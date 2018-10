Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte riasztó mértékben csökken a fajokban különösen gazdag vizes területek kiterjedése. 1970 és 2015 között a vizes területek 35 százaléka tűnt el a klímaváltozás, a környezetszennyezés, valamint a tengerparti és folyótorkolati régiókban folyó városépítkezések miatt – áll a ramsari egyezmény titkári hivatalának új jelentésében. A vizes területek állat- és növényvilágának 25 százalékát a kihalás fenyegeti.","shortLead":"Világszerte riasztó mértékben csökken a fajokban különösen gazdag vizes területek kiterjedése. 1970 és 2015 között...","id":"20180930_vizes_teruletek_kiterjedese_csokkenes_ramsari_egyezmeny_global_wetland_outlook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a43ce84-9ff0-4339-95a2-e10ab1250326","keywords":null,"link":"/tudomany/20180930_vizes_teruletek_kiterjedese_csokkenes_ramsari_egyezmeny_global_wetland_outlook","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:03","title":"Veszélybe sodorjuk a Földet: drámaian csökken világszerte a vizes területek nagysága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava névtelen forrásokra hivatkozva arról ír, több intézményvezetőt lecserélhetnek. ","shortLead":"A Népszava névtelen forrásokra hivatkozva arról ír, több intézményvezetőt lecserélhetnek. ","id":"20180929_Egyszeru_leszamolas_allhat_a_kulturharc_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988dc339-d4e6-43c8-ac0d-6e67d525b07c","keywords":null,"link":"/kultura/20180929_Egyszeru_leszamolas_allhat_a_kulturharc_mogott","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:13","title":"Egyszerű leszámolás állhat a kultúrharc mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 884,5 milliárd forintról mondott le a kormány tavaly az érvényesíthető adókedvezmények miatt - derül ki 2017-es költségvetés zárszámadásából.\r

","shortLead":"Összesen 884,5 milliárd forintról mondott le a kormány tavaly az érvényesíthető adókedvezmények miatt - derül ki...","id":"20180930_884_milliard_forintot_hagyott_a_zembereknel_koztuk_a_haveroknal_tavaly_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3c68b0-7c24-42c0-98d0-3f68d8a9308b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_884_milliard_forintot_hagyott_a_zembereknel_koztuk_a_haveroknal_tavaly_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:40","title":"884 milliárd forint közpénzről mondott le tavaly a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceee83c0-beb9-44fe-b191-7acacc0a2e10","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek tettük fel ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180930_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_7_Meszaros_Blanka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceee83c0-beb9-44fe-b191-7acacc0a2e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fe5884-a7e4-4c4e-82a5-e25a36225a54","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_7_Meszaros_Blanka","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:02","title":"Mészáros Blanka: Most tanulok nem tűrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d5cf62-0045-4b63-878f-558b8c867ba4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szigorodott a gyülekezési törvény, amely a tüntetés szervezések szigorítása mellett megtiltja a politikusok háza előtti tüntetéseket is. Hajnal Miklós „kedves főbűnözőnek” nevezte Orbánt.","shortLead":"Szigorodott a gyülekezési törvény, amely a tüntetés szervezések szigorítása mellett megtiltja a politikusok háza előtti...","id":"20181001_Koszorut_rakott_Orban_hazara_a_Momentum_fobunozonek_neveztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60d5cf62-0045-4b63-878f-558b8c867ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7ee834-3ba9-45de-b2ab-a1a55d5b38ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Koszorut_rakott_Orban_hazara_a_Momentum_fobunozonek_neveztek","timestamp":"2018. október. 01. 08:43","title":"Koszorút rakott Orbán házára a Momentum, főbűnözőnek nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA felmérése szerint a fiatal kutatók a kivándorlást vagy a pályaelhagyást fontolgatják, mert szinte esélyük sincs rendes pozícióra vagy fizetésre, a nőknek pedig még kevésbé van lehetősége előrelépni, mint a férfiaknak. ","shortLead":"Az MTA felmérése szerint a fiatal kutatók a kivándorlást vagy a pályaelhagyást fontolgatják, mert szinte esélyük sincs...","id":"20181001_Nincs_penz_merev_a_hierarchia_a_noknek_eselye_sincs__lesujto_kepet_festettek_helyzetukrol_a_magyar_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c04a53-e66c-481d-8bae-6697165ac309","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Nincs_penz_merev_a_hierarchia_a_noknek_eselye_sincs__lesujto_kepet_festettek_helyzetukrol_a_magyar_kutatok","timestamp":"2018. október. 01. 12:36","title":"Nincs pénz, merev a hierarchia, a nőknek esélye sincs - lesújtó képet festettek helyzetükről a magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az integráció alapfeltétele, hogy változtassák meg az ország nevét Észak-Macedóniára.","shortLead":"Az integráció alapfeltétele, hogy változtassák meg az ország nevét Észak-Macedóniára.","id":"20180930_A_macedonok_nem_mentek_el_szavazni_veszelyben_az_EU_es_a_NATOtagsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3067d8-b299-41a6-9892-af49bf6cf896","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_A_macedonok_nem_mentek_el_szavazni_veszelyben_az_EU_es_a_NATOtagsag","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:33","title":"A macedónok nem mentek el szavazni, veszélyben az EU- és a NATO-tagság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f433e6b6-6d1a-45df-af16-a0c8c343dfb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felkavaró képek. ","shortLead":"Felkavaró képek. ","id":"20180929_Dramai_videon_orokitettek_meg_a_pillanatot_amikor_a_cunami_lecsapott_Indoneziara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f433e6b6-6d1a-45df-af16-a0c8c343dfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff6777-ba61-4be7-bafc-13ed2dbf342f","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Dramai_videon_orokitettek_meg_a_pillanatot_amikor_a_cunami_lecsapott_Indoneziara","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:35","title":"Drámai videón örökítették meg a pillanatot, amikor a cunami lecsapott Indonéziára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]