[{"available":true,"c_guid":"2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ingatlanpiaci szakértők szerint sok egyetemista kivár és addig nem köt lakásbérleti szerződést, amíg ki nem derül, hogyan folytatódik az oktatás a felsőoktatási intézményekben szeptembertől. Az árak – nem csak a járvány miatt – csökkentek, és a nagy kínálat miatt még tovább csökkenhetnek. Eközben kollégiumi férőhelyből nemhogy több, kevesebb lett.","shortLead":"Ingatlanpiaci szakértők szerint sok egyetemista kivár és addig nem köt lakásbérleti szerződést, amíg ki nem derül...","id":"20200723_Mar_most_is_olcsobb_az_alberlet_de_mire_kezdodik_az_egyetem_meg_olcsobb_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38561d84-1e40-42b1-bebc-eafa6ea69b8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200723_Mar_most_is_olcsobb_az_alberlet_de_mire_kezdodik_az_egyetem_meg_olcsobb_lehet","timestamp":"2020. július. 23. 06:30","title":"Már most is olcsóbb az albérlet, de mire kezdődik az egyetem, még olcsóbb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogilag és anyagilag is garantálják a gyülekezet helyzetét és szerepét.","shortLead":"Jogilag és anyagilag is garantálják a gyülekezet helyzetét és szerepét.","id":"20200724_Emberoltokre_szol_a_a_Hit_Gyulekezete_es_Semjen_Zsolt_paktumja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7678833f-406f-46b0-b089-78e84bea5b38","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Emberoltokre_szol_a_a_Hit_Gyulekezete_es_Semjen_Zsolt_paktumja","timestamp":"2020. július. 24. 11:41","title":"Emberöltőkre szól a Hit Gyülekezete és Semjén Zsolt szerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c341456-459b-4e50-bc9e-f12b42b74cc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify nem csupán a zenék szinte kimeríthetetlen tárháza, számos speciális rádióműsor, úgynevezett podcast is hallgatható a platformon. Hamarosan már nem csupán a fülnek szólnak ezek, ugyanis érkeznek a videós podcastek.","shortLead":"A Spotify nem csupán a zenék szinte kimeríthetetlen tárháza, számos speciális rádióműsor, úgynevezett podcast is...","id":"20200723_videos_podcastek_spotify","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c341456-459b-4e50-bc9e-f12b42b74cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219f4ef-e840-4195-8999-e20520888d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_videos_podcastek_spotify","timestamp":"2020. július. 23. 14:13","title":"Videós podcastek jönnek a Spotifyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple azt szeretné, ha az eddigieknél is biztonságosabb lenne az iPhone, ezért megengedi néhány kiberbiztonsági szakembernek, hogy belelássanak a rendszer működésébe.","shortLead":"Az Apple azt szeretné, ha az eddigieknél is biztonságosabb lenne az iPhone, ezért megengedi néhány kiberbiztonsági...","id":"20200723_apple_iphone_bug_hiba_etikus_hacker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d709e4de-232e-4042-b5a2-3a2d114db9a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_apple_iphone_bug_hiba_etikus_hacker","timestamp":"2020. július. 23. 15:03","title":"Speciális iPhone-okat oszt ki az Apple, csak néhányan kaphatnak belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17612378-68de-459a-bbc5-9daed126d922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány az adórendszer egyszerűsítésével indokolta a döntést.","shortLead":"A kormány az adórendszer egyszerűsítésével indokolta a döntést.","id":"20200722_onkormanyzat_oriasplakat_reklamceg_elvonas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17612378-68de-459a-bbc5-9daed126d922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a0b656-6b7d-4af6-9608-3118361f5145","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_onkormanyzat_oriasplakat_reklamceg_elvonas","timestamp":"2020. július. 22. 20:50","title":"Az óriásplakátok után sem szedhetnek adót az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok mintegy 59,7 milliárd forintos alapot hozott létre, hogy 2021-től már pénzzel tudja támogatni a legnépszerűbb felhasználóit.","shortLead":"A TikTok mintegy 59,7 milliárd forintos alapot hozott létre, hogy 2021-től már pénzzel tudja támogatni a legnépszerűbb...","id":"20200724_tiktok_bytedance_fizetes_creator_found","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98040e67-fc2d-488e-be94-4dcb6f5efda6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_tiktok_bytedance_fizetes_creator_found","timestamp":"2020. július. 24. 09:03","title":"Fizetést ad a legjobb tartalomgyártóinak a TikTok 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93644773-fb03-47c7-8e09-128845cd903b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magyar–koreai alkotópáros készíti a terveket.","shortLead":"Egy magyar–koreai alkotópáros készíti a terveket.","id":"20200724_Emlekmu_Hableany_tragedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93644773-fb03-47c7-8e09-128845cd903b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9f973d-7996-4c16-bc17-cb97276b0617","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Emlekmu_Hableany_tragedia","timestamp":"2020. július. 24. 08:11","title":"175 millió forintból épül emlékmű a Hableány-tragédia áldozatainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","shortLead":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","id":"20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14f0bb-3972-4f55-b1a1-1e2cf1d398a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","timestamp":"2020. július. 23. 16:03","title":"Így lehet kevesebb pénzből laptop az iPad Próból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]