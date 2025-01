Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0b37ab1e-dc87-4cd8-bd05-d341ccc0b229","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Thierry Breton szerint az EU nem próbálja cenzúrázni a techmilliárdos beszélgetését a német szélsőjobboldali párt társelnökével, Alice Weidellel.","shortLead":"Thierry Breton szerint az EU nem próbálja cenzúrázni a techmilliárdos beszélgetését a német szélsőjobboldali párt...","id":"20250109_Musk-hazudik-mint-a-vizfolyas-az-AfD-interju-miatt-allitja-az-EU-korabbi-tech-biztosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b37ab1e-dc87-4cd8-bd05-d341ccc0b229.jpg","index":0,"item":"be467b76-0917-4be0-b842-cf44143e532b","keywords":null,"link":"/kkv/20250109_Musk-hazudik-mint-a-vizfolyas-az-AfD-interju-miatt-allitja-az-EU-korabbi-tech-biztosa","timestamp":"2025. január. 09. 21:35","title":"Musk „hazudik, mint a vízfolyás” az AfD-interjú miatt - állítja az EU korábbi tech-biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250109_hvg-para-kovacs-imre-apatlan-orszag-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"2ba08a8d-43d3-410c-a530-214fd643c742","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-para-kovacs-imre-apatlan-orszag-velemeny","timestamp":"2025. január. 09. 08:32","title":"Para-Kovács Imre: Apátlan ország, össznépi cigányozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg a gyerekek körében terjednek a légúti fertőzések és az influenza. ","shortLead":"Főleg a gyerekek körében terjednek a légúti fertőzések és az influenza. ","id":"20250109_Influenza-leguti-fertozes-NNGYK-koronavirus-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe.jpg","index":0,"item":"e99657d3-0111-4c70-8f90-bd58e5917353","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Influenza-leguti-fertozes-NNGYK-koronavirus-betegseg","timestamp":"2025. január. 09. 15:00","title":"Január első hetében 137 ezren fordultak orvoshoz légúti fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a minisztertől előbb-utóbb érkezik majd valamilyen reakció.","shortLead":"A politikai elemző szerint a minisztertől előbb-utóbb érkezik majd valamilyen reakció.","id":"20250110_rogan-antal-amerikai-szankcios-lista-torok-gabor-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669.jpg","index":0,"item":"74408eee-1605-4b1f-9c41-9103e60d430c","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_rogan-antal-amerikai-szankcios-lista-torok-gabor-reakcio","timestamp":"2025. január. 10. 15:47","title":"Török Gábor a Rogán-ügyről: „Csak az idő dönti el, hogy politikailag pontosan mekkora a kár”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet Sportolóját, aki január 2-án hunyt el, és a temetése napján töltötte volna be a 104. életévét.","shortLead":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet...","id":"20250109_Keleti-Agnes-temetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4.jpg","index":0,"item":"beb0f80b-aeb0-4c0e-89c3-180500d7edab","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Keleti-Agnes-temetese","timestamp":"2025. január. 09. 14:39","title":"Eltemették Keleti Ágnest – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091e58cf-61bc-4aef-a1e0-563d452bf9d1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az elnök ugyanakkor állítja, Kamala Harrisszel szemben ő legyőzte volna Trumpot.","shortLead":"Az elnök ugyanakkor állítja, Kamala Harrisszel szemben ő legyőzte volna Trumpot.","id":"20250108_joe-biden-amerikai-elnok-egeszsegi-allapot-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/091e58cf-61bc-4aef-a1e0-563d452bf9d1.jpg","index":0,"item":"f23dcbcf-00b8-42fe-a7e7-1cf9df930d92","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_joe-biden-amerikai-elnok-egeszsegi-allapot-donald-trump","timestamp":"2025. január. 08. 19:20","title":"Joe Biden elismerte, nem biztos, hogy bírt volna még négy év elnökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Ukrainian Cyber ​​Alliance nevű hackercsoport magára vállalata a támadást, aminek tényét és mértékét az orosz Nodex internetszolgáltató is elismerte.","shortLead":"Az Ukrainian Cyber ​​Alliance nevű hackercsoport magára vállalata a támadást, aminek tényét és mértékét az orosz Nodex...","id":"20250109_orosz-ukran-haboru-hackertamadas-orosz-internetszolgaltato-nodex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"9c1cd4a0-9205-48db-bded-8f41e729f868","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_orosz-ukran-haboru-hackertamadas-orosz-internetszolgaltato-nodex","timestamp":"2025. január. 09. 09:03","title":"Lenullázták egy orosz internetszolgáltató teljes hálózatát az ukrán hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff58810-ef21-4624-9c76-1163b528a907","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sok múlik a következő hónapok gazdasági környezetének alakulásán, illetve a devizapiaci folyamatokon, ami döntően meghatározza, mennyire akarnak majd költekezni a magyar háztartások.","shortLead":"Sok múlik a következő hónapok gazdasági környezetének alakulásán, illetve a devizapiaci folyamatokon, ami döntően...","id":"20250109_A-kiskereskedelem-jo-negyedevet-zart-de-a-novekedes-lassulhat-2025-ben-az-elemzok-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ff58810-ef21-4624-9c76-1163b528a907.jpg","index":0,"item":"b70e8bc6-df15-401a-a4af-2f426af5602b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_A-kiskereskedelem-jo-negyedevet-zart-de-a-novekedes-lassulhat-2025-ben-az-elemzok-szerint","timestamp":"2025. január. 09. 10:56","title":"A kiskereskedelem jó negyedévet zárt, de a lényeg csak most jön az elemzők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]