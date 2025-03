Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66a2db2b-1d8b-4dcc-9fc7-3ffc178d2305","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem a tökéletes szögben, de landolt a Holdon egy amerikai magáncég űreszköze, melynek fedélzetén a magyar Puli Space Technologies „vízszimatolója” is ott van.","shortLead":"Nem a tökéletes szögben, de landolt a Holdon egy amerikai magáncég űreszköze, melynek fedélzetén a magyar Puli Space...","id":"20250307_intuitive-machines-holdszonda-leszallas-puli-space-technologies-magyar-muszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66a2db2b-1d8b-4dcc-9fc7-3ffc178d2305.jpg","index":0,"item":"d2f3b058-0271-49a6-ac0d-abf0c2928f87","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_intuitive-machines-holdszonda-leszallas-puli-space-technologies-magyar-muszer","timestamp":"2025. március. 07. 09:06","title":"Leszállt a Holdon az Intuitive Machines holdszondája, egy magyar műszer is van a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbd239f-9ed2-4c4b-93b6-32338bcd2748","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Potom 250 millió forintért eladó a komplett sörgyár és a hozzá tartozó berendezések.","shortLead":"Potom 250 millió forintért eladó a komplett sörgyár és a hozzá tartozó berendezések.","id":"20250306_Elado-Szerbia-legregebbi-sorgyara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abbd239f-9ed2-4c4b-93b6-32338bcd2748.jpg","index":0,"item":"8bb27243-4bbf-4e2d-8fb6-68ff12d536d7","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_Elado-Szerbia-legregebbi-sorgyara","timestamp":"2025. március. 06. 20:19","title":"Eladó Szerbia legrégebbi sörgyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578651f0-9787-4f31-b89b-2b70d108af90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Részleteket egyelőre nem közöltek, de jelezték: nagyon figyelnek.","shortLead":"Részleteket egyelőre nem közöltek, de jelezték: nagyon figyelnek.","id":"20250307_eu-militarizalodas-ellenlepesek-kreml-oroszorszag-dmitrij-peszkov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/578651f0-9787-4f31-b89b-2b70d108af90.jpg","index":0,"item":"67b97597-358e-438c-8a5d-92f144a942ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_eu-militarizalodas-ellenlepesek-kreml-oroszorszag-dmitrij-peszkov","timestamp":"2025. március. 07. 18:24","title":"EU militarizálódása esetére ellenlépéseket lengetett be a Kreml","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"610594fe-5b3a-4af5-b9fd-eac89c62fdab","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nő a jobb lábán sérült meg, az elsősegélyt nyújtó szemtanúk törülközőkkel igyekeztek elállítani az erős vérzést.","shortLead":"A nő a jobb lábán sérült meg, az elsősegélyt nyújtó szemtanúk törülközőkkel igyekeztek elállítani az erős vérzést.","id":"20250307_capatamadas-ausztralia-eletveszelyes-serules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/610594fe-5b3a-4af5-b9fd-eac89c62fdab.jpg","index":0,"item":"6f4d14da-3836-41d4-9d09-4b053064eb81","keywords":null,"link":"/elet/20250307_capatamadas-ausztralia-eletveszelyes-serules","timestamp":"2025. március. 07. 13:14","title":"Cápatámadásban sérült meg életveszélyesen egy nő Ausztrália keleti partjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közvetítő szerepe Oroszországé lehet.","shortLead":"A közvetítő szerepe Oroszországé lehet.","id":"20250307_egyesult-allamok-iran-atomprogram-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592.jpg","index":0,"item":"6a0b93dd-58e3-490b-b8ff-84452f7713dd","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_egyesult-allamok-iran-atomprogram-donald-trump","timestamp":"2025. március. 07. 15:48","title":"Trump levélben üzent Iránnak: tárgyalni akar az atomprogramról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dd4b09-8c69-4cf3-ab99-3965898b6f20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a feltárt problémák nem veszélyeztetik a Gránit Bank működését.","shortLead":"A jegybank szerint a feltárt problémák nem veszélyeztetik a Gránit Bank működését.","id":"20250307_mnb-birsag-tiborcz-granit-bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05dd4b09-8c69-4cf3-ab99-3965898b6f20.jpg","index":0,"item":"9a95d3a9-e487-4539-8f32-f8e63eb932f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_mnb-birsag-tiborcz-granit-bank","timestamp":"2025. március. 07. 10:47","title":"Megbírságolta az MNB Tiborcz István bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631b1659-1321-4f87-9a5d-63433a1e7205","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint a Belgrád ügyeibe való beavatkozás megengedhetetlen, és támogatásáról biztosította Milorad Dodikot, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság elnökét.","shortLead":"Az orosz elnök szerint a Belgrád ügyeibe való beavatkozás megengedhetetlen, és támogatásáról biztosította Milorad...","id":"20250307_Gazellatasrol-es-partnersegrol-targyalt-Putyin-es-Vucsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/631b1659-1321-4f87-9a5d-63433a1e7205.jpg","index":0,"item":"8dcec58a-56d1-4994-bb64-af8186362a05","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Gazellatasrol-es-partnersegrol-targyalt-Putyin-es-Vucsics","timestamp":"2025. március. 07. 18:43","title":"Gázellátásról és partnerségről tárgyalt Vuciccsal Putyin, aki szolidáris Milorad Dodikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb37e627-5a08-422a-ae50-fba233695d91","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön érdekesség, hogy Aston Martinnal mennek.","shortLead":"Külön érdekesség, hogy Aston Martinnal mennek.","id":"20250307_Sajat-versenycsapata-is-van-mar-Max-Verstappennek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb37e627-5a08-422a-ae50-fba233695d91.jpg","index":0,"item":"9bc2e85d-696a-41cb-b1c9-6a4b6a008854","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_Sajat-versenycsapata-is-van-mar-Max-Verstappennek","timestamp":"2025. március. 07. 19:33","title":"Saját versenycsapata is van már Max Verstappennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]