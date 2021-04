Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff36f0e2-0f71-4063-ac51-754e6e0d74ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nomádok földje a legjobb színésznő, a legjobb film és a legjobb rendező díját is elnyerte vasárnap éjjel Los Angelesben. Chloe Zhao 39 évesen lassan hozzászokhat ahhoz, hogy történelmet írt. ","shortLead":"A nomádok földje a legjobb színésznő, a legjobb film és a legjobb rendező díját is elnyerte vasárnap éjjel Los...","id":"20210426_Igy_kell_letarolni_az_Oscart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff36f0e2-0f71-4063-ac51-754e6e0d74ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cbfd6c-1552-45e2-a27d-f01ef677cda6","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Igy_kell_letarolni_az_Oscart","timestamp":"2021. április. 26. 06:50","title":"Így kell letarolni az Oscart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Általánosságban elmondható, hogy egy kis alkohol még az oltóanyag beadása után sem jelenthet gondot, nagy mennyiségben viszont inkább nem tanácsos fogyasztani.","shortLead":"Általánosságban elmondható, hogy egy kis alkohol még az oltóanyag beadása után sem jelenthet gondot, nagy mennyiségben...","id":"20210427_vakcina_koronavirus_alkohol_ivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ef6ca3-1fcd-40cd-acfa-e6d31ad28ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_vakcina_koronavirus_alkohol_ivas","timestamp":"2021. április. 27. 17:03","title":"Lehet inni az oltás után vagy sem? Megjött végre a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg legfeljebb 7 napos határidőt állíthatnak be az üzenetek törlésére a WhatsApp-felhasználók, ez azonban a jövőben változhat.","shortLead":"Jelenleg legfeljebb 7 napos határidőt állíthatnak be az üzenetek törlésére a WhatsApp-felhasználók, ez azonban...","id":"20210426_whatsapp_feltuno_uzenetek_onmegsemmisito_uzenetek_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dce33bb-6684-4888-a8df-5541e8955d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_whatsapp_feltuno_uzenetek_onmegsemmisito_uzenetek_torlese","timestamp":"2021. április. 26. 17:03","title":"Jöhetnek a 24 óra után eltűnő üzenetek a WhatsApp-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A 100 milliárd forintos hitelkeretből eddig 36 milliárd forintra adott be kérelmet összesen 4500 vállalkozás.","shortLead":"A 100 milliárd forintos hitelkeretből eddig 36 milliárd forintra adott be kérelmet összesen 4500 vállalkozás.","id":"20210427_ujrainditasi_gyorskolcson_mfb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195d7f8e-8d14-4be9-ba89-e84bbe29e5fa","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_ujrainditasi_gyorskolcson_mfb","timestamp":"2021. április. 27. 11:57","title":"Az újraindítási gyorskölcsön alig több, mint harmadát kérték a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt írta: attól, mert egy faluban sok a gyerek és sok a gólya, az még nem jelentheti azt, hogy a gyereket a gólya hozza.","shortLead":"A főpolgármester azt írta: attól, mert egy faluban sok a gyerek és sok a gólya, az még nem jelentheti azt...","id":"20210426_karacsony_gergely_oltas_vakcina_tablazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56674a97-61ea-4a6b-9440-41da413d7f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_karacsony_gergely_oltas_vakcina_tablazat","timestamp":"2021. április. 26. 13:37","title":"Karácsony a kormány vakcinatáblázatáról: Ez 1-es, leülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d7d0e0-9e8e-4119-af57-f0dcea91c26b","c_author":"Marabu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20210427_Marabu_Feknyuz_Kariko_szamol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10d7d0e0-9e8e-4119-af57-f0dcea91c26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0087c23-9d83-4ac2-b468-65bca9ccb961","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_Marabu_Feknyuz_Kariko_szamol","timestamp":"2021. április. 27. 11:45","title":"Marabu Féknyúz: Karikó számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Kedden igazságügyi szakértőket hallgatott meg a bíróság, hogy meg tudja állapítani a Viking Sigyn kapitányának felelősségét a két évvel ezelőtt történt tömegszerencsétlenségben. ","shortLead":"Kedden igazságügyi szakértőket hallgatott meg a bíróság, hogy meg tudja állapítani a Viking Sigyn kapitányának...","id":"20210427_hableany_baleset_targyalas_szakertok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b98f3c-2cd2-40ba-baf7-2ed0dcafeae8","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_hableany_baleset_targyalas_szakertok","timestamp":"2021. április. 27. 16:10","title":"Szakértők meghallgatásával folytatódott a Hableány-ügy tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Father főszerepéért kapott Oscar-díjat Anthony Hopkins.","shortLead":"A The Father főszerepéért kapott Oscar-díjat Anthony Hopkins.","id":"20210426_Anthony_Hopkins_megkapta_elete_masodik_Oscardijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b1f2f4-b126-4905-a237-dbb92287c301","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Anthony_Hopkins_megkapta_elete_masodik_Oscardijat","timestamp":"2021. április. 26. 05:15","title":"Anthony Hopkins megkapta élete második Oscar-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]