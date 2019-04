Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14cee7e1-badd-4482-8540-9348d02267ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Most derült ki, milyen áron jutott hozzá a Talentis az egykori Nap TV-székházhoz.","shortLead":"Most derült ki, milyen áron jutott hozzá a Talentis az egykori Nap TV-székházhoz.","id":"20190403_Egymilliard_forintot_fizetett_Meszaros_Lorinc_Gyarfas_Tamasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14cee7e1-badd-4482-8540-9348d02267ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8c916a-c575-4cf6-aacc-2c1a9c581d2a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_Egymilliard_forintot_fizetett_Meszaros_Lorinc_Gyarfas_Tamasnak","timestamp":"2019. április. 03. 07:52","title":"Egymilliárd forintot fizetett Mészáros Lőrinc Gyárfás Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be451e0f-e383-4f77-905e-c4af860ae2c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lori Lightfoot nyíltan leszbikus, korábban szövetségi ügyészként dolgozott, a kampányban viszont függetlenként indult. Tarolt. ","shortLead":"Lori Lightfoot nyíltan leszbikus, korábban szövetségi ügyészként dolgozott, a kampányban viszont függetlenként indult...","id":"20190403_A_tortenelemben_most_eloszor_egy_fekete_not_valasztottak_Chicago_polgarmesterenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be451e0f-e383-4f77-905e-c4af860ae2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcb4187-1e09-44e5-85f6-4f9684b2d8c1","keywords":null,"link":"/elet/20190403_A_tortenelemben_most_eloszor_egy_fekete_not_valasztottak_Chicago_polgarmesterenek","timestamp":"2019. április. 03. 07:39","title":"A történelemben most először egy fekete nőt választottak Chicago polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5fe500-561d-4029-a47d-d8ead1723748","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok kérdésben ugyanazt vallja a szociáldemokrata Löfven, mint Orbán a migráció területén.

","shortLead":"Sok kérdésben ugyanazt vallja a szociáldemokrata Löfven, mint Orbán a migráció területén.

","id":"20190403_Sved_kormanyfo_a_2015os_migracios_valsagot_felhasznaltak_a_szelsojobboldali_erok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d5fe500-561d-4029-a47d-d8ead1723748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e74e2e9-58d6-4396-b55f-4afc38ff7ff0","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Sved_kormanyfo_a_2015os_migracios_valsagot_felhasznaltak_a_szelsojobboldali_erok","timestamp":"2019. április. 03. 17:53","title":"Svéd kormányfő: a 2015-ös migrációs válságot felhasználták a szélsőjobboldali erők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke rendkívül valószínűnek nevezte a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke rendkívül valószínűnek nevezte a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét.","id":"20190403_Juncker_Az_Egyesult_Kiralysag_nem_kaphat_tovabbi_haladekot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41efec88-8333-419d-a553-e1f7e2cf5c94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Juncker_Az_Egyesult_Kiralysag_nem_kaphat_tovabbi_haladekot","timestamp":"2019. április. 03. 15:35","title":"Juncker: Az Egyesült Királyság nem kaphat további haladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38724068-5722-46f2-a880-175d93a0e052","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több száz közép- és felső-középkategóriás ingatlanról van szó.","shortLead":"Több száz közép- és felső-középkategóriás ingatlanról van szó.","id":"20190402_Romaniaban_epit_lakasokat_a_Futureal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38724068-5722-46f2-a880-175d93a0e052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78439c4f-e3c3-49a5-9534-b28bc4ca26b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190402_Romaniaban_epit_lakasokat_a_Futureal","timestamp":"2019. április. 02. 16:02","title":"Romániában épít lakásokat a Futureal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4265051-f4dd-4d86-882d-cb5b88dde526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le kéne bontani a XIII. kerületi szégyenfoltot, de egymásra mutogatnak az illetékesek.\r

\r

","shortLead":"Le kéne bontani a XIII. kerületi szégyenfoltot, de egymásra mutogatnak az illetékesek.\r

\r

","id":"20190403_Kis_magyar_abszurd_senki_nem_vallalja_a_rohado_telefonfulkeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4265051-f4dd-4d86-882d-cb5b88dde526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15eaaa8-f2d9-49ef-9ea3-b0544e6cd838","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kis_magyar_abszurd_senki_nem_vallalja_a_rohado_telefonfulkeket","timestamp":"2019. április. 03. 20:47","title":"Kis magyar abszurd: senki nem vállalja a rohadó telefonfülkéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jucsing Csangnál négy mobiltelefon, egy laptop, egy külső merevlemez és két tajvani útlevél is volt, amikor a vírussal fertőzött pendrive-val elkapták.","shortLead":"Jucsing Csangnál négy mobiltelefon, egy laptop, egy külső merevlemez és két tajvani útlevél is volt, amikor a vírussal...","id":"20190403_donald_trump_jucsing_csang_virus_malwwre_rosszindulatu_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66535a30-df8c-4f08-9cd2-e996a4b51864","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_donald_trump_jucsing_csang_virus_malwwre_rosszindulatu_program","timestamp":"2019. április. 03. 15:03","title":"Pendrive-on vitt vírust Trump számítógépéhez egy kínai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"598c4716-8649-4b5c-b2e4-1932f9eaa27f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra kellett számítani a Pestről Budára közlekedőknek.","shortLead":"Torlódásra kellett számítani a Pestről Budára közlekedőknek.","id":"20190402_Harom_auto_utkozott_a_Rakoczi_hid_pesti_hidfojenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=598c4716-8649-4b5c-b2e4-1932f9eaa27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9eb3bf-363e-4fb1-afc1-e4eea9fdef51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_Harom_auto_utkozott_a_Rakoczi_hid_pesti_hidfojenel","timestamp":"2019. április. 02. 18:03","title":"Három autó ütközött a Rákóczi híd pesti hídfőjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]