[{"available":true,"c_guid":"919739d4-6cf6-4b27-a15a-860b9a33773a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A skandináv ország többek között a tenger alatti kábeleit és vezetékeit kívánja megvédeni.","shortLead":"A skandináv ország többek között a tenger alatti kábeleit és vezetékeit kívánja megvédeni.","id":"20250422_Tobb-tucat-hadihajot-epit-es-vasarol-Dania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/919739d4-6cf6-4b27-a15a-860b9a33773a.jpg","index":0,"item":"4cbcf7a4-7185-414a-8d6b-b52f9c0ce8a1","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Tobb-tucat-hadihajot-epit-es-vasarol-Dania","timestamp":"2025. április. 22. 20:57","title":"„Mindenekelőtt egy fenyegető Oroszországra kell reagálnunk\" - több tucat hadihajót épít és vásárol Dánia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két kutatás is készült a közelmúltban a magyarok körében a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Ezekből kiderült: már rendkívül sokan használják a technológiát, és egyre fontosabb lenne az ezzel kapcsolatos edukáció.","shortLead":"Két kutatás is készült a közelmúltban a magyarok körében a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Ezekből kiderült...","id":"20250422_fiatalok-mesterseges-intelligencia-hasznalata-kutatas-valotlansagok-felismerese-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3.jpg","index":0,"item":"1631c7f5-a964-4267-8440-4c8cb771c444","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_fiatalok-mesterseges-intelligencia-hasznalata-kutatas-valotlansagok-felismerese-oktatas","timestamp":"2025. április. 22. 12:33","title":"Rákaptak a magyar fiatalok a mesterséges intelligenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f579e00d-0167-4e9d-bb2c-8cb47ffecfdb","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Hárommillió magyar zsírmájbeteg van, és a legtöbbjük nem is tud erről. A háttérben az elhízás és az alkoholfogyasztás áll, a következmény pedig akár halálos betegség is lehet, májzsugor és rák is kialakulhat – mondta Pár Gabriella belgyógyász, hepatológus. Jó hír, hogy a betegség egy ideig visszafordítható. De hogyan léphetünk fel mi magunk a zsírmáj ellen, mielőtt rosszra fordul? Mit tehetünk, ha már bekövetkezett a baj, és mennyi alkohol fogyasztása mellett tarthatunk a zsírmájtól?","shortLead":"Hárommillió magyar zsírmájbeteg van, és a legtöbbjük nem is tud erről. A háttérben az elhízás és az alkoholfogyasztás...","id":"20250422_magyarorszag-zsirmaj-beteg-alkoholista-majbetegseg-tulsuly-elhizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f579e00d-0167-4e9d-bb2c-8cb47ffecfdb.jpg","index":0,"item":"776fb47d-705a-467f-930c-b43ed6fd4ece","keywords":null,"link":"/360/20250422_magyarorszag-zsirmaj-beteg-alkoholista-majbetegseg-tulsuly-elhizas","timestamp":"2025. április. 22. 12:30","title":"Minden harmadik magyarnak zsírmája van – ha az elhízás és az alkoholfogyasztás nem lenne elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0237a56-12d4-42f8-be60-e46b7d4636f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány elvárásai között szerepel az is, hogy a szövetségi támogatások fejében a felvételi eljárás, valamint alkalmazottak kiválasztása során csak az érdem számítson, és a nem, a faj, a származás ne legyen tényező.","shortLead":"A kormány elvárásai között szerepel az is, hogy a szövetségi támogatások fejében a felvételi eljárás, valamint...","id":"20250422_harvard-per-usa-tamogatas-befagyasztasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0237a56-12d4-42f8-be60-e46b7d4636f6.jpg","index":0,"item":"681af635-3644-4ee7-b97a-f5458b1df83e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_harvard-per-usa-tamogatas-befagyasztasa","timestamp":"2025. április. 22. 08:47","title":"A Harvard Egyetem beperelte az amerikai kormányt a támogatások befagyasztása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3213663-5f9c-4a80-9c57-5411243e96dc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa halála miatt csúszik Carlo Acutis szentté avatása. A 2000-es években, leukémiában elhunyt fiú sportcipős, farmeres holttestét Assisiben őrzik. ","shortLead":"Ferenc pápa halála miatt csúszik Carlo Acutis szentté avatása. A 2000-es években, leukémiában elhunyt fiú sportcipős...","id":"20250421_carlo-acutis-szentte-avatas-halasztas-ferenc-papa-halala-assisi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3213663-5f9c-4a80-9c57-5411243e96dc.jpg","index":0,"item":"d695ff09-dd8f-41ca-9b46-e933defcabb7","keywords":null,"link":"/elet/20250421_carlo-acutis-szentte-avatas-halasztas-ferenc-papa-halala-assisi","timestamp":"2025. április. 21. 17:23","title":"Elhalasztották a kamaszként elhunyt Y-generációs csodatevő szentté avatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozatképtelen volt az a bizottság, ahol a fővárosi cégvezetőkről kellett volna dönteni. ","shortLead":"Határozatképtelen volt az a bizottság, ahol a fővárosi cégvezetőkről kellett volna dönteni. ","id":"20250423_Vitezy-David-Meg-vagyok-dobbenve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543.jpg","index":0,"item":"0e55e227-6385-49f4-8e0c-aa91a5ef62c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Vitezy-David-Meg-vagyok-dobbenve","timestamp":"2025. április. 23. 15:18","title":"Vitézy Dávid: Meg vagyok döbbenve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke Ferenc pápa három magyar mondatával köszönt meg mindent a katolikus egyházfőnek.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke Ferenc pápa három magyar mondatával köszönt meg mindent a katolikus egyházfőnek.","id":"20250422_magyar-peter-ferenc-papa-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"fa6e69a2-3e4d-46f3-9be5-5e15e87d4117","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_magyar-peter-ferenc-papa-temetes","timestamp":"2025. április. 22. 11:57","title":"Magyar Péter is részt vesz Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352b6e46-0831-4213-805d-d257d2b0f909","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"A hétfőn elhunyt katolikus egyházfő különös jelentőséget tulajdonított a sportnak mint az embereket és népeket egymáshoz közelebb hozó, a megbékélést elősegítő eszköznek.","shortLead":"A hétfőn elhunyt katolikus egyházfő különös jelentőséget tulajdonított a sportnak mint az embereket és népeket...","id":"20250423_ferenc-papa-sport-futball-san-lorenzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/352b6e46-0831-4213-805d-d257d2b0f909.jpg","index":0,"item":"5f2e0e3e-8fb1-4e4a-80c1-76ec609809a1","keywords":null,"link":"/360/20250423_ferenc-papa-sport-futball-san-lorenzo","timestamp":"2025. április. 23. 14:10","title":"A fociimádó Ferenc pápa a sportban is megtalálta a hit üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]