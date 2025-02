Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6fb2bc77-7146-4cd3-9dd3-9d4f6a637c34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Facebookon szállt bele a nemzetgazdasági miniszter Budapest vezetőibe.","shortLead":"A Facebookon szállt bele a nemzetgazdasági miniszter Budapest vezetőibe.","id":"20250213_Nagy-Marton-Budapest-videk-fejletlen-ado-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fb2bc77-7146-4cd3-9dd3-9d4f6a637c34.jpg","index":0,"item":"9c7b799a-ed52-4cfc-bd3f-6e7de159289b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_Nagy-Marton-Budapest-videk-fejletlen-ado-onkormanyzat","timestamp":"2025. február. 13. 09:40","title":"Nagy Márton: Azért kell Budapesttől elvenni 89 milliárd forintot, mert a vidék fejletlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dfa640-e3fa-450f-bbf5-eb6ab774c24e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már eredetileg is egy komolyabb lottóötösbe került. ","shortLead":"Már eredetileg is egy komolyabb lottóötösbe került. ","id":"20250214_Lamborghini-5-milliard-forintert-aruljak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11dfa640-e3fa-450f-bbf5-eb6ab774c24e.jpg","index":0,"item":"6849bac3-7e1d-46dc-9dc7-b6b03edac3d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_Lamborghini-5-milliard-forintert-aruljak","timestamp":"2025. február. 14. 20:20","title":"Tíz év alatt megháromszorozta árát ez a Lamborghini, most 5,3 milliárd forintért árulják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9926c131-0b07-4e04-b8e3-a6af42c50df7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vallási szertartásokon használják Indiában azokat a robotelefántokat, amelyek megszólalásig hasonlítanak az igaziakra.","shortLead":"Vallási szertartásokon használják Indiában azokat a robotelefántokat, amelyek megszólalásig hasonlítanak az igaziakra.","id":"20250213_india-templom-vallas-szertartas-feszial-robotelefant-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9926c131-0b07-4e04-b8e3-a6af42c50df7.jpg","index":0,"item":"068c4bcb-3a31-41d4-827e-a45e69080bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_india-templom-vallas-szertartas-feszial-robotelefant-video","timestamp":"2025. február. 13. 16:33","title":"Robotelefántokat készítettek Indiában, hogy ne kínozzák az igaziakat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0275ee5f-315e-49a4-9814-232b6feecf87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miután Netanjahu a harcok felújításával, míg Trump a pokol szabadon engedésével fenyegetőzött, a Hamász engedett.","shortLead":"Miután Netanjahu a harcok felújításával, míg Trump a pokol szabadon engedésével fenyegetőzött, a Hamász engedett.","id":"20250213_hamasz-tusz-segely-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0275ee5f-315e-49a4-9814-232b6feecf87.jpg","index":0,"item":"7ee5195f-52c8-410f-b14a-19a44f0c92f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_hamasz-tusz-segely-izrael","timestamp":"2025. február. 13. 10:14","title":"A Hamász szabadon enged három túszt segélyekért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hitelezési felmérése alapján a megkérdezett hazai bankok 67%-a valamilyen formában szigorítana a lakáshitelek árjellegű feltételein, azaz drágítaná a lakáscélú kölcsönöket. De nem eszik ilyen forrón a kását, mennyire lehet reális egy komolyabb kamatemelés?","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hitelezési felmérése alapján a megkérdezett hazai bankok 67%-a valamilyen formában...","id":"20250214_kamatemeles-lakashitelek-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a.jpg","index":0,"item":"e5e7a95e-7f62-4b26-a064-a30f3dc4ad1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_kamatemeles-lakashitelek-bankmonitor","timestamp":"2025. február. 14. 05:38","title":"Egyre több jel utal erre, de tényleg drágulni fognak a lakáshitelek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","shortLead":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","id":"20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e.jpg","index":0,"item":"f2110c83-73ad-4735-8f13-bec6154f56a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 16:06","title":"Olyan trópusi paradicsomban szállt le a Mészáros Lőrinchez köthető repülőgép, ahol épp 30 Celsius-fok van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30871ae3-572f-4740-b478-9da9f880288e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy szakszervezeti tüntetés résztvevőit érte támadás, a rendőrség szerint az elkövető egy fiatal afgán férfi.","shortLead":"Egy szakszervezeti tüntetés résztvevőit érte támadás, a rendőrség szerint az elkövető egy fiatal afgán férfi.","id":"20250213_tomegbe-hajtott-autos-munchen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30871ae3-572f-4740-b478-9da9f880288e.jpg","index":0,"item":"4ba38330-023a-43cd-b588-3a7315cf028c","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_tomegbe-hajtott-autos-munchen-ebx","timestamp":"2025. február. 13. 11:20","title":"Tömegbe hajtott egy autós Münchenben, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b7f6ad-d595-45dd-b07e-45a6db7f8ae2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő életműdíjat vett át a filmfesztiválon, ami után politikától sem mentes beszédet mondott. ","shortLead":"A színésznő életműdíjat vett át a filmfesztiválon, ami után politikától sem mentes beszédet mondott. ","id":"20250214_Tilda-Swinton-Berlinale-megnyito-beszed-tomeggyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51b7f6ad-d595-45dd-b07e-45a6db7f8ae2.jpg","index":0,"item":"b93fc494-122a-4ec0-aeee-89a14d18870a","keywords":null,"link":"/kultura/20250214_Tilda-Swinton-Berlinale-megnyito-beszed-tomeggyilkossag","timestamp":"2025. február. 14. 11:18","title":"Tilda Swinton tömeggyilkosságról és embertelenségről beszélt a Berlinale megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]