[{"available":true,"c_guid":"7a587ecc-6106-4087-a4cb-5544b2db6bb8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásért a felelősséget a nacionalista Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg vállalta magára, de szerintük a buszon katonák utaztak, ugyanakkor a sebesültek között 38 gyerek állapota súlyos, akiket elég nehéz katonáknak tekinteni.","shortLead":"A támadásért a felelősséget a nacionalista Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg vállalta magára, de szerintük...","id":"20250521_pakisztan-ongyilkos-merenylet-iskolabusz-bla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a587ecc-6106-4087-a4cb-5544b2db6bb8.jpg","index":0,"item":"13e45dc0-48af-4c51-9d69-64a7b487e8b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_pakisztan-ongyilkos-merenylet-iskolabusz-bla","timestamp":"2025. május. 21. 10:42","title":"Gyerekekkel teli iskolabuszt robbantott fel egy öngyilkos merénylő Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lélektér Alapítvány hétfőn meglepetésszerű zárcseréről írt, a helyszínt nekik korábban bérbeadó városi cég viszont azt írja, már 2022-ben ki kellett volna költözniük az épületből, amiről pontosan tudhatták, hogy új tulajdonosa van.","shortLead":"A Lélektér Alapítvány hétfőn meglepetésszerű zárcseréről írt, a helyszínt nekik korábban bérbeadó városi cég viszont...","id":"20250521_A-veszpremi-civileket-tajekoztattak-hogy-menniuk-kell-allitja-az-ifjusagi-hazat-elado-varosi-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024.jpg","index":0,"item":"be87f388-680a-4e6c-99c2-601b9b1be59b","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_A-veszpremi-civileket-tajekoztattak-hogy-menniuk-kell-allitja-az-ifjusagi-hazat-elado-varosi-ceg","timestamp":"2025. május. 21. 14:04","title":"A veszprémi civileknek időben szóltak, hogy menniük kell – állítja az ifjúsági házat eladó városi cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060ccb46-3ea3-436d-9834-3395d474af2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is elárulta, milyen célra megy az összeg.","shortLead":"Azt is elárulta, milyen célra megy az összeg.","id":"20250520_Jambor-Andras-licit-arveres-Polt-Peter-alkotmanybiro-szavazolap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/060ccb46-3ea3-436d-9834-3395d474af2d.jpg","index":0,"item":"0c8c2f95-f699-48e6-9f52-dbf295dfc6aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Jambor-Andras-licit-arveres-Polt-Peter-alkotmanybiro-szavazolap","timestamp":"2025. május. 20. 12:56","title":"Jámbor András licitre bocsátja a Polt Péter alkotmánybírói kinevezéséről szóló szavazólapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4c03cc-e23b-42cc-bb87-bd312d33873d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rossz gazdasági helyzet miatt a dolgozók nincsenek annyira erős pozícióban, jó tisztában lenni a munkajogi szabályokkal. Ezekről a témákról is szó lesz a HVG Munkajog konferenciáján. 