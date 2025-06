Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a5543da3-d256-44df-bd33-52de0b2c8ce6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A márkaboltot szinte teljesen kipakolták, mielőtt a rendőrök megérkeztek.","shortLead":"A márkaboltot szinte teljesen kipakolták, mielőtt a rendőrök megérkeztek.","id":"20250611_los-angeles-zavargasok-fosztogatas-apple-store-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5543da3-d256-44df-bd33-52de0b2c8ce6.jpg","index":0,"item":"7e069608-b8d3-477e-aa10-7a9af4eb0b63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_los-angeles-zavargasok-fosztogatas-apple-store-video","timestamp":"2025. június. 11. 12:29","title":"Betörtek egy Apple Store-ba, és minden mozdíthatót elvittek a zűrzavart kihasználó fosztogatók Los Angelesben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly is így szavaztak a Grosswiese Zrt. részvényesei, csak azt nem tudni, hogy miért.","shortLead":"Tavaly is így szavaztak a Grosswiese Zrt. részvényesei, csak azt nem tudni, hogy miért.","id":"20250610_lazar-janos-batida-vadaszhaz-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"08b0f563-c095-4f77-bd99-6ccecdefce08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_lazar-janos-batida-vadaszhaz-osztalek","timestamp":"2025. június. 10. 11:28","title":"Hiába az érdeklődés, nem derül ki, miért csak Lázár János kap osztalékot a batidai vadászkastélyt tulajdonló cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae7d8c3-8cdc-416a-80da-34fc9366926a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Legalább két ember meghalt, és többen megsérültek hétfő éjszaka.","shortLead":" Legalább két ember meghalt, és többen megsérültek hétfő éjszaka.","id":"20250610_Egy-ukran-szuleszetet-is-eltalalt-Oroszorszag-legutobbi-drontamadasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae7d8c3-8cdc-416a-80da-34fc9366926a.jpg","index":0,"item":"4732aa53-871b-4d64-b882-df7a12ad2ec7","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Egy-ukran-szuleszetet-is-eltalalt-Oroszorszag-legutobbi-drontamadasa","timestamp":"2025. június. 10. 10:30","title":"Újabb komoly orosz dróntámadás érte Ukrajnát, egy szülészetet is eltaláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik, egy bizonyos kor elérése után már csökkenni kezd. Egy kutatás ennek okára derített fényt.","shortLead":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik...","id":"20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706.jpg","index":0,"item":"f0657a62-edcd-49fb-be92-048d35163361","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","timestamp":"2025. június. 11. 20:03","title":"A rák nagy ellentmondása: miért van az, hogy bizonyos idő után már kevésbé fenyeget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62476d65-f6c2-4be4-a711-338cd79c8b16","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"82 éves volt.","shortLead":"82 éves volt.","id":"20250611_Meghalt-Brian-Wilson-a-Beach-Boys-alapitoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62476d65-f6c2-4be4-a711-338cd79c8b16.jpg","index":0,"item":"0cf0ab1b-b132-437a-82fc-31b6256dfecc","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Meghalt-Brian-Wilson-a-Beach-Boys-alapitoja","timestamp":"2025. június. 11. 19:34","title":"Meghalt Brian Wilson, a Beach Boys alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff39dddb-17ef-4db1-9d28-d0edd3f8879b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sokaknak jól jöhet.","shortLead":"Sokaknak jól jöhet.","id":"20250612_Okosat-lepett-a-Tesla-visszater-a-7-uleses-Model-Y","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff39dddb-17ef-4db1-9d28-d0edd3f8879b.jpg","index":0,"item":"a7952efb-476b-4768-9632-af18dac05c57","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_Okosat-lepett-a-Tesla-visszater-a-7-uleses-Model-Y","timestamp":"2025. június. 12. 07:07","title":"Okosat lépett a Tesla, visszatér a 7 üléses Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8faecd1a-f4a3-4a3b-8658-9f37531cf6f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A francia elnök pár hónapon belül eredményt remél.","shortLead":"A francia elnök pár hónapon belül eredményt remél.","id":"20250611_franciaorszag-emmanuel-macron-kozossegi-media-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8faecd1a-f4a3-4a3b-8658-9f37531cf6f2.jpg","index":0,"item":"374ddacf-4a74-44a3-ba17-513dc9c456db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_franciaorszag-emmanuel-macron-kozossegi-media-tiltas","timestamp":"2025. június. 11. 11:31","title":"Macron kitiltaná a közösségi oldalakról a 15 év alatti gyerekeket az egész EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554c0912-e04a-491f-a0ca-a38b381b539d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kategóriájában nincs gyorsabb a Nordschleifén a Xiaomi SU7 Ultránál.","shortLead":"Kategóriájában nincs gyorsabb a Nordschleifén a Xiaomi SU7 Ultránál.","id":"20250611_ujabb-korrekord-a-porschekat-es-teslakat-vero-xiaomi-villanyautotol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/554c0912-e04a-491f-a0ca-a38b381b539d.jpg","index":0,"item":"e4c1aba3-5fb5-412d-9818-6df679bb35f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_ujabb-korrekord-a-porschekat-es-teslakat-vero-xiaomi-villanyautotol","timestamp":"2025. június. 11. 08:15","title":"Újabb körrekord a Porschékat és Teslákat verő legdurvább Xiaomi villanyautótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]