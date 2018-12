Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"072b1080-a11f-4a2f-945e-ed577d651fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 18-25 évesek között is toronymagasan vezet a Fidesz, de a Jobbik ebben a körben második, a Momentum harmadik. A DK 0 százalékon.","shortLead":"A 18-25 évesek között is toronymagasan vezet a Fidesz, de a Jobbik ebben a körben második, a Momentum harmadik. A DK 0...","id":"20181219_A_fiatalok_kozott_10_szazalekon_a_Momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072b1080-a11f-4a2f-945e-ed577d651fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24189772-9df9-435c-a93c-e8448d64d4fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_fiatalok_kozott_10_szazalekon_a_Momentum","timestamp":"2018. december. 19. 08:54","title":"A fiatalok között 10 százalékon a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f9b7ac-7ded-423b-afd1-75d827a19011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztusban robbant a hír, hogy a Google visszatérne Kínába – egy cenzúrázott keresővel. A céget rengeteg kritika érte azóta, de végül úgy tűnik, a dolgozók miatt hátrálnak meg.","shortLead":"Augusztusban robbant a hír, hogy a Google visszatérne Kínába – egy cenzúrázott keresővel. A céget rengeteg kritika érte...","id":"20181219_google_kina_cenzurazott_kereso_dragonfly_projekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f9b7ac-7ded-423b-afd1-75d827a19011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9b7639-cfbc-45b6-881a-fbe1410043e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_google_kina_cenzurazott_kereso_dragonfly_projekt","timestamp":"2018. december. 19. 12:03","title":"Váratlan fordulat: dobta a Google a Kínának épített cenzúrázott keresőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Eddig nem részletezett körülmények között elgázolt valakit a 3-as metró a Klinikák állomásnál kedd délután 6 óra előtt.","shortLead":"Eddig nem részletezett körülmények között elgázolt valakit a 3-as metró a Klinikák állomásnál kedd délután 6 óra előtt.","id":"20181218_Gazolt_a_3as_metro_potlobuszok_jarnak_a_Deak_ter_es_Nagyvarad_ter_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbb717f-f43b-4899-98d1-3bbc7e4fe1ef","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181218_Gazolt_a_3as_metro_potlobuszok_jarnak_a_Deak_ter_es_Nagyvarad_ter_kozott","timestamp":"2018. december. 18. 18:19","title":"Gázolt a 3-as metró, pótlóbuszok járnak a Deák tér és Nagyvárad tér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester fedezet nélkül vállalt kötelezettséget egy beruházásra, amelyre nem lett volna lehetősége - mondta a helyi Fidesz. Márki-Zay szerint csak így lehetett megmenteni 170 millió forintot.","shortLead":"A polgármester fedezet nélkül vállalt kötelezettséget egy beruházásra, amelyre nem lett volna lehetősége - mondta...","id":"20181217_Fegyelmi_eljaras_indulhat_MarkiZay_Peter_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b377c7-fd84-43af-8ac3-0b4485998b84","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Fegyelmi_eljaras_indulhat_MarkiZay_Peter_ellen","timestamp":"2018. december. 17. 19:41","title":"Fegyelmi eljárás indulhat Márki-Zay Péter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd05651-54e5-448a-b47c-52fa2aec6a3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy kell végigfüstöli a bolygót Svédországtól, a poros vadnyugatig. ","shortLead":"Ahogy kell végigfüstöli a bolygót Svédországtól, a poros vadnyugatig. ","id":"20181217_Nincs_a_kozepkoruak_kriziseben_Ken_Block__itt_a_Gymkhana_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bd05651-54e5-448a-b47c-52fa2aec6a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90535668-c65a-4dde-8e56-7a5bcce92112","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Nincs_a_kozepkoruak_kriziseben_Ken_Block__itt_a_Gymkhana_10","timestamp":"2018. december. 18. 04:07","title":"Nincs a középkorúak krízisében Ken Block – itt a Gymkhana 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Decemberben a legtöbb bolt a szokásosnál hosszabb ideig tart nyitva, de december 24-én legkésőbb 14 óráig kötelező bezárniuk.","shortLead":"Decemberben a legtöbb bolt a szokásosnál hosszabb ideig tart nyitva, de december 24-én legkésőbb 14 óráig kötelező...","id":"20181219_Itt_nezheti_meg_hogy_lesznek_nyitva_a_boltok_karacsonykor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088b9f68-6815-4abd-92d4-49e4a49f10e9","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_Itt_nezheti_meg_hogy_lesznek_nyitva_a_boltok_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 19. 12:11","title":"Itt nézheti meg, hogy lesznek nyitva a boltok karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0291b10d-4e44-4a12-b30a-e56cc8e567af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenlegi számítások szerint hétvégétől enyhülni kezd, és az ünnepekig enyhe marad az idő, kiszorulnak a fagyok az országból, így a most lehullott hó nagy része az ünnepekre jó eséllyel elolvad.","shortLead":"A jelenlegi számítások szerint hétvégétől enyhülni kezd, és az ünnepekig enyhe marad az idő, kiszorulnak a fagyok...","id":"20181218_Nem_valoszinu_hogy_feher_karacsonyunk_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0291b10d-4e44-4a12-b30a-e56cc8e567af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faee0800-4154-4210-9a04-a32f6636e8ac","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Nem_valoszinu_hogy_feher_karacsonyunk_lesz","timestamp":"2018. december. 18. 15:02","title":"Nem valószínű, hogy fehér karácsonyunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg régi szakemberek és a szakszervezeti tagok kerültek a feketelistára a lap szerint. Az ÁSZ a közpénzek hatékony felhasználásával érvel.","shortLead":"Főleg régi szakemberek és a szakszervezeti tagok kerültek a feketelistára a lap szerint. Az ÁSZ a közpénzek hatékony...","id":"20181218_Nepszava_100_regi_dolgozojat_meg_karacsony_elott_lapatra_teszi_az_ASZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a638cead-e175-4ef0-948e-bf256215c882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Nepszava_100_regi_dolgozojat_meg_karacsony_elott_lapatra_teszi_az_ASZ","timestamp":"2018. december. 18. 14:21","title":"Népszava: 100 régi dolgozóját még karácsony előtt lapátra teszi az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]