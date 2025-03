Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legfeljebb 10 százalék maradhat a kereskedőnél 30 alapvető élelmiszer esetén. Ez ugyan nem konkrét árstop, de a korábbihoz képest bő háromszor annyi termékre érvényes.","shortLead":"Legfeljebb 10 százalék maradhat a kereskedőnél 30 alapvető élelmiszer esetén. Ez ugyan nem konkrét árstop, de...","id":"20250311_itt-az-uj-arstop-arrestop-orban-viktor-aremelkedes-inflacio-maximalizalt-arres-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"53d55b02-a866-4eb0-8e2a-76618b32a9d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_itt-az-uj-arstop-arrestop-orban-viktor-aremelkedes-inflacio-maximalizalt-arres-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 09:33","title":"Orbán árstop helyett árrésstopot jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87529b9-4d91-4519-aea1-c91a55cac751","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A Sony World Photography Awards kihirdette a 2025-ös nyílt verseny 10 kategóriagyőztesét és a shortlistre került fotósokat. Az immár 18. éve megrendezett verseny annak az ünneplése, hogy az egyes fényképek képesek megragadni és kiemelni egy egyedi pillanatot, és közben felidéznek egy szélesebb narratívát is. Idén több mint kétszáz országból 419 ezer fotó érkezett be a versenyre. ","shortLead":"A Sony World Photography Awards kihirdette a 2025-ös nyílt verseny 10 kategóriagyőztesét és a shortlistre került...","id":"20250311_2025-Sony-World-Photography-Awards-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b87529b9-4d91-4519-aea1-c91a55cac751.jpg","index":0,"item":"48804470-7443-4023-b1be-036556a0746c","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250311_2025-Sony-World-Photography-Awards-galeria","timestamp":"2025. március. 11. 17:45","title":"Lebilincselő képekkel itt vannak a Sony World Photography Awards idei győztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az EgészségAblak alkalmazással lehet helyet foglalni a szakrendelőkbe. Az app a Belügyminisztérium szerint felajánlja a szabad időpontokat a lakóhelyhez közeli szakrendelésekre.","shortLead":"Az EgészségAblak alkalmazással lehet helyet foglalni a szakrendelőkbe. Az app a Belügyminisztérium szerint felajánlja...","id":"20250310_szakrendelo-valasztas-egeszsegablak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"f0325399-641f-4784-a932-4437fc86602f","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_szakrendelo-valasztas-egeszsegablak","timestamp":"2025. március. 10. 17:51","title":"Szabaddá vált a szakrendelő-választás, már lehet menni szinte bármelyikbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt vezére szerint a Fidesz hülyének néz mindenkit. ","shortLead":"A Tisza Párt vezére szerint a Fidesz hülyének néz mindenkit. ","id":"20250312_maygar-peter-deutsch-tamas-ep-ukrajna-taps-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"98d5f383-cfa5-472c-a053-7e4877e3b014","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_maygar-peter-deutsch-tamas-ep-ukrajna-taps-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 12:43","title":"Magyar Péter: Deutsch Tamás állva tapsolta az Ukrajnát dicsőítő beszédet az Európai Parlamentben, bár lehet, csak nem értette, mert angolul volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás tevékenysége, pénzügyei még nem látszanak, a tulajdonost viszont az Orbán-kormánynak fontossá vált közép-afrikai Csád fintech gurujaként emlegetik. A cég frissen felvett fő tevékenysége a csoportfinanszírozás, viszont nincs is cégcsoport.","shortLead":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás...","id":"20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d.jpg","index":0,"item":"00fe3816-c1bb-4fa7-9218-7f22fe297a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 13:45","title":"Titokzatos csádi fintechguru alapított céget Magyarországon, de olyan tevékenységre, amelyre nem is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b43ab8a-57b5-441c-ba62-16c386059d8c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Office részeként elérhető kiadványszerkesztőt is kivezeti a Microsoft, és az átállás nem is lesz olyan egyszerű, mint más esetekben.","shortLead":"Az Office részeként elérhető kiadványszerkesztőt is kivezeti a Microsoft, és az átállás nem is lesz olyan egyszerű...","id":"20250311_microsoft-office-publisher-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b43ab8a-57b5-441c-ba62-16c386059d8c.jpg","index":0,"item":"6c3de597-7a35-43f4-bbd7-15d276c3cefd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_microsoft-office-publisher-megszunes","timestamp":"2025. március. 11. 14:03","title":"A Skype mellett egy másik, 34 éves programot is megszüntet a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Rekordszámú letartóztatást hozó akció keretében számolt fel a dubaji rendőrség egy internetes csalószervezetet, amelyik ipari méretekben tévesztett meg gyanútlan embereket. A rendkívül szervezett rendőrségi akció jó eséllyel leveszi Dubajt a csalók térképéről, több más országban azonban az iparág él és virul, a hatóságok meg szinte tehetetlenek.","shortLead":"Rekordszámú letartóztatást hozó akció keretében számolt fel a dubaji rendőrség egy internetes csalószervezetet, amelyik...","id":"20250311_dubaj-online-csalas-rendori-akcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"8feaf6ef-d3e0-44fa-8200-ef2c041fa416","keywords":null,"link":"/360/20250311_dubaj-online-csalas-rendori-akcio","timestamp":"2025. március. 11. 16:00","title":"„Disznóvágás” rabszolgák ezreivel: így dolgoznak az internetes csalók, akik az ön pénzére is utaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27918a97-ae81-46fd-b4a4-d4443c521f08","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a szülők válásának hosszú távú egészségügyi következményeit.","shortLead":"Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a szülők válásának hosszú távú egészségügyi következményeit.","id":"20250311_Elvalt-szulok-es-a-stroke-van-osszefugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27918a97-ae81-46fd-b4a4-d4443c521f08.jpg","index":0,"item":"f15414a8-4578-43b3-a9db-70242dace568","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250311_Elvalt-szulok-es-a-stroke-van-osszefugges","timestamp":"2025. március. 11. 08:38","title":"Elvált szülők és a stroke: van összefüggés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]