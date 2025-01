Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dc64af99-1d69-4f97-8344-c7e6e9f64b04","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az állam feladata lenne megvédeni a polgárait a fagyhalál ellen. Ha ezt elmulasztja, az embereknek joguk van megvédeni magukat. Nem lenne szabad a tüzelőanyag lopása miatt büntetni őket. Vélemény.","shortLead":"Az állam feladata lenne megvédeni a polgárait a fagyhalál ellen. Ha ezt elmulasztja, az embereknek joguk van megvédeni...","id":"20250103_revesz-sandor-onvedelembol-lopni-a-fagyhalal-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc64af99-1d69-4f97-8344-c7e6e9f64b04.jpg","index":0,"item":"206c3138-32b7-4e42-b7ce-30d14b6f3b27","keywords":null,"link":"/360/20250103_revesz-sandor-onvedelembol-lopni-a-fagyhalal-ellen","timestamp":"2025. január. 03. 08:00","title":"Révész Sándor: Tűzifát lopni önvédelem, ha fenyeget a fagyhalál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő évre. Fantáziájukban az Nvidia mindent elsöprő szárnyalása, az OPEC bukása, a kínai gazdaság visszapattanása, a biotechnológia nagy ugrása alakíthatják majd a világgazdaságot 2025-ben.","shortLead":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő...","id":"20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5.jpg","index":0,"item":"df7e2b84-c75f-4c36-8a77-4031183c4a0a","keywords":null,"link":"/360/20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 14:30","title":"Megérkeztek a legvadabb gazdasági jóslatok 2025-re – bármilyen hajmeresztőek is, érdemes felkészülni rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ac1c70-8b3f-4bb9-ac71-0f8b0a7c3486","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás elkövetője, Samszúd bin Dzsabbar Amerikában született és Texasban élt, korábban katona volt. A gázoláshoz használt bérelt kisteherautójában az Iszlám Állam zászlóját találták meg.","shortLead":"A támadás elkövetője, Samszúd bin Dzsabbar Amerikában született és Texasban élt, korábban katona volt. A gázoláshoz...","id":"20250102_new-orleans-gazolas-terrorcselekmeny-samszud-din-dzsabbar-iszlam-allam-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9ac1c70-8b3f-4bb9-ac71-0f8b0a7c3486.jpg","index":0,"item":"7323342e-d3f7-4b55-8d56-efdb889259fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_new-orleans-gazolas-terrorcselekmeny-samszud-din-dzsabbar-iszlam-allam-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. január. 02. 05:35","title":"Tizenötre emelkedett a New Orleans-i gázolásos merénylet halálos áldozatainak száma, az elkövetőnek társai is voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebca5db-732d-4028-ac2c-8d5f62c8cf20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint az lenne a tisztességes, ha a párt kivonulna a parlamentből.","shortLead":"A politikus szerint az lenne a tisztességes, ha a párt kivonulna a parlamentből.","id":"20250102_kendernay-janos-lmp-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ebca5db-732d-4028-ac2c-8d5f62c8cf20.jpg","index":0,"item":"59e50c71-babf-46e2-ae5d-305e15e6c857","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_kendernay-janos-lmp-kilepes","timestamp":"2025. január. 02. 13:00","title":"Kilépett az LMP-ből Kendernay János is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhét órát kellett várakozniuk a Spanyolországhoz tartozó szigeten az utasoknak. ","shortLead":"Tizenhét órát kellett várakozniuk a Spanyolországhoz tartozó szigeten az utasoknak. ","id":"20250102_Tenerife-Wizz-Air-repulogep-utas-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"0519b808-40e5-4ed4-b38d-8da2395de0c2","keywords":null,"link":"/elet/20250102_Tenerife-Wizz-Air-repulogep-utas-Budapest","timestamp":"2025. január. 02. 12:49","title":"Madárral ütközött a Wizz Air gépe, ezért Tenerifén rekedtek egy éjszakára a Budapestre tartó utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzet Sportolója 103 éves volt.","shortLead":"A Nemzet Sportolója 103 éves volt.","id":"20250102_meghalt-Keleti-Agnes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3.jpg","index":0,"item":"045d3625-4eea-4bd4-92d0-8959362b04bb","keywords":null,"link":"/sport/20250102_meghalt-Keleti-Agnes","timestamp":"2025. január. 02. 08:24","title":"Meghalt Keleti Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e770a31-3f75-42bf-a9b1-79d45f0a3f0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alapvetően burritóban utazó gasztrovloggertől csak tanulni érdemes.","shortLead":"Az alapvetően burritóban utazó gasztrovloggertől csak tanulni érdemes.","id":"20250103_receptek-roviden-kiados-etelek-burrito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e770a31-3f75-42bf-a9b1-79d45f0a3f0f.jpg","index":0,"item":"30d33919-52ff-4c39-b4db-bf5c785fd580","keywords":null,"link":"/elet/20250103_receptek-roviden-kiados-etelek-burrito","timestamp":"2025. január. 03. 05:50","title":"Egy perc alatt megtudhatjuk, hogyan készíthetünk különleges és brutálisan kiadós ételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több számítógépen fut. Az újabb Windows 11 pedig egyre kevesebben. ","shortLead":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több...","id":"20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"c102101b-8dcc-4bb6-8704-758f43ee9469","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","timestamp":"2025. január. 02. 19:03","title":"Mi történik? Lendületet vett az idén megszűnő Windows 10, egyre nagyobb a Windows 11 lemaradása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]