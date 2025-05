Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3f45139c-b5da-4ce8-aab0-dec39518c39e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Időkapszulát helyezetek el a Városliget mértani közepén. Felnyitási dátuma: 3025.","shortLead":"Időkapszulát helyezetek el a Városliget mértani közepén. Felnyitási dátuma: 3025.","id":"20250530_Ezer-ev-mulva-tudhatjak-meg-az-utodaink-mit-gondolunk-ma-az-o-vilagukrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f45139c-b5da-4ce8-aab0-dec39518c39e.jpg","index":0,"item":"f844c4a2-49c0-4dbc-bd2c-3f7b0083f69b","keywords":null,"link":"/kultura/20250530_Ezer-ev-mulva-tudhatjak-meg-az-utodaink-mit-gondolunk-ma-az-o-vilagukrol","timestamp":"2025. május. 30. 15:12","title":"Ezer év múlva tudhatják meg az utódaink, mit gondolunk ma az ő világukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b66bd8-334d-4a2b-9d02-f16807c15f09","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A távközlési csoport 4,2 milliárd forint konszolidált adózott eredményről számolt be.","shortLead":"A távközlési csoport 4,2 milliárd forint konszolidált adózott eredményről számolt be.","id":"20250530_4ig-2025-elso-negyedev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b66bd8-334d-4a2b-9d02-f16807c15f09.jpg","index":0,"item":"2edcf81c-8dff-4604-a2e6-a6048cf6d20d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_4ig-2025-elso-negyedev","timestamp":"2025. május. 30. 20:48","title":"Kiadta első negyedéves jelentését a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7cb975-3360-4f50-bbb1-5b2111918ce7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Úgy tűnik, a nemzetbiztonsági hálózat réseit is felfedte az Orbán-kormány azzal, hogy pártpolitikai érdekből inkább lebuktatott bizonyos tevékenységeket, csak hogy kreálhasson egy ősellenséget.","shortLead":"Úgy tűnik, a nemzetbiztonsági hálózat réseit is felfedte az Orbán-kormány azzal, hogy pártpolitikai érdekből inkább...","id":"20250529_hvg-kembotrany-ukrajna-orban-viktor-tasnadi-laszlo-hollo-istvan-szbu-hajoflotta-udp-konsztantyin-molodkovec","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7cb975-3360-4f50-bbb1-5b2111918ce7.jpg","index":0,"item":"42bfd368-7437-4994-93f8-34bad4e8df62","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-kembotrany-ukrajna-orban-viktor-tasnadi-laszlo-hollo-istvan-szbu-hajoflotta-udp-konsztantyin-molodkovec","timestamp":"2025. május. 29. 09:30","title":"Ha tényleg ukrán kém Holló István, akit a TEK elfogott, akkor a magyar elhárítás valamit nagyon benézett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036e63af-afec-42c8-9c37-ae34e21ba899","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Edinburgh-i Egyetem kutatói felvetették annak a lehetőségét, hogy ha nincs élet az Enceladus nevű égitesten – a Szaturnusz jeges holdján –, akkor érdemes lenne mikrobákat telepíteni oda.","shortLead":"Az Edinburgh-i Egyetem kutatói felvetették annak a lehetőségét, hogy ha nincs élet az Enceladus nevű égitesten –...","id":"20250530_enceladus-szaturnusz-holdja-elet-fertozes-mikroorganizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/036e63af-afec-42c8-9c37-ae34e21ba899.jpg","index":0,"item":"a8453e00-5fbc-4cb1-8923-fbe919637553","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_enceladus-szaturnusz-holdja-elet-fertozes-mikroorganizmus","timestamp":"2025. május. 30. 19:03","title":"Élettel fertőznék meg a Szaturnusz jeges holdját, és ez több kérdést is felvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jóváírást akarnak az odaát gyártott autóik után. ","shortLead":"Jóváírást akarnak az odaát gyártott autóik után. ","id":"20250529_Vamkedvezmenyeket-akar-az-amerikaiaktol-a-harom-nagy-nemet-premium-marka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d.jpg","index":0,"item":"f3c81f14-647c-4a07-b5c6-bfe5470ab3ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Vamkedvezmenyeket-akar-az-amerikaiaktol-a-harom-nagy-nemet-premium-marka","timestamp":"2025. május. 29. 08:36","title":"BMW, Mercedes, VW: külön vámmegállapodásért lobbiznak Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem a lótenyésztésből tudja Simicska Lajos kiegészíteni a nyugdíját.","shortLead":"Nem a lótenyésztésből tudja Simicska Lajos kiegészíteni a nyugdíját.","id":"20250530_Simicska-Lajos-harskuti-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1.jpg","index":0,"item":"675a9776-f035-436d-b0ec-c7487c0c11b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Simicska-Lajos-harskuti-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 12:57","title":"Sorozatban a tizenötödik évben lett veszteséges Simicska Lajos egyetlen megmaradt cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b77876d-0b62-431c-857b-9aad05c84f58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Júniustól a késési biztosítás is megérkezik az új alkalmazásba.","shortLead":"Júniustól a késési biztosítás is megérkezik az új alkalmazásba.","id":"20250530_mav-applikacio-vonatjegy-buszjegy-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b77876d-0b62-431c-857b-9aad05c84f58.jpg","index":0,"item":"7be68428-f528-4fb2-97f9-3c188a5f688a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_mav-applikacio-vonatjegy-buszjegy-vasarlas","timestamp":"2025. május. 30. 11:06","title":"Fejlesztés a MÁV appjában: már vonat- és buszjegyet is lehet benne venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négymilliárd forinttal több pénzre van Eger önkormányzatának szüksége, mint amennyi bevételhez hozzájut, most az egykori Kepes Központ épületének elárverezéséből szereznének legalább egymilliárdot.","shortLead":"Négymilliárd forinttal több pénzre van Eger önkormányzatának szüksége, mint amennyi bevételhez hozzájut, most...","id":"20250529_eger-koltsegvetes-arverezes-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"2a938cfc-ff1c-4b43-9456-d98a58409c81","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250529_eger-koltsegvetes-arverezes-onkormanyzat","timestamp":"2025. május. 29. 07:58","title":"Kritikussá vált Eger költségvetése, az önkormányzati vagyon elárverezéséből szereznének pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]