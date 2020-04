Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Arra mindenesetre büszke a cég, hogy kellemesebbé tudják tenni az elzárkózást.","shortLead":"Arra mindenesetre büszke a cég, hogy kellemesebbé tudják tenni az elzárkózást.","id":"20200401_Par_honapon_belul_gondok_lehetnek_a_Netflixnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d7b98d-f8df-4691-b986-3d05c7c8b733","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_Par_honapon_belul_gondok_lehetnek_a_Netflixnel","timestamp":"2020. április. 01. 18:20","title":"Pár hónapon belül gondok lehetnek a Netflixnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b6f017-c93c-4678-bdd4-ee92340731f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A patológusok a hamvasztásos temetést javasolják.","shortLead":"A patológusok a hamvasztásos temetést javasolják.","id":"20200402_hamvasztas_temetes_patologus_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1b6f017-c93c-4678-bdd4-ee92340731f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bae0231-4a4b-4d30-a877-c9ea0907aa23","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_hamvasztas_temetes_patologus_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 12:32","title":"Azt kérik, hogy a koronavírus miatt maximum tíz gyászoló vegyen részt egy temetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2151e7e8-f567-4b25-aaa3-92316a1e52bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre tekintettel az Akadémiai Kiadó ideiglenesen ingyenesen elérhetővé tette a 36 különféle szótárat tartalmazó szolgáltatását és a helyesírási szabályzatot. A felsőoktatásban leginkább használt tankönyveket és jegyzeteket tartalmazó online könyvtár távoli elérése pedig egyszerűbbé vált.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre tekintettel az Akadémiai Kiadó ideiglenesen ingyenesen elérhetővé tette...","id":"20200403_akademiai_kiado_szotar_net_ingyenes_hozzaferes_mersz_eduid_folyoiratok_szaktars_konyvek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2151e7e8-f567-4b25-aaa3-92316a1e52bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedc3fd0-d603-476e-9819-14736622c413","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_akademiai_kiado_szotar_net_ingyenes_hozzaferes_mersz_eduid_folyoiratok_szaktars_konyvek","timestamp":"2020. április. 03. 13:43","title":"Ingyenesen hozzáférhetővé vált 12 nyelven 36 szótár, sok folyóirat és könyv az Akadémiai Kiadónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb83f942-66e4-4838-a331-759a640496bc","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200401_Marabu_Feknyuz_A_rendkivuli_jogrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb83f942-66e4-4838-a331-759a640496bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a325da-9253-4c5c-98dd-7e7e4ffa2df7","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Marabu_Feknyuz_A_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. április. 01. 21:16","title":"Marabu Féknyúz: A rendkívüli jogrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Járvány van, de egyesek üzletét ez sem tudja elrontani.","shortLead":"Járvány van, de egyesek üzletét ez sem tudja elrontani.","id":"20200401_appeninn_vagyonkezelo_kikoto_club_aliga_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad38f747-6a11-43fa-a3d7-ecb19fe7b923","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_appeninn_vagyonkezelo_kikoto_club_aliga_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. április. 01. 19:37","title":"Kétmilliárd forintot kap kikötőépítésre Tiborcz ingatlanbiznisze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész meglepő módon reagált a magyar kormány a nyilatkozatra, amelyben 13 európai kormány őket támadta: tizennegyedikként csatlakozott az aláírókhoz.","shortLead":"Egész meglepő módon reagált a magyar kormány a nyilatkozatra, amelyben 13 európai kormány őket támadta...","id":"20200402_felhatalmazasi_torveny_nyilatkozat_Eu_kormany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91c0370-161d-49e9-bdfd-6d492dacf129","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_felhatalmazasi_torveny_nyilatkozat_Eu_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 19:35","title":"A magyar kormány is aláírta a felhatalmazási törvényt elítélő nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid időre leállt az áram egy kórházi szobában, emiatt kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget - állítja az RTL. Az egyetem azt közölte: gyorsan javították a hibát, senkinek nem lett komoly baja.","shortLead":"Rövid időre leállt az áram egy kórházi szobában, emiatt kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget - állítja...","id":"20200402_RTL_Aramszunet_korhaz_pecs_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590d3d00-9b18-4ba3-9f6e-7371b51b8bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_RTL_Aramszunet_korhaz_pecs_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 21:09","title":"RTL: Áramszünet miatt kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget a pécsi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0e1d2e-aab8-4067-8f9c-5b441a482fba","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"360","description":"Szinte már közmegegyezés van arról, hogy az olaszországi koronavírus-fertőzöttek száma sokkal magasabb a statisztikákban szereplőnél. Most viszont az is kirajzolódni látszik, hogy bizonyos területeken az áldozatok száma is többszöröse lehet a hivatalos adatoknak. ","shortLead":"Szinte már közmegegyezés van arról, hogy az olaszországi koronavírus-fertőzöttek száma sokkal magasabb...","id":"20200402_Nem_csak_a_fertozottek_a_halottak_szama_is_sokkal_magasabb_lehet_mint_ami_az_olasz_statisztikakban_szerepel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a0e1d2e-aab8-4067-8f9c-5b441a482fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6991d827-7378-4f95-8077-dfe6430b6429","keywords":null,"link":"/360/20200402_Nem_csak_a_fertozottek_a_halottak_szama_is_sokkal_magasabb_lehet_mint_ami_az_olasz_statisztikakban_szerepel","timestamp":"2020. április. 02. 20:00","title":"A fertőzöttek és a halottak száma is jóval magasabb lehet a hivatalosnál Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]