[{"available":true,"c_guid":"f1c36f4f-881f-43e1-adce-8c2f8af66ceb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok és a sebesültek is mind fiatal nők, akik egy partibuszban ünnepeltek. A járműre ismeretlenek mintegy hetven lövést adtak le.","shortLead":"A halálos áldozatok és a sebesültek is mind fiatal nők, akik egy partibuszban ünnepeltek. A járműre ismeretlenek...","id":"20210519_kalifornia_partibusz_lovoldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1c36f4f-881f-43e1-adce-8c2f8af66ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a6e9e5-66ec-4ef9-afc0-a92abded48e8","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_kalifornia_partibusz_lovoldozes","timestamp":"2021. május. 19. 05:20","title":"Bulizó fiatalokra nyitottak tüzet Kaliforniában, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812274e3-e063-4f79-820a-3bb7ccc9ad2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajléktalanok paplanja és ruhái gyulladtak ki a metróállomás peronszintjén.","shortLead":"Hajléktalanok paplanja és ruhái gyulladtak ki a metróállomás peronszintjén.","id":"20210518_Nagyvarad_ter_metro_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812274e3-e063-4f79-820a-3bb7ccc9ad2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f434da94-5dc4-4a0f-b899-0ce1444c14ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_Nagyvarad_ter_metro_tuz","timestamp":"2021. május. 18. 07:38","title":"Kisebb tűz volt a Nagyvárad téri metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c65cf-1056-44ef-98fd-46b7f9f7a3dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenséget nagyjából hét másodpercig lehetett látni.","shortLead":"A jelenséget nagyjából hét másodpercig lehetett látni.","id":"20210519_Tuzgomb_tunt_fel_Magyarorszag_felett_az_ejszaka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a28c65cf-1056-44ef-98fd-46b7f9f7a3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d19dcee-ab0e-4f0a-a49d-3cd426bd617b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_Tuzgomb_tunt_fel_Magyarorszag_felett_az_ejszaka","timestamp":"2021. május. 19. 16:53","title":"Tűzgömb tűnt fel Magyarország felett az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184cc354-b8fb-4bc2-b748-17da4f367261","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadidő-autó új LED-es fényszórókat kap, amelyeket a Dacia Logan és a Sandero vezetett be. A forgalmazás kezdete idén ősszel várható. ","shortLead":"A szabadidő-autó új LED-es fényszórókat kap, amelyeket a Dacia Logan és a Sandero vezetett be. A forgalmazás kezdete...","id":"20210518_Kepeken_a_frissitett_Dacia_Duster","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=184cc354-b8fb-4bc2-b748-17da4f367261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24747518-d852-4246-a8f2-31dbbdbc9bce","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Kepeken_a_frissitett_Dacia_Duster","timestamp":"2021. május. 18. 07:16","title":"Képeken a nyár elején érkező, frissített Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ittasan bántalmazta és 14 ezerszer próbálta felhívni volt barátnőjét, valamint megszegte a bíróság távolságtartási végzését is, ezért letartóztatták. ","shortLead":"A férfi ittasan bántalmazta és 14 ezerszer próbálta felhívni volt barátnőjét, valamint megszegte a bíróság...","id":"20210519_14_ezer_hivas_zaklatas_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e2388a-09a9-402b-a8df-39051578e093","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_14_ezer_hivas_zaklatas_letartoztatas","timestamp":"2021. május. 19. 10:31","title":"Bántalmazta, majd 14 ezerszer hívta volt barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360...","id":"20210518_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07855208-8121-4f72-a8c3-9adf456b7597","keywords":null,"link":"/360/20210518_Radar360","timestamp":"2021. május. 18. 08:00","title":"Radar360: Karácsony bízik magában, úttörő magyar kutatás űrhajósokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d25c0219-f0a4-40d2-9030-650c2a04951b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A New York-i székhelyű Avvir startup lézeres technológiával dolgozik az éppen készülő létesítmények állapotának folyamatos monitorozásán. ","shortLead":"A New York-i székhelyű Avvir startup lézeres technológiával dolgozik az éppen készülő létesítmények állapotának...","id":"202119_epitesi_hibak_letapogatasa_atlatnak_afalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d25c0219-f0a4-40d2-9030-650c2a04951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c0d93-7d6a-4cc2-b24c-a0e0a28b1300","keywords":null,"link":"/360/202119_epitesi_hibak_letapogatasa_atlatnak_afalon","timestamp":"2021. május. 18. 15:30","title":"Még építkezés közben kiszúrja a rejtett hibákat egy új megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke biztos benne, hogy újabb büntetést kap Kövér Lászlótól, amiért ficsúrozott a parlamentben.","shortLead":"A Jobbik elnöke biztos benne, hogy újabb büntetést kap Kövér Lászlótól, amiért ficsúrozott a parlamentben.","id":"20210519_jakab_peter_kover_laszlo_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeda1421-3df6-4116-8371-c2df5e5b6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1419170-d09f-4140-bbd3-cde8e0bf4326","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_jakab_peter_kover_laszlo_parlament","timestamp":"2021. május. 19. 06:56","title":"Jakab Péter: Orbán Viktornál nagyobb büntetés nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]