Még februárban, ritka gyorsasággal döntött a parlament a Margitszigetre építendő teniszstadionról, a határozatot azonban röviddel az elfogadás után Áder János államfő és Tarlós István főpolgármester is megvétózta, mondván, hogy az nem veszi figyelembe a sziget adottságait. Ezután teljesen váratlanul érte a lakosságot a területen elkövetett fakivágás, erre a főpolgármesteri hivatal is azt mondta, nem adtak rá engedélyt, és utólag az Állami Számvevőszék is elmarasztalta a műveletet. A munkálatokat a Nemzeti Sportközpontok végezte, a kivitelező történetesen a Tiborcz István-közeli cég, a WHB volt. Így nézett ki a terület a fakivágás után, azóta nem változott semmi a helyszínen: Megkérdeztük a bontást végző Nemzeti Sportközpontokat, hogy végül épül-e új létesítmény a helyszínen, és ha igen, milyen. Ők megkeresésünkre annyit közöltek: a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont megvalósításáról szóló, tavaly nyári kormányhatározat szerinti a fejlesztés megkezdése érdekében a teniszstadion területén a bontási munkák befejeződtek, jelenleg a műszaki átadás-átvétel zajlik. Tarlós István főpolgármester korábbi sajtótájékoztatóján azt mondta erre vonatkozó kérdésünkre, az ügyben eljárás indult, és "lesznek következményei". Megkerestük tehát most is a főpolgármesteri hivatalt, azt tudakolva, hogyan áll az ügyben folytatott vizsgálat, ám ők az ügyben vizsgálódó fővárosi kormányhivatalhoz irányítottak bennünket, ahonnan viszont cikkünk megjelenéséig nem kaptunk semmilyen választ. Kérdeztük a rendőrséget is a fakivágások utáni nyomozásról, ők megkeresésünkre annyi írtak: a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást folytat természetkárosítás bűncselekmény gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, a május 8-a óta tartó nyomozásban gyanúsított kihallgatása eddig nem történt.