[{"available":true,"c_guid":"5cafe72d-d588-45bb-b648-56849434f03e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lajos Tamás producer cége 88 millió forintot követel.","shortLead":"Lajos Tamás producer cége 88 millió forintot követel.","id":"20200905_NERper_Birosagi_ugy_lett_abbol_hogy_Schmidt_Mariaek_nem_fizettek_ki_a_kormany_reklamvideojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cafe72d-d588-45bb-b648-56849434f03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e9a313-4ff5-469f-9dc5-a823e7d93387","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_NERper_Birosagi_ugy_lett_abbol_hogy_Schmidt_Mariaek_nem_fizettek_ki_a_kormany_reklamvideojat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:50","title":"NER-per: Bírósági ügy lett abból, hogy Schmidt Máriáék nem fizették ki a kormány reklámvideóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"","category":"itthon","description":"Kiskunlacházán történt a baleset.","shortLead":"Kiskunlacházán történt a baleset.","id":"20200905_Ittasan_vezette_a_buszt_a_sofor_halalra_gazolt_egy_biciklistat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3753154a-8991-4a67-8582-4ea1b2bd3d13","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Ittasan_vezette_a_buszt_a_sofor_halalra_gazolt_egy_biciklistat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:03","title":"Ittasan vezette a buszt a sofőr, halálra gázolt egy biciklistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddec8ae-b810-43d1-a12c-711930717924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig nem lehetett tudni, hova is tüntetik el az ujjlenyomat-olvasót a Motorola új összehajtható mobilján. Azóta megoldódott a rejtély.","shortLead":"Sokáig nem lehetett tudni, hova is tüntetik el az ujjlenyomat-olvasót a Motorola új összehajtható mobilján. Azóta...","id":"20200905_motorola_razr_5g_ujjlenyomatolvaso_a_logoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ddec8ae-b810-43d1-a12c-711930717924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439ff78b-1779-42e4-aa83-8179c38f27e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_motorola_razr_5g_ujjlenyomatolvaso_a_logoban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:03","title":"Érdemes lesz megérinteni a logót az új Motorola telefonon – abban lesz az ujjlenyomat-olvasó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b457ca-c34d-4764-a6b0-ea8b984392c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező egyetért az SZFE hallgatóival abban, hogy nincs értelme tárgyalni, és szerinte most már Vidnyánszky Attilának kell belátnia, hogy „ez egy szakmai kudarc”. Bodó Viktor szerint ugyanakkor Magyarországon optimista forgatókönyvet már nem ír az ember.","shortLead":"A rendező egyetért az SZFE hallgatóival abban, hogy nincs értelme tárgyalni, és szerinte most már Vidnyánszky Attilának...","id":"20200905_Bodo_Viktor_Annak_van_mar_csak_ertelme_ha_Vidnyanszky_Attila_hatralep_harmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b457ca-c34d-4764-a6b0-ea8b984392c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c29eeb-56b4-41bc-8bd9-60f9980116d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Bodo_Viktor_Annak_van_mar_csak_ertelme_ha_Vidnyanszky_Attila_hatralep_harmat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:50","title":"Bodó Viktor: Annak van már csak értelme, ha Vidnyánszky Attila hátralép hármat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6dff81d-bb71-4f06-8fec-23d4a9e64899","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"Két napos Föld körüli út után tért vissza a kínai űrhajó, amiből nem lesz űrszemét.","shortLead":"Két napos Föld körüli út után tért vissza a kínai űrhajó, amiből nem lesz űrszemét.","id":"20200906_Sikeresen_visszatert_a_Foldre_Kina_ujrahasznosithato_kiserleti_urhajoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6dff81d-bb71-4f06-8fec-23d4a9e64899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e91c74e-f5d5-42a9-a360-219a1838e2cc","keywords":null,"link":"/_tudomany/20200906_Sikeresen_visszatert_a_Foldre_Kina_ujrahasznosithato_kiserleti_urhajoja","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:45","title":"Sikeresen visszatért a Földre Kína újrahasznosítható kísérleti űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újból megválasztott elnöke, aki a Népszavának adott interjúban most először a Borkai-botrányt is kommentálta.","shortLead":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki...","id":"20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a0c09-fd9b-436c-a407-916dcddba9af","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:20","title":"Veres András püspök a Borkai-ügyről: Számomra elfogadhatatlan, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"60-70 intézményből jelezték a koronavírus-fertőzés gyanúját. ","shortLead":"60-70 intézményből jelezték a koronavírus-fertőzés gyanúját. ","id":"20200905_Hat_iskolaban_es_negy_ovodaban_van_rendkivuli_szunet_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97163d16-aa2d-4890-9bf6-e586a9e65839","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Hat_iskolaban_es_negy_ovodaban_van_rendkivuli_szunet_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:09","title":"Hat iskolában és négy óvodában van rendkívüli szünet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45b7c1d-6841-409c-b6c6-9e2964320b21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Élete első Formula-1-es futamát nyerte Pierre Gasly. Csapata, az Alpha Tauri utoljára – akkor még Toro Rosso néven – 2008-ban tudott győzni, akkor is az Olasz Nagydíjon, ahogy most.","shortLead":"Élete első Formula-1-es futamát nyerte Pierre Gasly. Csapata, az Alpha Tauri utoljára – akkor még Toro Rosso néven –...","id":"20200906_f1_olasz_nagydij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b45b7c1d-6841-409c-b6c6-9e2964320b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5f1066-213a-4461-bc09-ccd68ea75bff","keywords":null,"link":"/sport/20200906_f1_olasz_nagydij","timestamp":"2020. szeptember. 06. 17:34","title":"Piros zászló után óriási meglepetésre Pierre Gasly nyerte az Olasz Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]