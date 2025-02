Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kisgyerekként a pénzzel először arany formájában találkozunk az animációs meséknek köszönhetően, később azonban elfelejtjük az aranyat, mint befektetési lehetőség. ","shortLead":"Kisgyerekként a pénzzel először arany formájában találkozunk az animációs meséknek köszönhetően, később azonban...","id":"20250224_Ugorjunk-fejest-az-aranyba-befektetes-podcast-Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"7ce36836-feb3-4c2e-8b24-c2cf235ff598","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Ugorjunk-fejest-az-aranyba-befektetes-podcast-Kasszakulcs","timestamp":"2025. február. 24. 06:00","title":"Ugorjunk fejest az aranyba? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e957b3e0-cbe9-4414-a8a6-682cdb770ec9","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Magyarországon olyan mértékű a táborok egymás iránti kölcsönös gyűlölete, hogy a szemben álló felek kiengesztelődését elképzelni is nehéz. Pedig, ha egyszer igazán változást akarunk elérni a belpolitikai viszonyokban, szükségünk lesz a képzelőerőnkre. Vélemény.","shortLead":"Magyarországon olyan mértékű a táborok egymás iránti kölcsönös gyűlölete, hogy a szemben álló felek kiengesztelődését...","id":"20250223_orban-viktor-kiengesztelodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e957b3e0-cbe9-4414-a8a6-682cdb770ec9.jpg","index":0,"item":"ee26e4e9-bb3a-4e4a-89de-728fa06e53b0","keywords":null,"link":"/360/20250223_orban-viktor-kiengesztelodes","timestamp":"2025. február. 23. 15:47","title":"Van még esély kiengesztelődésre Orbán Viktorral szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kibontakozó világrendről és Robert Fico helyzetéről is ír a nemzetközi sajtó. Válogatásunk a világlapokból.","shortLead":"A kibontakozó világrendről és Robert Fico helyzetéről is ír a nemzetközi sajtó. Válogatásunk a világlapokból.","id":"20250224_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"ec98f324-d554-4311-b1d4-66a7a95a32cf","keywords":null,"link":"/360/20250224_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 24. 10:38","title":"Nemzetközi lapszemle: A startvonalon várja a Wizz Air az ukrajnai háború végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés, a rovarirtó szerek és az erdőirtások fenyegetik, hanem amiről csak kevés szó esik: a közlekedés is.","shortLead":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés...","id":"20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb.jpg","index":0,"item":"49b4aa0e-26f0-44b5-be25-7240a0068b33","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","timestamp":"2025. február. 23. 15:45","title":"Autók kontra méhek: megszámolták, mekkora a pusztítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közel 40 százalékkal kevesebb a profit, miközben a bevételei nőttek.","shortLead":"Közel 40 százalékkal kevesebb a profit, miközben a bevételei nőttek.","id":"20250223_Oriasit-esett-a-Shein-nyeresege-egyre-rosszabb-helyzetben-keszul-a-londoni-tozsdere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6.jpg","index":0,"item":"4ea1d2dd-1485-4b59-ac1b-02327d228c6e","keywords":null,"link":"/kkv/20250223_Oriasit-esett-a-Shein-nyeresege-egyre-rosszabb-helyzetben-keszul-a-londoni-tozsdere","timestamp":"2025. február. 23. 15:50","title":"Óriásit esett a Shein nyeresége, egyre rosszabb helyzetben készül a londoni tőzsdére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1c15d4-14f8-408b-83f5-e940021bb4b0","c_author":"Gergely Márton, Hamvay Péter","category":"360","description":"Mi történik Amerikában, és miért ment bele az ország abba a vad kalandba, amit a másik Trump-elnökség hoz magával? Miért nem értjük az amerikaiakat, és az alapvető különbségek ellenére hogyan történhetett meg velük ugyanaz, mint a magyarokkal? Mi tette alkalmassá Trumpot arra, hogy túlélje a lehetetlent, és miben más ő, mint bármelyik elődje? Simó Györggyel és Wahorn Andrással beszélgettünk a HVG Címlapsztoriban.","shortLead":"Mi történik Amerikában, és miért ment bele az ország abba a vad kalandba, amit a másik Trump-elnökség hoz magával...","id":"20250223_cimlapsztori-amerika-trump-wahorn-simo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1c15d4-14f8-408b-83f5-e940021bb4b0.jpg","index":0,"item":"406bd18f-9406-4103-b6d0-76e323fe734c","keywords":null,"link":"/360/20250223_cimlapsztori-amerika-trump-wahorn-simo","timestamp":"2025. február. 23. 09:36","title":"Amerika utolérte Magyarországot – Wahorn és Simó megfejtik Trump szép új világát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten, Székesfehérváron, valamint Újszászon is elgázolt egy embert a vonat. ","shortLead":"Budapesten, Székesfehérváron, valamint Újszászon is elgázolt egy embert a vonat. ","id":"20250224_vonatgazolasok-nem-talaljak-a-serultetvb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"9b858c55-211b-4cfd-be32-a77e01e853f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_vonatgazolasok-nem-talaljak-a-serultetvb","timestamp":"2025. február. 24. 10:13","title":"Nem találják a hétfő reggeli vonatgázolások egyik sérültjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7fe379-be64-485d-ba02-4ce7ee4a5cbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő 88 éves volt.","shortLead":"Az énekesnő 88 éves volt.","id":"20250224_roberta-flack-halalhir-als-enekes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da7fe379-be64-485d-ba02-4ce7ee4a5cbc.jpg","index":0,"item":"5c265d10-3ad3-4c26-8c07-470a9f9c8110","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_roberta-flack-halalhir-als-enekes","timestamp":"2025. február. 24. 17:29","title":"Meghalt Roberta Flack, a Killing Me Softly legsikeresebb verziójának előadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]