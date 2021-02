Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8fa7a47-8da4-46e7-9725-82223f0ece7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XV. kerületben lépett a gázra az autó sofőrje, a IV. kerületben kapták el.","shortLead":"A XV. kerületben lépett a gázra az autó sofőrje, a IV. kerületben kapták el.","id":"20210204_autosuldozes_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8fa7a47-8da4-46e7-9725-82223f0ece7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b578653-77fa-4bdd-a075-cf5ca0489a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_autosuldozes_budapest","timestamp":"2021. február. 04. 22:05","title":"Kerületeken át üldöztek a rendőrök egy BMW-t Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emel az ügyészség Donáth László evangélikus lelkész ellen a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetházban történtek miatt – értesült a hvg.hu. A lelkészt az otthonban dolgozó egyik takarítónő jelentette fel.","shortLead":"Vádat emel az ügyészség Donáth László evangélikus lelkész ellen a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetházban...","id":"20210205_Vadat_emelnek_Donath_Laszlo_evangelikus_lelkesz_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b912fe8-6c99-4699-afd8-2c453179b450","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Vadat_emelnek_Donath_Laszlo_evangelikus_lelkesz_ellen","timestamp":"2021. február. 05. 10:38","title":"Vádat emeltek Donáth László evangélikus lelkész ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk azt írja, a család szerint M. Richárd nem tudja kontrollálni dühkitöréseit. ","shortLead":"A Blikk azt írja, a család szerint M. Richárd nem tudja kontrollálni dühkitöréseit. ","id":"20210205_Gondnoksag_M_Richard_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2cfc74-bd77-4db1-b188-e78958906ac1","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Gondnoksag_M_Richard_csalad","timestamp":"2021. február. 05. 11:01","title":"Gondnokság alá helyezné M. Richárdot a családja, hogy enyhébb büntetéssel megússza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b29e81f-8d9f-4631-ae8c-e61c4ce39497","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál jobb volt ugyan az ipar teljesítménye 2020 decemberében, de ekkor már egymást követő második hónapban csökkent a termelés. ","shortLead":"Az egy évvel korábbinál jobb volt ugyan az ipar teljesítménye 2020 decemberében, de ekkor már egymást követő második...","id":"20210205_ipar_ksh_termeles_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b29e81f-8d9f-4631-ae8c-e61c4ce39497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e5fb3a-7940-4ee0-9849-e3150db9c1dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_ipar_ksh_termeles_statisztika","timestamp":"2021. február. 05. 09:04","title":"6,1 százalékot zuhant 2020-ban a magyar ipar, nem lett szép az év vége sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szeretnék hallani, ahogy eskü alatt is tagadja a volt elnök, hogy szerepet játszott a Capitolium ostromában. Donald Trump erre nem hajlandó.","shortLead":"Szeretnék hallani, ahogy eskü alatt is tagadja a volt elnök, hogy szerepet játszott a Capitolium ostromában. Donald...","id":"20210205_trump_tanuvallomas_impeachment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9101ffe3-6f02-453f-b741-5887031f4eb3","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_trump_tanuvallomas_impeachment","timestamp":"2021. február. 05. 06:52","title":"Impeachment: tanúvallomásra kérték Trumpot, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Őrizetbe vettek egy 49 éves férfit, aki a gyanú szerint megölte élettársát, az élettelen testet pokrócba csavarta és egy gödörbe rejtette Veresegyházon.","shortLead":"Őrizetbe vettek egy 49 éves férfit, aki a gyanú szerint megölte élettársát, az élettelen testet pokrócba csavarta és...","id":"20210206_Azt_hazudta_a_rendoroknek_hogy_a_felesege_ongyilkos_lett_mikozben_o_olte_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ed2f5d-323c-4e82-9b14-660d1dca406e","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Azt_hazudta_a_rendoroknek_hogy_a_felesege_ongyilkos_lett_mikozben_o_olte_meg","timestamp":"2021. február. 06. 10:55","title":"Azt hazudta a rendőröknek, hogy a felesége öngyilkos lett, miközben ő ölte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötös ezen a héten sem volt.","shortLead":"Ötös ezen a héten sem volt.","id":"20210206_Megvannak_a_lottoszamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb77e0e-9c30-4509-a4c9-cea42f9eda97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210206_Megvannak_a_lottoszamok","timestamp":"2021. február. 06. 19:44","title":"Ezek az e heti lottószámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége után az Amerikai Filmszínészek Céhe is jelölte a legjobb női főszereplő díjára Vanessa Kirbyt, Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének főszereplőjét.","shortLead":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége után az Amerikai Filmszínészek Céhe is jelölte a legjobb női...","id":"20210205_Ujabb_rangos_fontos_dijra_jeloltek_Vanessa_Kirbyt_Mundruczo_Kornel_filmjenek_foszereplojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b21ecda-7e8a-4fe0-841c-d1224d88b702","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Ujabb_rangos_fontos_dijra_jeloltek_Vanessa_Kirbyt_Mundruczo_Kornel_filmjenek_foszereplojet","timestamp":"2021. február. 05. 09:15","title":"Újabb fontos díjra jelölték Vanessa Kirbyt, Mundruczó Kornél filmjének főszereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]