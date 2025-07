Több mint 58 milliárd forintot költöttek magyar szervezetek genderellenes projektekre 2019 és 2023 között

58,4 milliárd forintot költöttek magyar szervezetek az úgynevezett genderellenes, jobboldali konzervatív ideológia terjesztésére 2019 és 2023 között egy brüsszeli székhelyű szervezet júniusi jelentése szerint, melyet a 444 ismertetett.

Az Európai Parlament Szexuális és Reproduktív Jogokért Fóruma (European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights vagy EPF) a jelentésben úgy számolt, az említett öt év alatt 1,18 milliárd dollárt, vagyis majdnem 400 milliárd forintot költött a konzervatív ideológia terjesztésére egy európai hálózat. A források 73 százaléka a jelentés szerint Európából érkezett, 18 százaléka Oroszországból, és 9 százaléka az Egyesült Államokból.

Az EPF szerint országokra lebontva messze a legtöbbet magyar szervezetek költötték, létrehozva „egy sajátos, illiberális és a nemek közötti egyenlőséget ellenző befolyási hálózatot.” A tanulmány szerint Magyarországé, illetve a Fideszé a “legszervezettebb és legjobban finanszírozott genderellenes” struktúra, mely „méretét és koordináltságát tekintve messze túlszárnyalja a hagyományos vallási és ultrakonzervatív szereplőket, és súlyos fenyegetést jelent az európai demokratikus normákra és a nemek közötti egyenlőségre.”

A szöveg szerint a magyar állam pályázatok, alapítványok és álcivil szervezetek segítségével költötte el genderellenes hergelésre magyar adófizetők pénzét és az EU támogatását. Az anyagilag legjobban eleresztett európai konzervatív szervezet az Alapjogokért Központ, ami több mint 9 milliárd forintból (26 millió dollár) gazdálkodott ebben az időszakban. A top 20-ba szintén felkerült a Nagycsaládosok Országos Egyesülete is, ami ebben az időben 2,16 milliárd forintból (6,3 millió dollárból) működött.

A tanulmány felhívja a figyelmet, hogy az Alapjogokért Központon, a Mathias Corvinus Collegiumon (MCC) és hasonló szervezeteken, illetve külföldi képviseletükön keresztül a Fidesz Európában és a kontinensen kívül is jó kapcsolatokat épített ki: az Alapjogokért Központ Madridban, az MCC Brüsszelben is irodát tart fenn. Kitérnek arra is, hogy a részben Mészáros Lőrinc és a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt-n keresztül a magyar kormány tulajdonában álló MBH bank hitelezte a spanyol és francia jobboldali pártokat is – akikkel 2024 óta az Európai Parlamentben a Patrióta Európáért pártban is együttműködnek. Kiemelik emellett a magyar GONGO-k – Government Organised Non Governmental Organisations, vagyis álcivil szervezetek – szerepét.

A tanulmánnyal szemben felemelte a szavát az uniós források felhasználásának koordinációjáért felelős miniszteri biztos, Petri Bernadett, aki szerint az EU egyre inkább kiszorítja finanszírozási programjaiból a hagyományos vagy akár egyházi kötődésű szervezeteket, mert nem eléggé diverzek, nem eléggé progresszívek, nem eléggé haladók. Orbán Balázs és Hölvényi György EP-képviselő azt kifogásolta, hogy az EPF szélsőségesnek nevezte a kormányzat álláspontját, vagy ahogy Orbán Balázs fogalmazott: „ha a család, nemzet és józan ész “extrémnek” számít, akkor a normalitás ma már lázadás.”