[{"available":true,"c_guid":"731ba3d5-d76d-40a3-a1c4-379cc514cc3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már a tizedik alkalom a sorban, és ugyan helyszín most más volt, a gyaloglás nem maradt el.","shortLead":"Ez már a tizedik alkalom a sorban, és ugyan helyszín most más volt, a gyaloglás nem maradt el.","id":"20250520_Ezuttal-a-Fovam-teren-tuntet-Hadhazy-Akos---elo-kozvetites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/731ba3d5-d76d-40a3-a1c4-379cc514cc3c.jpg","index":0,"item":"b0da6a91-ce5e-4587-8f6a-c41846cca26b","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Ezuttal-a-Fovam-teren-tuntet-Hadhazy-Akos---elo-kozvetites","timestamp":"2025. május. 20. 17:55","title":"A Fővám téren tüntetett Hadházy Ákos, majd az emberekkel elindult a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz, ám végül a Margit hídig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a46371b-f4a8-4110-bd1a-aa4fe5b8202a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarnak asszisztálni az „áldemokratikus színjátékhoz”.","shortLead":"Nem akarnak asszisztálni az „áldemokratikus színjátékhoz”.","id":"20250520_Bojkott-DK-alkotmanybirok-megvalasztasa-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a46371b-f4a8-4110-bd1a-aa4fe5b8202a.jpg","index":0,"item":"5b673540-7565-424f-bb75-24150f8e8b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Bojkott-DK-alkotmanybirok-megvalasztasa-parlament","timestamp":"2025. május. 20. 08:12","title":"Bojkottálja a DK az alkotmánybírók megválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nem volt meglepetés a titkos szavazás eredménye: kedden az Országgyűlés kormánypárti többsége két új alkotmánybírót választott. Polt Péter lemondott legfőbb ügyész és Hende Csaba volt honvédelmi miniszter került be a testületbe, ahonnan még így is hiányzik egy tag. A kitiltott Hadházy Ákos a ruhatárban szavazhatott, és meghekkelte a voksolást.","shortLead":"Nem volt meglepetés a titkos szavazás eredménye: kedden az Országgyűlés kormánypárti többsége két új alkotmánybírót...","id":"20250520_Papirforma-a-szavazason-alkotmanybiro-lett-a-felrenezo-exfougyesz-Polt-es-a-bukott-miniszter-Hende-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650.jpg","index":0,"item":"836a7c66-d512-49cd-b90b-1b6bb9c1f9da","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Papirforma-a-szavazason-alkotmanybiro-lett-a-felrenezo-exfougyesz-Polt-es-a-bukott-miniszter-Hende-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 09:42","title":"Papírforma a szavazáson: alkotmánybíró lett a félrenéző exfőügyész Polt és a bukott miniszter Hende","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab18d3cc-2eac-45d7-8556-067bf812a04e","c_author":"Bordás Gábor","category":"elet","description":"Mióta Orbán Viktor megalapította a Harcosok Klubját, sokan felidézik az eredeti művet, amelynek földalatti mozgalmáról a miniszterelnök elnevezte saját digitális szabadságharcosait. Chuck Palahniuk regényének vagy David Fincher filmjének ismeretében vannak, akik szerint nem igazán szerencsés, míg mások szerint kifejezetten találó Orbán Viktor névválasztása. Anélkül, hogy állást foglalnánk ebben, párhuzamba állítottuk a két Harcosok Klubját, illetve vezetőiket.","shortLead":"Mióta Orbán Viktor megalapította a Harcosok Klubját, sokan felidézik az eredeti művet, amelynek földalatti mozgalmáról...","id":"20250520_harcosok-klubja-orban-ikertonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab18d3cc-2eac-45d7-8556-067bf812a04e.jpg","index":0,"item":"ecebdbf7-f9db-431a-a53f-1169071ebc71","keywords":null,"link":"/elet/20250520_harcosok-klubja-orban-ikertonyok","timestamp":"2025. május. 20. 14:09","title":"Harcosok Klubja (1996) vs. Harcosok Klubja (2025) – különbségek és hasonlóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43893494-0888-4ed9-bfaa-8d3ad49c5a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány nappal korábban betörők egy másik hasonló üzletbe próbáltak bejutni, akkor lövöldözés is történt. ","shortLead":"Néhány nappal korábban betörők egy másik hasonló üzletbe próbáltak bejutni, akkor lövöldözés is történt. ","id":"20250520_woody-harrelson-bill-maher-betores-fubolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43893494-0888-4ed9-bfaa-8d3ad49c5a5b.jpg","index":0,"item":"88a78717-19b6-426f-bced-08df4b002838","keywords":null,"link":"/elet/20250520_woody-harrelson-bill-maher-betores-fubolt","timestamp":"2025. május. 20. 17:15","title":"Kifosztották Woody Harrelson és Bill Maher hollywoodi fűboltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d41f2f-fb2c-4d45-9181-b116748306fd","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Újoncként bekerült a győriek középpályása, Vitális Milán is.","shortLead":"Újoncként bekerült a győriek középpályása, Vitális Milán is.","id":"20250520_magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kerethirdetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d41f2f-fb2c-4d45-9181-b116748306fd.jpg","index":0,"item":"7524d8f7-41cd-4d15-b15e-7ee197472c05","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kerethirdetes","timestamp":"2025. május. 20. 13:17","title":"Megvan, ki helyettesíti Gulácsit a magyar válogatottban – keretet hirdetett Marco Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság eufóriája, a pici iránt érzett feltétel nélküli szeretet és a közös pillanatok öröme felejthetetlen élményt nyújtanak. Azonban a rózsaszín köd mögött gyakran ott rejtőznek a szülés utáni időszak nehézségei, mind testi, mind lelki szinten, amelyek ráadásul sok esetben nemcsak az anyának okoznak gondot.","shortLead":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság...","id":"20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29.jpg","index":0,"item":"6894e22a-9e8a-4770-b321-4cd2bbaf5287","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 20. 12:30","title":"Egészséges a kisbaba, de az anyuka jól van? Testi-lelki felépülés a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e709eb6a-6798-47c7-9d48-804e734f533b","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"A cannes-i filmfesztivál második hete könnyedebb filmekkel nyitott, így helyszíni podcast tudósításunkban már abban reménykedünk, hogy Dakota Johnson visszahozza a romantikus vígjáték műfaját a tévéből a mozikba. Láttunk még vizuálisan bravúros, de fárasztó AIDS-filmet a Titán rendezőjétől, és egy egyiptomi krimit arról, hogy a diktatúra mocskos módszereit illetően mindig van lejjebb.","shortLead":"A cannes-i filmfesztivál második hete könnyedebb filmekkel nyitott, így helyszíni podcast tudósításunkban már abban...","id":"20250520_cannes-filmfesztival-dakota-johnson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e709eb6a-6798-47c7-9d48-804e734f533b.jpg","index":0,"item":"450a6a36-e630-46ec-a64e-ea0c357f315f","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_cannes-filmfesztival-dakota-johnson","timestamp":"2025. május. 20. 14:38","title":"Újjászületett Cannes-ban a romantikus komédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]