[{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalat ígéretei alapján az új rendszer sokkal könnyebben áttekinthető és használható, mint elődje. Az új menetrend is vasárnaptól érvényes.","shortLead":"A vállalat ígéretei alapján az új rendszer sokkal könnyebben áttekinthető és használható, mint elődje. Az új menetrend...","id":"20201213_Megujult_a_MAV_jegyvasarlasi_rendszere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360b12e9-aa38-45f3-9113-a2117015d1c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_Megujult_a_MAV_jegyvasarlasi_rendszere","timestamp":"2020. december. 13. 10:27","title":"Megújult a MÁV jegyvásárlási rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diplomata útlevéllel közlekedő azt mondta, teljesen le volt döbbenve, amikor kinyitotta az autót.","shortLead":"A diplomata útlevéllel közlekedő azt mondta, teljesen le volt döbbenve, amikor kinyitotta az autót.","id":"20201211_legeny_zsolt_mszp_ukran_hatar_cigarettacsempesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae775c2-3214-48d4-8c2c-ac4df6e1627c","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_legeny_zsolt_mszp_ukran_hatar_cigarettacsempesz","timestamp":"2020. december. 11. 21:48","title":"Az MSZP-s politikus nem tudja, ki tett cigarettát autójába, mielőtt átjött volna az ukrán határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b87b11-08fa-40e5-8dcd-cdd3c191def1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyre súlyosabb krízisben van a hidegháború befejezésében meghatározó szerepet játszó európai biztonsági szervezet, az EBESZ. Bár végül elfogadták a hónapokig üresen maradt tisztségek betöltésére kiszemelt jelölteket, rövid távon nem várható előrelépés.","shortLead":"Egyre súlyosabb krízisben van a hidegháború befejezésében meghatározó szerepet játszó európai biztonsági szervezet...","id":"202050__valsagban_azebesz__visszarendezodo_vilag__vadaskodasok__regi_idok_szervezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72b87b11-08fa-40e5-8dcd-cdd3c191def1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3afcbc-c1d6-426a-a6a6-11e6f052d320","keywords":null,"link":"/360/202050__valsagban_azebesz__visszarendezodo_vilag__vadaskodasok__regi_idok_szervezete","timestamp":"2020. december. 12. 13:30","title":"A rendszerváltás fontos szervezete az új hidegháború áldozata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a454864-b72b-4bb2-bd87-e82680748956","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A kulcs az ország NATO-tagsága lehet.","shortLead":"A kulcs az ország NATO-tagsága lehet.","id":"20201212_Hazaarulassal_vadolnak_karpataljai_kepviseloket_a_magyar_himnusz_eleneklese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a454864-b72b-4bb2-bd87-e82680748956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4114b5e5-de83-455d-9e38-0c33e8d6d67b","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Hazaarulassal_vadolnak_karpataljai_kepviseloket_a_magyar_himnusz_eleneklese_miatt","timestamp":"2020. december. 12. 21:32","title":"Hazaárulással vádolnak kárpátaljai képviselőket a magyar himnusz eléneklése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65534adf-7037-4543-9882-dcf2956bbd64","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elérték a magyar érték tizedét az 50 milliós országban.","shortLead":"Elérték a magyar érték tizedét az 50 milliós országban.","id":"20201212_DelKoreaban_is_rekordot_dontott_a_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65534adf-7037-4543-9882-dcf2956bbd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccff9b33-3372-4b86-a3a3-a86e68828332","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_DelKoreaban_is_rekordot_dontott_a_fertozes","timestamp":"2020. december. 12. 18:19","title":"Dél-Koreában is rekordot döntött a fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910efc94-c4b5-4ca9-b516-7ba2179ac391","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Péterfy-Novák Éva és Péterfy Gergely néhány héttel ezelőtt úgy döntöttek: hosszabb időre elhagyják Magyarországot. Részleges emigrációba vonultak, mert – mint fogalmaznak – a hazai mérgező légkör elszívja az összes kreatív energiájukat. Most Olaszországban, egy Todi nevű városban élnek, és mindketten regényt írnak. Videochaten értük el őket. ","shortLead":"Péterfy-Novák Éva és Péterfy Gergely néhány héttel ezelőtt úgy döntöttek: hosszabb időre elhagyják Magyarországot...","id":"20201212_Peterfyek_Italiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910efc94-c4b5-4ca9-b516-7ba2179ac391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078daeeb-7882-4bfe-83bd-be14ff4135e7","keywords":null,"link":"/kultura/20201212_Peterfyek_Italiaban","timestamp":"2020. december. 12. 07:50","title":"Péterfyék Itáliában: Ha minden nap a túlélésért küzdesz, hol marad energiád alkotni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A veszélyeztetett faj megjelenhetett ilyen magasan akár a klímaváltozás miatt is, de ez egyelőre nem biztos.","shortLead":"A veszélyeztetett faj megjelenhetett ilyen magasan akár a klímaváltozás miatt is, de ez egyelőre nem biztos.","id":"20201212_Eloszor_lattak_bengali_tigrist_3165_meter_magasan_Nepalban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49bf70d-e9b8-424f-84b5-154339ba14af","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Eloszor_lattak_bengali_tigrist_3165_meter_magasan_Nepalban","timestamp":"2020. december. 12. 16:10","title":"Először láttak bengáli tigrist 3165 méter magasan Nepálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"7807 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 610-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"7807 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 610-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201212_Meghalt_162_beteg_5047_fovel_emelkedett_a_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e422cfb1-65ea-4c2d-b4cb-ad462fd95fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Meghalt_162_beteg_5047_fovel_emelkedett_a_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. december. 12. 08:38","title":"Meghalt 162 beteg, 5047 fővel emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]