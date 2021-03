Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2152cb0b-d19f-4065-a646-ea3e38d134f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Háromszázezer darabbal kevesebb motor készült Győrben 2020-ban, mint egy évvel korábban, ugyanakkor továbbra is a világ legnagyobb gyártója magyar Audi.","shortLead":"Háromszázezer darabbal kevesebb motor készült Győrben 2020-ban, mint egy évvel korábban, ugyanakkor továbbra is a világ...","id":"20210318_Audi_eves_jelentes_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2152cb0b-d19f-4065-a646-ea3e38d134f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e21533-abdb-49bc-8a54-f54f75f5f8a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_Audi_eves_jelentes_2020","timestamp":"2021. március. 18. 15:46","title":"Közel 400 milliárd forinttal csökkent a magyar Audi-gyár bevétele tavaly, de adózott eredménye 53 milliárddal nőtt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","shortLead":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","id":"20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95d19a1-2bb4-406a-907e-d523a7c58e9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","timestamp":"2021. március. 18. 10:03","title":"Egy 4 éves kisfiú megkérdezte David Attenboroughtól, mi is úgy járunk-e majd, mint a dinók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Amióta vezetik a statisztikát, egy olyan február sem volt még, amikor annyira kevés új autót helyeztek forgalomba az EU-ban, mint most.","shortLead":"Amióta vezetik a statisztikát, egy olyan február sem volt még, amikor annyira kevés új autót helyeztek forgalomba...","id":"20210317_uj_autok_eu_melypont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae013de5-c6c0-40b9-9ae4-b7ece7ea481e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_uj_autok_eu_melypont","timestamp":"2021. március. 17. 09:37","title":"Történelmi mélypontra esett a most forgalomba helyezett új autók száma Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jean Castex szerint \"a járvány hosszabbításokra játszik\".","shortLead":"Jean Castex szerint \"a járvány hosszabbításokra játszik\".","id":"20210316_harmadik_hullam_varians_koronavirus_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fde1044-1b4d-426a-b998-29da8d5dec91","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_harmadik_hullam_varians_koronavirus_franciaorszag","timestamp":"2021. március. 16. 22:00","title":"Francia miniszterelnök: Beléptünk a harmadik hullámba, amelyet számos variáns jellemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A tavalyi halasztás után idén úgy készülnek a wimbledoni szervezők, hogy nemcsak megtartják a versenyt, hanem nézőket is beengednek.","shortLead":"A tavalyi halasztás után idén úgy készülnek a wimbledoni szervezők, hogy nemcsak megtartják a versenyt, hanem nézőket...","id":"20210318_wimbledon_tenisz_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e3ee27-4c7d-40e3-9542-81ff5e2719b9","keywords":null,"link":"/sport/20210318_wimbledon_tenisz_jarvany","timestamp":"2021. március. 18. 16:22","title":"Korlátozott számban, de beengednének nézőket idén a wimbledoni tenisztornára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 61-gyel nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma, soha nem volt még annyi áldozat egy napon, mint most. A kormányzati tájékoztató honlap először több lélegeztetett betegről írt, az adatot később módosították. ","shortLead":"Egy nap alatt 61-gyel nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma, soha nem volt még annyi áldozat egy napon, mint most...","id":"20210317_covid_jarvany_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677b3119-87dd-4580-9f44-8bca811fd2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. március. 17. 09:17","title":"195 újabb áldozata van a koronavírusnak, tízezernél is többen vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lemezből készült Audi és a traffipaxozó járőr visszakerülhet szolgálati helyére. ","shortLead":"A lemezből készült Audi és a traffipaxozó járőr visszakerülhet szolgálati helyére. ","id":"20210317_Megtalaltak_az_ellopott_mezoorsi_badogrendort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2907f68-f675-407c-8091-924d5245636f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_Megtalaltak_az_ellopott_mezoorsi_badogrendort","timestamp":"2021. március. 17. 17:11","title":"Megtalálták az ellopott mezőörsi bádogrendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9e3c6e-c63c-4c76-89eb-8a85b3022839","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most többek között a magyar piacra akarnak koncentrálni.","shortLead":"Most többek között a magyar piacra akarnak koncentrálni.","id":"20210317_kivonul_Tesco_Lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f9e3c6e-c63c-4c76-89eb-8a85b3022839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bf77cc-2102-4618-a16b-6a6e69fec02d","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_kivonul_Tesco_Lengyelorszag","timestamp":"2021. március. 17. 16:21","title":"Kivonul a Tesco Lengyelországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]