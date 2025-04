Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Fontos dolgokról dönt csütörtök délután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága.","shortLead":"Fontos dolgokról dönt csütörtök délután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága.","id":"20250424_Megsem-kell-felnyomni-a-dilert-johet-a-lex-Milak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f.jpg","index":0,"item":"385b6b81-9fa7-4417-948d-b10dd8a7df98","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Megsem-kell-felnyomni-a-dilert-johet-a-lex-Milak","timestamp":"2025. április. 24. 07:35","title":"Jöhet a lex Milák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b09a2a-99dc-4bb5-a2cc-dfbfd00d17bb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezek szerint ők tényleg jóban vannak. ","shortLead":"Ezek szerint ők tényleg jóban vannak. ","id":"20250424_Russell-AMG-One-Monacoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50b09a2a-99dc-4bb5-a2cc-dfbfd00d17bb.jpg","index":0,"item":"e6245445-50af-439d-a155-59eaaf5f8fed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Russell-AMG-One-Monacoban","timestamp":"2025. április. 24. 08:57","title":"Már George Russellnek is van Mercedes-AMG One-ja, kölcsön is adta Alex Albonnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7c51c0-49ce-45a1-bc2a-bef4cfcfa354","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezek az első büntetések, amelyeket a digitális piacokról szóló jogszabály alapján szabtak ki.","shortLead":"Ezek az első büntetések, amelyeket a digitális piacokról szóló jogszabály alapján szabtak ki.","id":"20250423_apple-meta-birsag-digitalis-piacokrol-szolo-jogszabaly-europai-bizottsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c7c51c0-49ce-45a1-bc2a-bef4cfcfa354.jpg","index":0,"item":"7fc91891-4662-4736-8b85-1aec89fd888d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_apple-meta-birsag-digitalis-piacokrol-szolo-jogszabaly-europai-bizottsag-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 12:35","title":"700 millió euróra bírságolta az Apple-t és a Metát az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18da9e65-c93a-43fd-b923-fd22143249b5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hatalmas feladatot kapott mindenki, aki Rómában és környékén a turizmusból él: pár óra alatt kellett felkészülniük arra, hogy Ferenc pápa temetése és az utód megválasztása közötti időszakban milliók utaznának oda az egyébként is óriási tavaszi turistatömegen felül. ","shortLead":"Hatalmas feladatot kapott mindenki, aki Rómában és környékén a turizmusból él: pár óra alatt kellett felkészülniük...","id":"20250423_Roma-utazas-papa-temetes-valasztas-turizmus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18da9e65-c93a-43fd-b923-fd22143249b5.jpg","index":0,"item":"f810b6ab-0c6b-4c2e-8596-7ca35296ceb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Roma-utazas-papa-temetes-valasztas-turizmus-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 11:55","title":"Hogyan birkózik meg Róma azzal, hogy hirtelen a fél világ oda szeretne utazni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani szúrás nélkül, „ránézésre” a vércukorszintjét? A viselhető kütyükben piacvezető Huawei sencseni egészségtechnológiai központjában jártunk.","shortLead":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani...","id":"20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b.jpg","index":0,"item":"71038d6d-76eb-4fa0-aeea-f0f3c7635eba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","timestamp":"2025. április. 23. 09:00","title":"Van, aki egész nap fut meg tollasozik azért, hogy amikor ön ránéz az órájára, minél többet megtudjon magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502c9cb3-bb12-4035-9ac8-34c36926ca75","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az alelnök szerint némi területcserére is szükség lenne a megállapodáshoz.","shortLead":"Az alelnök szerint némi területcserére is szükség lenne a megállapodáshoz.","id":"20250423_vance-oroszorszag-ukrajna-bekefolyamat-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/502c9cb3-bb12-4035-9ac8-34c36926ca75.jpg","index":0,"item":"efd0daee-21e3-4438-9d26-95ab220e3759","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_vance-oroszorszag-ukrajna-bekefolyamat-amerika","timestamp":"2025. április. 23. 19:12","title":"Vance: Amerika kihátrál a békefolyamat mögül, ha Oroszország és Ukrajna nem fogadja el a javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863af8a2-4f81-489e-ad80-d16a0185ec3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Februárban már találkozott Zelenszkij és Trump ez ügyben, akkor viszont aláírás helyett kamerák előtt veszett össze a két államfő.","shortLead":"Februárban már találkozott Zelenszkij és Trump ez ügyben, akkor viszont aláírás helyett kamerák előtt veszett össze...","id":"20250424_Az-amerikaiak-szeretnek-minel-hamarabb-alairni-az-ukran-amerikai-asvanykincs-megallapodast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863af8a2-4f81-489e-ad80-d16a0185ec3b.jpg","index":0,"item":"bf6aa689-ae51-43a0-8442-cfa41c727265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Az-amerikaiak-szeretnek-minel-hamarabb-alairni-az-ukran-amerikai-asvanykincs-megallapodast","timestamp":"2025. április. 24. 10:56","title":"Az amerikaiak szeretnék minél hamarabb aláírni az ukrán-amerikai ásványkincs-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95f3440-7624-4895-8a84-a465d6621a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három balatoni települést érint a felújítás.","shortLead":"Három balatoni települést érint a felújítás.","id":"20250423_Navracsics-Tibor-Epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-vasut-villamos-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b95f3440-7624-4895-8a84-a465d6621a00.jpg","index":0,"item":"19e5af66-adb7-4a2a-8d71-f99a3c0ccf84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Navracsics-Tibor-Epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-vasut-villamos-Balaton","timestamp":"2025. április. 23. 13:30","title":"Navracsics bejelentette, hogy 7,5 milliárd forintból kezdik el megtervezni az észak-balatoni vasútvonal villamosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]