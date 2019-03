Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a97ddce4-78b8-4840-94f1-41bad3e47862","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába szerette volna személyesebbé tenni a Facebookot Mark Zuckerberg, a jelek szerint másként sült el a dolog.","shortLead":"Hiába szerette volna személyesebbé tenni a Facebookot Mark Zuckerberg, a jelek szerint másként sült el a dolog.","id":"20190320_facebook_hirfolyam_algoritmus_newswhip_szemelyes_bejegyzesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a97ddce4-78b8-4840-94f1-41bad3e47862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d0ec83-affe-49c5-b183-cfd72f8c92b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_facebook_hirfolyam_algoritmus_newswhip_szemelyes_bejegyzesek","timestamp":"2019. március. 20. 19:03","title":"Nem jött be a Facebook újítása, továbbra is túl gyakran a szemetet osztják a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jobbos tökfejekkel nem működik együtt a Néppárt.","shortLead":"Jobbos tökfejekkel nem működik együtt a Néppárt.","id":"20190322_Weber_Timmermansnak_is_van_dolga_a_sajat_populistaival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce83685b-3ac6-4a6f-8883-d337d99364cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Weber_Timmermansnak_is_van_dolga_a_sajat_populistaival","timestamp":"2019. március. 22. 10:25","title":"Weber: Timmermansnak is van dolga a saját populistáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f0d5e4-3860-4e8f-a155-5904103482dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a különleges alkalmakhoz mindig valamilyen különleges logót talál ki, amivel a kereső főoldalát díszíti fel. Ezúttal sincs ez másként: ezúttal Johann Sebastian Bach zeneszerző születésnapja előtt tiszteleg a Google, ám a mostani animációt egészen máshogy készítették, mint az eddigieket.","shortLead":"A Google a különleges alkalmakhoz mindig valamilyen különleges logót talál ki, amivel a kereső főoldalát díszíti fel...","id":"20190321_johann_sebastian_bach_zeneszerzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7f0d5e4-3860-4e8f-a155-5904103482dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89340752-f10f-4797-8d5a-05e218baa7c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_johann_sebastian_bach_zeneszerzo","timestamp":"2019. március. 21. 07:33","title":"Miért van ez a fura bábu a Google főoldalán? És hogy jön ide Johann Sebastian Bach?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vöröslámpás negyedben betiltanák a városnéző túrákat.","shortLead":"A vöröslámpás negyedben betiltanák a városnéző túrákat.","id":"20190321_Amszterdam_megvedi_a_szexmunkasait_a_turistaktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b990753-7fbd-47a4-ab90-9441cc630f7a","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Amszterdam_megvedi_a_szexmunkasait_a_turistaktol","timestamp":"2019. március. 21. 12:58","title":"Amszterdam megvédi a szexmunkásait a turistáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cac2722-0fe9-4b37-91fe-4edbff214fa5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hercules csillagképben található NGC 6052-ről korábban azt hitték, egyetlen szabálytalan alakú galaxis. Mostanra kiderült, nem egészen ez a helyzet.","shortLead":"A Hercules csillagképben található NGC 6052-ről korábban azt hitték, egyetlen szabálytalan alakú galaxis. Mostanra...","id":"20190321_nasa_hubble_urteleszkop_ngc_6052_galaxis_utkozese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cac2722-0fe9-4b37-91fe-4edbff214fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39639a7-7f7b-4cdb-80d1-cba62c8d8979","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_nasa_hubble_urteleszkop_ngc_6052_galaxis_utkozese","timestamp":"2019. március. 21. 08:03","title":"Lélegzetelállító fotót készített a NASA arról, hogy összeütközik két galaxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c90e7d-cb50-4640-8dcc-36e366fb547f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producerek viszont megfúrták Danny Boyle ötletét.","shortLead":"A producerek viszont megfúrták Danny Boyle ötletét.","id":"20190322_James_Bond_egy_no_karjaiban_halt_volna_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c90e7d-cb50-4640-8dcc-36e366fb547f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b469a34-3c54-497b-86fe-6ee103d06f62","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_James_Bond_egy_no_karjaiban_halt_volna_meg","timestamp":"2019. március. 22. 14:54","title":"James Bond egy nő karjaiban halt volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdődik a csillagászati tavasz.","shortLead":"Kezdődik a csillagászati tavasz.","id":"20190320_Matol_egyre_hosszabbak_a_nappalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337cc8a1-d4e2-40ef-a355-bc2cc49d30db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_Matol_egyre_hosszabbak_a_nappalok","timestamp":"2019. március. 20. 20:59","title":"Mától hosszabbak a nappalok az éjszakánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b250225a-f058-4ea0-96d8-3e28253775d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az Ausztráliánál felfedezett holdhal sem volt kicsi, az alábbi példány azonban, amit Portugáliában pillantottak meg, sokkal nagyobb nála.","shortLead":"Már az Ausztráliánál felfedezett holdhal sem volt kicsi, az alábbi példány azonban, amit Portugáliában pillantottak...","id":"20190321_holdhal_ausztralia_viz_alatti_fotozas_kulonleges_halak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b250225a-f058-4ea0-96d8-3e28253775d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d83451-9201-4377-ab21-74099ed058e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_holdhal_ausztralia_viz_alatti_fotozas_kulonleges_halak","timestamp":"2019. március. 21. 11:33","title":"Van ám nagyobb is az Ausztráliánál talált holdhalnál, ez például akkora, mint két ember – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]