől ezt az összetartozást megvonja, az viszont roncsolja a társadalmat.","shortLead":"A család olyan emberek közössége, akiket vérségi vagy szerelmi kapcsolat tart össze. Egy része tehát sorsszerű...","id":"202126_a_csaladban_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceb73460-c360-4a68-9046-3b859ca4054d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81abcfa9-4279-4207-9743-b6fb4404c791","keywords":null,"link":"/itthon/202126_a_csaladban_marad","timestamp":"2021. július. 01. 10:50","title":"Gergely Márton: A családban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető-üzletasszony szerint tervben sem volt, hogy meghívják. ","shortLead":"A műsorvezető-üzletasszony szerint tervben sem volt, hogy meghívják. ","id":"20210701_Varkonyi_Andrea_Jennifer_Lopez_nem_jon_az_eskuvonkre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca29845-eae8-4f92-b35d-940c4b4567ad","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Varkonyi_Andrea_Jennifer_Lopez_nem_jon_az_eskuvonkre","timestamp":"2021. július. 01. 16:59","title":"Várkonyi Andrea: Jennifer Lopez nem jön az esküvőnkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544e8ea4-1bf4-432f-9f23-0782e2e5bfdd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Titok, hogy melyik gyártó a legnagyobb befizető.","shortLead":"Titok, hogy melyik gyártó a legnagyobb befizető.","id":"20210701_chipsado_neta_sos_snack_cukros_udito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544e8ea4-1bf4-432f-9f23-0782e2e5bfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083f3887-e0d9-4b48-b8b8-34073e2c920c","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_chipsado_neta_sos_snack_cukros_udito","timestamp":"2021. július. 01. 05:59","title":"A sós rágcsák után folyik be a chipsadó nagyobbik része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő tárgyalásának előkészítő ülésén az ötödrendű vádlott mindent beismert, és más vádlottak is elismerték egyes bűncselekmények elkövetését.","shortLead":"A fideszes képviselő tárgyalásának előkészítő ülésén az ötödrendű vádlott mindent beismert, és más vádlottak is...","id":"20210630_boldog_istvan_elokeszito_ules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891b0a19-3835-413c-8306-ed0179e75f7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_boldog_istvan_elokeszito_ules","timestamp":"2021. június. 30. 19:55","title":"Boldog István nem tett vallomást a bíróságon, majd kiposztolta, hogy munka után szuper a társasozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b13ef3-9872-4791-a002-ff3e59f7ec4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségénél forgatott volna videót, de nem várt jármű szakította meg gondolatait.","shortLead":"A Jobbik elnöke Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségénél forgatott volna videót, de nem várt jármű szakította meg...","id":"20210701_jakab_peter_traktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1b13ef3-9872-4791-a002-ff3e59f7ec4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e25a7c5-ca5a-4250-aec4-4445875b080f","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_jakab_peter_traktor","timestamp":"2021. július. 01. 17:08","title":"Jakab Péter beszélt volna, de rájuk tolatott egy traktor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becafd0f-40e8-4683-8619-1179379d9c29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping egyértelművé tette azt is, hogy leszámolni terveznek a tajvani függetlenségi törekvésekkel is.","shortLead":"Hszi Csin-ping egyértelművé tette azt is, hogy leszámolni terveznek a tajvani függetlenségi törekvésekkel is.","id":"20210701_hszi_csin_ping_kinai_elnok_kommunista_part_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=becafd0f-40e8-4683-8619-1179379d9c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb00ab3-1a92-4bd1-99f6-046758777ce4","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_hszi_csin_ping_kinai_elnok_kommunista_part_evfordulo","timestamp":"2021. július. 01. 07:37","title":"Üzent a kínai elnök: Aki zsarnokoskodni próbál felettünk, 1,4 milliárd kínai alkotta, acélos Nagy Falba ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG tudósítója több forrásból is úgy értesült: korábban személyesen az Európai Bizottság néppárti elnöke, Ursula von der Leyen akadályozta meg, hogy az uniós intézmény jogi útra terelje a magyar kormányt illető kritikákat, noha a jogászok már mindent előkészítettek. Hogy a néppárti frakció márciusi elhagyása után megváltozott a széljárás a Fidesz számára, azt már június elején érezni lehetett, amikor a Bizottság egy nap alatt kilenc kötelezettségszegési eljárásról döntött. Öt év után először léptek föl például a magyar médiapiac védelmében, eljárást indítva a Médiatanács „aránytalan és átláthatatlan” döntésével szemben, amely megfosztotta frekvenciájától a Klubrádiót.","shortLead":"A HVG tudósítója több forrásból is úgy értesült: korábban személyesen az Európai Bizottság néppárti elnöke, Ursula von...","id":"202126_orban_europai_bizottsag_leyen_neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e4ab8e-99dd-4e7d-ad0e-544c9d2ed698","keywords":null,"link":"/360/202126_orban_europai_bizottsag_leyen_neppart","timestamp":"2021. július. 01. 13:00","title":"Homofóbtörvény: Először volt kemény Von der Leyen Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f351b-96e5-4a5c-b528-2395017ab6a2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy szerda esti határozatban létrehozta az új egyetemi alapítványokat a kormány.","shortLead":"Egy szerda esti határozatban létrehozta az új egyetemi alapítványokat a kormány.","id":"20210701_egyetemi_alapitvanyok_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f351b-96e5-4a5c-b528-2395017ab6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b12a3d-8d36-41c4-b1e3-3b92b03a5793","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_egyetemi_alapitvanyok_magyar_kormany","timestamp":"2021. július. 01. 10:40","title":"Induló vagyonként 6,6 milliárd forintot kaptak az egyetemi alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]