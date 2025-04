Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Annyi templom felújítását jelentették be kormánytagok 2010 óta, hogy ennek alapján már nem is volna szükségük a kistelepüléseknek a minap bejelentett új pályázatra. Miközben a templom ma is a falvak egyik büszkesége, a hitélet szempontjából egyre kisebb a szerepe. A „keresztény gyökerű" Orbán-kormány idején csökkent igazán a vallásukat gyakorlók száma
Az időszakos kedvezmény 82 hazai töltőállomást érint.
Csökkenti az árakat nyárra a Mol a villanyautó-töltőinél Amennyiben az Európai Bizottság helyt ad a panaszuknak, a tiltott állami támogatást kapó cégeknek vissza kell fizetniük legalább 1,1 milliárd eurónyi forintot a magyar költségvetésbe. Több magyar szerkesztőség is bepanaszolta a magyar államot az Európai Bizottságnál a hatalomhoz közeli médiára költött pénzek miatt
A légitársaság megtéríti az utasoknak a szállás árát.
Törölte a Lisszabonból Budapestre tartó járatát a Wizz Air az Ibériai-félszigetet sújtó áramszünet miatt Bethlen István parlamenti ellenzéke egy kétharmadot összetrükköző erővel szemben próbált szövetkezni. Miután sokukat kitiltották a Nemzetgyűlésből, bojkottal kezdtek el harcolni. Momentumosok kitiltása: 100 éve is pont itt tartott a magyar parlamentarizmus
Johann Wadephul többször érvelt amellett, hogy engedélyezni kellene Kijevnek az orosz területek elleni csapásokat a nyugati országoktól kapott fegyverekkel.
Putyint felforgató agresszornak nevező politikus lesz Németország új külügyminisztere
A Google a története során most először szentel egy külön eseményt az Android béta-verziójának, ami a mesterséges intelligencia előretörését mutathatja.
Különleges show-t kap az Android a Google-től Összesen 30 darab készül belőle.
Újraalkották az Audi ős-quattróját – három óra alatt elkapkodták az összeset