Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a Vidéki Otthonfelújítási Program változásáról szóló jogszabálytervezetet, amihez 2025. február 28-ig várják az észrevételeket.

A nyugdíjasok is felvehetik az otthonfelújítási támogatást

A tervezetben szereplő legfontosabb változás nem igazán meglepő, hiszen már a kormány több tagja beszélt róla: az 5 ezer főnél kevesebb lakosú, úgynevezett preferált kistelepüléseken élő nyugdíjasok is jogosultak lehetnek a felújítási támogatásra.

Az alábbi ellátással rendelkezők lehetnek jogosultak a támogatásra a tervezet alapján: „A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjban vagy – a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltését követően – özvegyi nyugdíjban, illetve korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesülő igénylő, ideértve azt is, akinek esetében a folyósítást szüneteltetik.”

A nyugdíjasoknak nem kell természetesen néhány alapvető eddig megismert feltételt teljesíteniük a támogatás igényléséhez:

Nem kell gyermeket nevelniük.

Nem szükséges legalább 1 éves, folyamatos tb-jogviszonnyal rendelkezniük.

Ugyanakkor a többi alapvető feltételt teljesíteniük kell:

Legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie az igénylőnek, igénylőknek az ingatlanban. (A Bankmonitor értelmezése alapján itt az igénylők gyermekeinek tulajdoni hányada is számít a nyugdíjasok esetében is.)

Az igénylőnek, igénylőknek az adott ingatlanban lakóhellyel kell rendelkeznie.

Az igénylőnek, igénylőknek nem lehet 5 ezer forintot meghaladó adótartozása, köztartozása.

Az igénylő, igénylők vállalják, hogy 5 évig az adott ingatlanban fognak életvitelszerűen lakni.

Csak 5 ezer főnél kevesebb lakosú, preferált kistelepülésen fekvő ingatlanra kérhető a támogatás.

Kizárólag Magyarország területén lévő lakás, lakóház, fő rendeltetésű ingatlan felújítására kérhető támogatás. (Tanya vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei is megfelelnek a feltételnek.)

Fazekas István

Más változások is életbe lépnek

A nyugdíjasokat érintő módosítás a legjelentősebb, de emellett a tervezet más apróbb változásokat is tartalmaz.

Nem kaphatja meg a Vidéki Otthonfelújítási Támogatást az, akit 5 éven belül ezen támogatás, vagy a 2021-2022 között elérhető hasonló felújítási támogatás kapcsán a kedvezmény visszafizetésére köteleztek.

Ekkora fizetés alatt esélye sincs ingatlantámogatáshoz jutni A 6 millió forintos kölcsönösszeg felvételéhez legalább nettó 250 ezer forintos jövedelemre lehet szükség.

A támogatás maximális összege 3 millió forint lehet. Az eddigi szabályok alapján ezen maximálisan elérhető összegből le kellett vonni az igénylő által korábban felvett 2021-2022 között elérhető felújítási támogatás összegét. (Például ha valaki felvett 2021-ben 2 millió forint felújítás támogatást, az most legfeljebb 1 millió forintra lehetne jogosult.) Ezt a szabályt kiszélesíti a tervezet.

A jövőben az alábbi esetekben kell levonni a korábban kihasznált felújítási támogatást a maximálisan elérhető összegből:

Le kell vonni az új támogatás maximális összegéből az igénylő által felvett korábbi felújítási támogatás összegét.

Ha az igénylő olyan gyermek után veszi igénybe a támogatást, aki után a másik szülő kihasználta a korábbi kedvezményt, akkor a korábbi összeget le kell vonni az új támogatás maximális összegéből.

Ha az igénylő olyan lakásra venné fel az új támogatást, amelyre közeli hozzátartozója – aki jelenleg is tulajdonosa az ingatlannak – kihasználta az előző felújítási támogatást, akkor az új támogatás maximális összegéből le kell vonni az előzőleg kihasznált kedvezmény összegét.

Ugyanazon számlát két támogatásnál nem lehet felhasználni. A tervezet kibővíti azon támogatások listáját, amit ebből a szempontból figyelni kell:

a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti „régi” Falusi CSOK-hoz

a 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „új” Falusi CSOk-hoz

az RRF-REP-10.13.1-24 azonosító jelű pályázathoz

a KEHOP_Plusz-4.1.7-24azonosító jelű pályázathoz

az RRF-6.2.1 azonosító jelű pályázathoz.

A Napenergia Plusz Programhoz és a Vidéki otthonfelújítási Támogatáshoz egyszerre nem nyújtható be ugyanazon számla. A Falusi CSOK-ok esetén természetesen a korszerűsítés, bővítési célok esetén érvényes a tilalom. (Az első három elem a jelenleg érvényben lévő szabályban is szerepel.)

A kormány újra nekifut az elbaltázott felújítási programnak Már 2006 előtt épült ingatlanokra igényelhető támogatás és támogatott hitel, és sokkal egyszerűbb az adminisztráció.

Az otthonfelújítási támogatott kölcsön maximális összege is módosul. A felvehető kölcsön legfeljebb 6 millió forint lehet, ez jelenleg is érvényben lévő szabály. De a tervezet alapján a banknak azt is vizsgálnia kell, hogy a korábban felvett felújítási támogatás összege hogyan befolyásolja a most maximálisan felvehető Vidéki Otthonfelújítási Támogatás összegét.

Ha valaki korábban felvette a 2021-2022 között elérhető felújítási támogatást, akkor az új felújítási támogatás maximális összegéből le kell vonni a korábbi támogatást. A bank pedig egy ilyen támogatott hiteligénylőnek legfeljebb az ily módon módosított maximális vissza nem térítendő támogatás négyszeresét adhatja otthonfelújítási támogatott hitelként.

Egy konkrét példa

A Bankmonitor szakértői ez példán keresztül bemutatják mit is jelent ez. Ha valaki 2 millió forint felújítási támogatást kapott 2022-ben, akkor ő legfeljebb 1 millió forint otthonfelújítási támogatást kaphatna most. Ha a munkálatok előfinanszírozására is szükség lenne jelenleg támogatott kölcsönre, akkor abból a bank legfeljebb 4 millió forintot hagyhatna jóvá.

Miért ez a speciális szabály, csavar? Az érvényben lévő rendelet alapján a támogatott hitelnél a kamattámogatást elbukja a család, ha végül a Kincstár által jóváhagyott vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatás összege nem éri el a kölcsönösszeg 25 százalékát. Ez nem tudna megvalósulni akkor, ha a bankok 6 millió forint támogatott hitelt adnának azoknak, akik a korábbi felújítási támogatásból nagyobb összeget kihasználtak már. Vélhetően ezt a helyzetet és az ebből adódó problémákat szeretné elkerülni a jogalkotó ezzel a változtatással.

Mi az az otthonfelújítási támogatás?

A 2025. januárjában induló felújítási támogatás a korábbi 2021-2022 között elérhető program egy újfajta változata. A támogatás maximális összege 3 millió forint, de legfeljebb a teljes költség 50 százaléka lehet, melyet a felújítási munkálatok befejezése után kaphat meg az igénylő.

Hatalmas különbség az új és a régi program között, hogy az új változatot kizárólag a falvakban lévő épületek korszerűsítésére lehet fordítani. A következő nagy módosítás pedig most jöhet, hiszen a tervezet alapján már nyugdíjasok is kihasználhatnák ezt a lehetőséget. A rendelet a tervezet alapján a kihirdetést követő 15. napon lépne hatályba.