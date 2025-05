Nemcsak a követők számában, hanem az üzletben is sikeres éve volt a TheVR-nak a tavalyi – olvasható ki a most leadott éves beszámolóból. A debreceni csapat üzleti eredményein is látszik, hogy nem hiába lett egymás után harmadszor is az első a Forbes magyarországi influenszer-ranglistáján.

A cégük – hivatalos nevén We Are Media Tech Szolgáltató Bt. – árbevétele az egy évvel korábbi 311 millióról 464 millió forintra nőtt, ebből az anyagjellegű ráfordítások, a bérköltségek és az értékcsökkenés levonása után 210 millió forint nyereség maradt meg, az előző évinél 56 millió forinttal több.

A profit legnagyobb részét bennhagyták a vállalkozás eredménytartalékában. A csapat két tagja – akik 50-50 százalékos tulajdonosai a We Are Media Bt.-nek – összesen 32,7 millió forint osztalékot vettek ki.

A 2015-ben alapított vállalat 2020 óta hoz minden évben tízmilliárdos nagyságrendű és egyre növekvő profitot, a százmilliós álomhatárt 2023-ban lépték át.