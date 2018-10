Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Látásból ismerhették egymást a támadójával.","shortLead":"Látásból ismerhették egymást a támadójával.","id":"20181018_Visszatert_az_eroszak_helyszinere_a_megtamadott_futo","timestamp":"2018. október. 18. 08:37","title":"Visszatért az erőszak helyszínére a megtámadott futó" Görcsbe rándult a gyomra, mikor fiúként szóltak hozzá, a dühét pedig takarításba fojtotta. Az édesanyja mindenben támogatta, neki köszönhető, hogy alig húszévesen áteshetett az operáción. Nem örül neki, ha az előző nevéről kérdezik, párkapcsolatban viszont kifejezetten szereti tisztázni, hogy transznemű. A Berlinben élő Ónodi Adél most debütál itthon színésznőként, a Dear Future Me című monodrámájáról beszélgettünk.","shortLead":"Görcsbe rándult a gyomra, mikor fiúként szóltak hozzá, a dühét pedig takarításba fojtotta. Az édesanyja mindenben...","id":"20181017_Van_adamcsutkam_de_jo_no_vagyok","timestamp":"2018. október. 17. 20:00","title":"Van ádámcsutkám, de jó nő vagyok" Mára egy általánosan elfogadott vélemény, hogy a designra költeni hosszú távon sokszorosan megtérülő befektetés. De mit jelent ez az egyes iparágak esetében, és hogy képes a design ennyire univerzális pozitív hatást kifejteni, ha a márkák sikeréről van szó? Amikor Thomas Watson Jr. egykori IBM igazgató 1973-ban kijelentette, hogy good design = good business, még nem sokan értették, miről beszél.","shortLead":"Amikor Thomas Watson Jr. egykori IBM igazgató 1973-ban kijelentette, hogy good design = good business, még nem sokan...","id":"dekoratio_20181001_GOOD_DESIGN__GOOD_BUSINESS__na_de_miert_is","timestamp":"2018. október. 18. 11:31","title":"GOOD DESIGN = GOOD BUSINESS – na de miért is?" Az ausztrál tudósok új betűtípusa nem csak a kinyomtatott, az online szövegek memorizálásában is sokat segíthet, ha telepítjük a kapcsolódó bővítményt.","shortLead":"Az ausztrál tudósok új betűtípusa nem csak a kinyomtatott, az online szövegek memorizálásában is sokat segíthet, ha...","id":"20181017_sans_forgetica_betutipus_memoria_szovegek_megjegyzese_online_szoveg_olvasas_a_neten_tanulasi_tippek_tanulasi_technikak","timestamp":"2018. október. 17. 08:03","title":"Ha ezt felteszi a gépére, könnyebben tanulhat meg bármilyen weboldalról bármit" A két cég és helyi civilek összefogásával indult program valós kitörést jelenthet egy olyan faluból, ahol néhány éve egyetlen érettségizett élt. Az ország egyik legszegényebb régiójában elterülő, gettósodott kistelepülésen a legmodernebb programozási ismeretekkel ismerkednek a roma gyerekek. Ő ma a program egyik motorja.","shortLead":"Az ország egyik legszegényebb régiójában elterülő, gettósodott kistelepülésen a legmodernebb programozási ismeretekkel...","id":"20181018_A_gettofalu_ahonnan_programozassal_tornenek_ki_a_romak_szendrolad_logiscool","timestamp":"2018. október. 18. 11:00","title":"Programozással törnének ki a romák a szegénységből"