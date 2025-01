Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","shortLead":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","id":"20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958.jpg","index":0,"item":"6094404d-4601-439e-8923-d076bfedd175","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","timestamp":"2025. január. 13. 22:05","title":"Meghosszabbították a barnaszén- és lignitbányászat két miniszteri biztosának a megbízatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c9a8ae-f64e-42a6-b76a-7c42a9f1b73f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Állítólag Izrael is hajlik arra, hogy rábólintson.","shortLead":"Állítólag Izrael is hajlik arra, hogy rábólintson.","id":"20250114_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszuneti-megallapodas-tervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c9a8ae-f64e-42a6-b76a-7c42a9f1b73f.jpg","index":0,"item":"019e12db-0b36-4d3a-b6f9-78ee0705b5e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszuneti-megallapodas-tervezet","timestamp":"2025. január. 14. 14:45","title":"Elfogadta a Hamász a gázai tűzszüneti megállapodás tervezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a170f1c-3450-4590-ab64-c633a6cf6225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon felújítanak 10 kilométernyi utat és építenek egy felvonót is az Avasra.","shortLead":"Miskolcon felújítanak 10 kilométernyi utat és építenek egy felvonót is az Avasra.","id":"20250115_Lazar-Janos-Junius-vegen-nyithatjak-meg-a-miskolctapolcai-Barlangfurdot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a170f1c-3450-4590-ab64-c633a6cf6225.jpg","index":0,"item":"ffd2e33a-b654-469f-8bb2-5aef7f5b178e","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Lazar-Janos-Junius-vegen-nyithatjak-meg-a-miskolctapolcai-Barlangfurdot","timestamp":"2025. január. 15. 15:08","title":"Lázár János: Június végén nyithatják meg a miskolctapolcai Barlangfürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ellenzék szerint nem engedhetik meg, hogy a miniszterelnök Moszkva felé vigye Szlovákiát.","shortLead":"Az ellenzék szerint nem engedhetik meg, hogy a miniszterelnök Moszkva felé vigye Szlovákiát.","id":"20250114_bizalmatlansagi-inditvany-Robert-Fico","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"b4594647-8d7c-4ff4-b709-e0e2af4b9162","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_bizalmatlansagi-inditvany-Robert-Fico","timestamp":"2025. január. 14. 16:06","title":"Bizalmatlansági indítványt nyújt be a szlovák ellenzék Robert Fico oroszpártisága miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij egy lényegre törő üzenetet fogalmazott meg Robert Fico felé.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij egy lényegre törő üzenetet fogalmazott meg Robert Fico felé.","id":"20250113_Az-ukran-elnok-hajlando-targyalni-a-szlovak-kormanyfovel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"bc44c43a-cb94-4bdd-9097-6a75c4c95090","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Az-ukran-elnok-hajlando-targyalni-a-szlovak-kormanyfovel","timestamp":"2025. január. 13. 20:57","title":"Az ukrán elnök hajlandó tárgyalni a szlovák kormányfővel, de Robert Ficónak ehhez Kijevbe kell utaznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47a8dce-7327-4d1a-b9c7-c1bf23c06179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület kapujára kihelyezett tájékoztató tábla szerint a munkálatokat október végére be is fejezhetik.","shortLead":"Az épület kapujára kihelyezett tájékoztató tábla szerint a munkálatokat október végére be is fejezhetik.","id":"20250115_Szallodava-alakit-egy-belvarosi-muemlek-ingatlant-a-Tiborcz-kozeli-magantokealap-projektcege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a47a8dce-7327-4d1a-b9c7-c1bf23c06179.jpg","index":0,"item":"d03c4541-54fc-4cee-bfe3-30a28a389dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Szallodava-alakit-egy-belvarosi-muemlek-ingatlant-a-Tiborcz-kozeli-magantokealap-projektcege","timestamp":"2025. január. 15. 12:17","title":"Szállodává alakít egy belvárosi műemlék ingatlant a Tiborcz-közeli magántőkealap projektcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8653d28d-a81e-4fa6-88e1-883c375c7931","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A névadó márkán kívül a Rolls-Royce és a Mini is rosszabbul teljesített, mint egy évvel korábban. ","shortLead":"A névadó márkán kívül a Rolls-Royce és a Mini is rosszabbul teljesített, mint egy évvel korábban. ","id":"20250114_Csokkentek-tavaly-a-BMW-Group-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8653d28d-a81e-4fa6-88e1-883c375c7931.jpg","index":0,"item":"463a8cdc-5cfb-465d-92db-c4ec89505fe3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_Csokkentek-tavaly-a-BMW-Group-eladasai","timestamp":"2025. január. 14. 08:17","title":"Csökkentek tavaly a BMW Group eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Air France szerint a szexuális bűncselekmények 97,93 százalékát férfiak követik el, ezért nem ülhetnek egyedül utazó kiskorúak mellé.","shortLead":"Az Air France szerint a szexuális bűncselekmények 97,93 százalékát férfiak követik el, ezért nem ülhetnek egyedül utazó...","id":"20250114_norveg-birosag-Air-France-gyerekek-diszkriminacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620.jpg","index":0,"item":"1ff0fe29-96b6-4c0e-b0dc-454c30ee70aa","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_norveg-birosag-Air-France-gyerekek-diszkriminacio","timestamp":"2025. január. 14. 16:53","title":"Diszkrimináció miatt elmarasztaltak egy légitársaságot, mert elültettek egy férfi utast a gépen utazó gyerekek mellől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]