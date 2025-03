Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Az evangélikus egyház fenntartásába került a békéscsabai, szolnoki és nyíregyházi idősek otthona. Az evangélikusokat – egész pontosan Fabiny Tamás püspököt – Iványi kereste meg. Az evangélikusok vették át Iványiék intézményeinek egy részét Rengeteg népi bölcsesség kering az interneten arról, hogy mi olvasható le a körmök állapotáról. Az orvosok szerint a bőrgyógyászati problémáktól kezdve a vesebetegségeken át egészen az autoimmun betegségekig sok mindent jelezhet az, ha elváltozást látunk a körmeinken. Fehér foltok és más elváltozások a körmön, amik betegségről is árulkodhatnak Emmanuel Macron francia elnök szerda esti televíziós beszédében a tartós béke fontosságáról beszélt, és jelezte, csúcstalálkozót szervez a béke garantálásában érdekelt európai hadseregek vezetőinek. Macron meghívta Párizsba az európai vezérkari főnököket Az új rendszertől a megmaradt ételmennyiség csökkenését várják. Svédasztalos lesz a menza több II. kerületi iskolában A férfi csaknem nyolc éve gyalázza a lúgos orvos áldozatát, a nő lakására is elment. Megtiltották Renner Erika zaklatójának, hogy elhagyja a lakását Elítélték azt a két kecskeméti diáklányt, akik egy társukat a mosdóban arra kényszerítették, hogy térden állva kérjen bocsánatot, majd később bántalmazták is. Véletlenül nekiment egy diáktársának a folyosón, a vécében kellett térdre ereszkedve bocsánatot kérnie Egy új kutatás kimutatta, hogy a tej elősegíti a jótékony bélbaktériumok szaporodását, míg a sajt inkább csökkenti bizonyos mikrobák mennyiségét. Így hat a bélflóránkra a tej és a sajt fogyasztása egy új kutatás szerint. A pornóoldal üzemeltetője azt állítja, csalódottak és meglepettek, mert eddig „termékeny párbeszédet" folytattak a kanadai adatvédelmi biztossal. Bíróságon tiltanák el a Pornhubot attól, hogy olyan videókat tegyen közzé, amelyeknek a szereplői ehhez nem járultak hozzá