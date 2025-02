Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a18cd068-ae84-4796-b825-1fbb0f2c9b8a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A spanyol labdarúgó-szövetség volt elnökét Jenni Hermoso szájon csókolása miatt ítélték el, azonban a kényszerítés vádja alól felmentették.","shortLead":"A spanyol labdarúgó-szövetség volt elnökét Jenni Hermoso szájon csókolása miatt ítélték el, azonban a kényszerítés...","id":"20250220_itelet-luis-rubiales-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a18cd068-ae84-4796-b825-1fbb0f2c9b8a.jpg","index":0,"item":"da55256e-7e35-4999-8a6d-2a5abb691ae4","keywords":null,"link":"/sport/20250220_itelet-luis-rubiales-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. február. 20. 14:37","title":"Elítélte a bíróság Luis Rubialest szexuális zaklatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc1025d-758c-4979-ab4b-defe8ef366dd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Új Jalta készülődik, de van megoldás – erről ír Garvan Walshe, aki hét éve a magyarországi választások vizsgálatára alapított egy szervezetet.","shortLead":"Új Jalta készülődik, de van megoldás – erről ír Garvan Walshe, aki hét éve a magyarországi választások vizsgálatára...","id":"20250219_lapszemle-vedelem-europa-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebc1025d-758c-4979-ab4b-defe8ef366dd.jpg","index":0,"item":"7df00aa0-2331-4166-8532-969871917137","keywords":null,"link":"/360/20250219_lapszemle-vedelem-europa-ukrajna","timestamp":"2025. február. 19. 15:30","title":"Brit szakértő: Mi kell ahhoz, hogy Európa meg tudja védeni magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6ffc39-996c-484e-ba88-35b14b324025","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megkönnyítheti az egyes egységek közötti kommunikációt az a Holdra tervezett 4G-berendezés, amit a Nokia és a NASA közösen fejlesztett, és napokon belül útnak indulhat.","shortLead":"Megkönnyítheti az egyes egységek közötti kommunikációt az a Holdra tervezett 4G-berendezés, amit a Nokia és a NASA...","id":"20250219_intuitive-machines-nasa-hold-4g-nokia-mobilhalozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d6ffc39-996c-484e-ba88-35b14b324025.jpg","index":0,"item":"35e54484-beea-4ac1-ad39-637b81fc3c50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_intuitive-machines-nasa-hold-4g-nokia-mobilhalozat","timestamp":"2025. február. 19. 17:03","title":"A Békéscsaba–Budapest vasútvonalon még billeg a dolog, de napokon belül a Holdon már lesz 4G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A palesztin terrorszervezetnek a tűzszünet értelmében az elhunyt izraeli túszok holttesteit is ki kell szolgáltatnia, ám a legutóbb Siri Bibasz maradványai helyett egy névtelen, azonosítatlan holttestet adtak át.","shortLead":"A palesztin terrorszervezetnek a tűzszünet értelmében az elhunyt izraeli túszok holttesteit is ki kell szolgáltatnia...","id":"20250221_Izrael-hamasz-holttest-azonositatlan-bibasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"b3e93ddc-e126-41d6-9a80-19912f61c19e","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_Izrael-hamasz-holttest-azonositatlan-bibasz","timestamp":"2025. február. 21. 06:55","title":"Izrael azzal vádolja a Hamászt, hogy egy azonosítatlan holttestet adott át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Valamiért úgy érezte az Apple, hogy kispórolja a legolcsóbb iPhone-ból az egyik fontos, kiegészítők rögzítésére is alkalmas technológiát, ami már fél évtizede része valamennyi fősorozatú iPhone-szériának.","shortLead":"Valamiért úgy érezte az Apple, hogy kispórolja a legolcsóbb iPhone-ból az egyik fontos, kiegészítők rögzítésére is...","id":"20250220_apple-iphone-16e-hianyossag-nincs-magsafe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c.jpg","index":0,"item":"ed4b2895-4dde-4159-a54a-348ec5af16e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_apple-iphone-16e-hianyossag-nincs-magsafe","timestamp":"2025. február. 20. 11:03","title":"Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan hiányossága az új iPhone 16e-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b181992d-b209-47ac-a315-6e3ef6e56305","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állítják, hogy a főváros már előre tájékoztatta az érintetteket arról, hogy a jövőben betiltják a tevékenységüket.","shortLead":"Azt állítják, hogy a főváros már előre tájékoztatta az érintetteket arról, hogy a jövőben betiltják a tevékenységüket.","id":"20250219_Pontositja-a-fovaros-hogy-mely-bufek-nem-suthetnek-az-aluljarokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b181992d-b209-47ac-a315-6e3ef6e56305.jpg","index":0,"item":"508240d2-7cba-4758-9e1f-98a7f56dd015","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Pontositja-a-fovaros-hogy-mely-bufek-nem-suthetnek-az-aluljarokban","timestamp":"2025. február. 19. 13:51","title":"Pontosítja a főváros, hogy miért tiltják be az aluljárókban sütögetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Feltehetőleg magát lőtte fejbe a szolgálati fegyverével.","shortLead":"Feltehetőleg magát lőtte fejbe a szolgálati fegyverével.","id":"20250219_szlovakia-leva-lott-fejserules-laktanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"44b25b10-35a5-49f9-b593-453e4bf23b49","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_szlovakia-leva-lott-fejserules-laktanya","timestamp":"2025. február. 19. 17:00","title":"Fejbe lőve találtak rá egy katonára a lévai laktanyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3549e3-dc3d-4bbf-a881-a703be980e3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 15. Frankofón Filmnapokon retrospektív vetítéssorozatot tartanak a legmeghatározóbb filmjeiből. ","shortLead":"A 15. Frankofón Filmnapokon retrospektív vetítéssorozatot tartanak a legmeghatározóbb filmjeiből. ","id":"20250220_Leos-Carax-15-Frankofon-Filmnapok-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc3549e3-dc3d-4bbf-a881-a703be980e3a.jpg","index":0,"item":"ee5601ae-046c-4430-be27-c65c47db371d","keywords":null,"link":"/kultura/20250220_Leos-Carax-15-Frankofon-Filmnapok-Budapest","timestamp":"2025. február. 20. 11:34","title":"Budapestre jön Leos Carax francia filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]