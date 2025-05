Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Keith Kellogg szerint a 30 napos tűzszünet könnyen fordulhat békébe, amit csak Donald Trump képes elhozni, és jelenleg ennek Putyin a legnagyobb akadálya.","shortLead":"Keith Kellogg szerint a 30 napos tűzszünet könnyen fordulhat békébe, amit csak Donald Trump képes elhozni, és jelenleg...","id":"20250507_Kellogg-30kilometer-ukrajna-kulonmegbizott-amerikai-beketerv-tuzszunet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10.jpg","index":0,"item":"0563ef56-e680-4e7c-9903-52bc9220377f","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Kellogg-30kilometer-ukrajna-kulonmegbizott-amerikai-beketerv-tuzszunet-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 07. 15:42","title":"Trump ukrajnai különmegbízottja 30 kilométeres demilitarizált zónát hozna létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f1a47f-a35f-4aeb-bcaa-d4720f5c36a8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Erősen véleményes módszerrel próbálja rávenni a Microsoft a felhasználókat arra, hogy töltsék le az Edge böngészőt: áthelyeznek bele egy gyakran használt funkciót.","shortLead":"Erősen véleményes módszerrel próbálja rávenni a Microsoft a felhasználókat arra, hogy töltsék le az Edge böngészőt...","id":"20250506_microsoft-authenticator-jelszokezelo-megszunes-edge-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08f1a47f-a35f-4aeb-bcaa-d4720f5c36a8.jpg","index":0,"item":"14fa3e1c-c4cf-4806-a589-ebe5a0ef5856","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_microsoft-authenticator-jelszokezelo-megszunes-edge-bongeszo","timestamp":"2025. május. 06. 17:03","title":"Ne keresse megszokásból: elköltöztet egy fontos funkciót a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni az inflációt. Aki ezt a szolgáltatást választja, annak ügyelnie kell a szűkre szabott felhasználói keretekre.","shortLead":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni...","id":"20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067.jpg","index":0,"item":"b8b513c5-d201-4c81-8626-cd05b10ba391","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","timestamp":"2025. május. 06. 11:30","title":"Van, akinek kimondottan jó megoldás lehet az ingyenes alapszámla, de az ördög a részletekben rejlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706ca530-93c7-4784-8d21-a1541d3693bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 87 éves férfi már nem volt olyan állapotban, hogy önálló döntést hozzon.","shortLead":"A 87 éves férfi már nem volt olyan állapotban, hogy önálló döntést hozzon.","id":"20250507_hazvezetono-demens-ferfi-hazassag-ervenytelenites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/706ca530-93c7-4784-8d21-a1541d3693bf.jpg","index":0,"item":"c5d92694-94b2-4366-bea3-6a1c6b072c6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_hazvezetono-demens-ferfi-hazassag-ervenytelenites","timestamp":"2025. május. 07. 10:33","title":"A bíróság érvénytelenítette a házasságot, amit egy demens férfival kötött a házvezetőnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehéz egy szöveg értelmezése, de nem akar kilépni a Google keresőből, hogy máshol kérjen segítséget? Ezen segít – helyben – az az új funkció, ami már a napokban megérkezik a Google mobilalkalmazásába.","shortLead":"Nehéz egy szöveg értelmezése, de nem akar kilépni a Google keresőből, hogy máshol kérjen segítséget? Ezen segít –...","id":"20250507_google-alkalmazas-bonyolult-szovegek-ertelmezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5.jpg","index":0,"item":"e4a039b0-2fd0-4f5a-a4db-37ffbe6c86e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_google-alkalmazas-bonyolult-szovegek-ertelmezese","timestamp":"2025. május. 07. 13:03","title":"Új funkciót kap a Google, ennek örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahmed al-Saraa az Aszad-rezsim bukása óta vezeti Szíriát, hivatalosan az átmeneti időszakra nevezték ki.","shortLead":"Ahmed al-Saraa az Aszad-rezsim bukása óta vezeti Szíriát, hivatalosan az átmeneti időszakra nevezték ki.","id":"20250507_Az-uj-sziriai-elnok-elso-europai-utjan-Macronnal-talalkozik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0.jpg","index":0,"item":"0009e5d8-5944-4a51-80e4-4df0ca9eeed5","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Az-uj-sziriai-elnok-elso-europai-utjan-Macronnal-talalkozik","timestamp":"2025. május. 07. 14:51","title":"Macronnal tárgyal első európai útján az új szíriai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d0bd45-8427-4636-b4cd-aa411a45573a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azt várják tőle, hogy nagyobb lesz a termelékenység és kevesebb a hiányzás.","shortLead":"Azt várják tőle, hogy nagyobb lesz a termelékenység és kevesebb a hiányzás.","id":"20250506_spanyolorszag-munkaido-csokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23d0bd45-8427-4636-b4cd-aa411a45573a.jpg","index":0,"item":"788e436f-2f3a-40d2-989a-fd5e70eae88a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_spanyolorszag-munkaido-csokkentes","timestamp":"2025. május. 06. 21:30","title":"Törvényjavaslatot nyújtott be a spanyol kormány a munkaidő csökkentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9476738-ffd2-42cd-9dec-9d9b1e31ef02","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Május 8-án mutatják be David Attenborough új természetfilmjét, amelynek középpontjában az óceán áll.","shortLead":"Május 8-án mutatják be David Attenborough új természetfilmjét, amelynek középpontjában az óceán áll.","id":"20250506_sir-david-attenborough-ocean-termeszetfilm-99","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9476738-ffd2-42cd-9dec-9d9b1e31ef02.jpg","index":0,"item":"f0f55b41-1203-43c3-b5ed-2735a36c653b","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_sir-david-attenborough-ocean-termeszetfilm-99","timestamp":"2025. május. 06. 18:21","title":"Tengerre száll David Attenborough a 99. születésnapján, hogy átadja eddigi legfontosabb üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]